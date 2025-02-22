員工體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

Quantum Workplace

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Quantum Workplace在20年前開創了一些最早的員工敬業度和績效軟件，此後與成千上萬的組織合作，提高員工，團隊和業務成功。歸根結底，它可以幫助領導者將參與度和性能之間的點與直觀和用戶友好的工具（包括全面和自動化的員工調查）聯繫起來；目標設定和跟踪工具；點對點識別；實時反饋；連續一對一；聰明的人才評論；和強大的人分析。 *進行調查：接收脈沖調查的推送通知，並跟踪您邀請您完成的所有調查。 *進行有效的一對一對話：審查答案，議程項目和一對一的評論。在面對面的對話中記筆記以稍後再參考。 *給予識別：使用量子工作場所應用程序查看和發布您的同事的識別。 *遵循目標更新：在工作場所中發生的任何目標更新時保持最新。 *反饋：使用方便的快捷方式功能暫時給出或請求反饋。 *私人筆記：捕獲自動與您的量子工作場所帳戶同步的私人筆記，以供稍後參考。 量子工作場所幫助無縫捕捉了成千上萬的員工聲音，為管理者提供直觀的見解和指導，並改善工作場所文化。 每年有9,000個組織進行調查，量子工作場所已通過其核心參與和績效平台以及全國認可的最佳工作場所的核心參與度和績效平台發展到北美最大的員工參與數據數據庫。 該公司使員工保持聯繫，保持一致，並處於成功之路。它的參與，績效和情報解決方案使團隊能夠保持專注，參與並帶來強大的業務成果。