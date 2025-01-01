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員工體驗軟體可協助企業管理、監控和增強員工如何看待自己的角色和公司內的整體體驗。透過將各種系統和接入點整合到一個用戶友好的平台中，它簡化了溝通並支持發展有凝聚力和吸引力的公司文化。該技術對於遠端和混合團隊特別有利，可以作為集中中心，提供對基本軟體、公司資訊和文化建設專案的輕鬆存取。它還具有用於團隊和職業發展的工具以及用於管理人員分析的整合應用程式。這些應用程式可深入了解工作場所效率低下和可能令員工感到沮喪的官僚問題，旨在透過將技術堆疊簡化為一個聯繫點來減輕壓力。 員工體驗可以分為數位、實體和文化方面。人力資源經理和高階主管使用這些平台來追蹤生產力趨勢、參與程度並傳遞有針對性的消息。員工利用該平台存取薪資和福利訊息，並參與績效和回饋模組以促進個人和團隊發展。調查用於收集回饋，人力資源分析軟體透過監控保留率和流動率來幫助識別痛點。
提議新的應用程式
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
15Five
15five.com
15Five是一個績效管理平台，提供數據分析和管理工具，幫助企業提升員工參與度和績效。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint 是一個員工參與和反饋平台，提供洞察和建議，以改善組織內部的員工經驗和參與度。
Zoios
zoios.io
Zoios幫助組織創造卓越的工作環境，透過數據轉換為可行的見解，提升員工的工作滿意度和表現。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一個全面的員工參與平台，幫助組織收集和分析員工反饋，以改善工作場所文化並推動業務成果。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作場所應用程式幫助組織收集員工反饋、追蹤目標並增強工作場所文化，提高員工參與度和滿意度。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
Huler
huler.io
Huler是一款員工體驗平台，整合雲端系統與工具，簡化工作流程，提升員工參與度，支持混合工作模式，並提供數據驅動的見解。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個員工參與和獎勵平台，提供社交認可、獎勵兌換及健康計劃，旨在增強員工體驗和工作文化。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是一個員工參與和體驗平台，提供認可、獎勵和調查工具，旨在增強工作場所以及促進員工之間的合作。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive是一個績效管理平台，透過持續反饋和員工調查提升參與度及生產力，幫助企業改善工作場所文化。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一個專為員工反饋設計的平台，支持匿名反饋收集及360度評估，並能整合HRIS系統，以促進員工參與和發展。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint EU是一個員工體驗平台，幫助組織收集和分析員工反饋，以改善工作場所文化和提升參與度。
Kudos
kudos.com
Kudos是一個獲獎的員工認可平台，幫助組織提升員工參與度和業務成果，透過社交軟體進行有意義的認可。
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