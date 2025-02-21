員工體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

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員工體驗軟體可協助企業管理、監控和增強員工如何看待自己的角色和公司內的整體體驗。透過將各種系統和接入點整合到一個用戶友好的平台中，它簡化了溝通並支持發展有凝聚力和吸引力的公司文化。該技術對於遠端和混合團隊特別有利，可以作為集中中心，提供對基本軟體、公司資訊和文化建設專案的輕鬆存取。它還具有用於團隊和職業發展的工具以及用於管理人員分析的整合應用程式。這些應用程式可深入了解工作場所效率低下和可能令員工感到沮喪的官僚問題，旨在透過將技術堆疊簡化為一個聯繫點來減輕壓力。 員工體驗可以分為數位、實體和文化方面。人力資源經理和高階主管使用這些平台來追蹤生產力趨勢、參與程度並傳遞有針對性的消息。員工利用該平台存取薪資和福利訊息，並參與績效和回饋模組以促進個人和團隊發展。調查用於收集回饋，人力資源分析軟體透過監控保留率和流動率來幫助識別痛點。
提議新的應用程式
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace在20年前開創了一些最早的員工敬業度和績效軟件，此後與成千上萬的組織合作，提高員工，團隊和業務成功。歸根結底，它可以幫助領導者將參與度和性能之間的點與直觀和用戶友好的工具（包括全面和自動化的員工調查）聯繫起來；目標設定和跟踪工具；點對點識別；實時反饋；連續一對一；聰明的人才評論；和強大的人分析。 *進行調查：接收脈沖調查的推送通知，並跟踪您邀請您完成的所有調查。 *進行有效的一對一對話：審查答案，議程項目和一對一的評論。在面對面的對話中記筆記以稍後再參考。 *給予識別：使用量子工作場所應用程序查看和發布您的同事的識別。 *遵循目標更新：在工作場所中發生的任何目標更新時保持最新。 *反饋：使用方便的快捷方式功能暫時給出或請求反饋。 *私人筆記：捕獲自動與您的量子工作場所帳戶同步的私人筆記，以供稍後參考。 量子工作場所幫助無縫捕捉了成千上萬的員工聲音，為管理者提供直觀的見解和指導，並改善工作場所文化。 每年有9,000個組織進行調查，量子工作場所已通過其核心參與和績效平台以及全國認可的最佳工作場所的核心參與度和績效平台發展到北美最大的員工參與數據數據庫。 該公司使員工保持聯繫，保持一致，並處於成功之路。它的參與，績效和情報解決方案使團隊能夠保持專注，參與並帶來強大的業務成果。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一個專門的平台，可滿足您的員工聆聽需求，從員工參與調查到360度反饋評估。 為什麼要使用Spectiv？ - 無壓力自動化 - 世界一流的報告 - 行業和全球基準測試 - 預先構建的調查/評估模板， - 與您的HRIS集成 - 還有更多
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是領先的員工敬業度解決方案，使客戶具有從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們結合了屢獲殊榮的平台和我們的參與專家團隊，以製定完美的參與策略，並提供製定所需的工具。該平台使公司能夠通過脈沖調查來吸引員工情緒，使人們通過認可和虛擬活動來融合員工，並通過強大的儀表板和分析來衡量員工的經驗。從那裡開始，我們的戰略支持步驟是專家分析和建議，以繼續追求您的目標。我們認為，每種工作場所文化都可以充實和吸引人，我們致力於釋放客戶的愛心和照顧他們的人民。
Zoios
zoios.io
Zoios幫助組織創建一個世界一流的工作場所，員工蓬勃發展並希望盡力而為。它通過將數據轉換為可行的見解來實現這一目標，因為沒有採取行動，努力就毫無意義。 Zoios具有一種文化口頭禪，它的生活和呼吸是：有目的和樂趣。 *農產品涉及創建創新的服務和解決方案，嘗試新功能並啟動新概念。它吸引了Zoios每個人都擁有的創造力和好奇心。 *目的涵蓋了以下想法：Zoios在Zoios中創建的一切都需要提供價值，並以某種方式在世界上有所作為。沒有創造價值，工作就變得毫無意義。 *愉悅部分是指Zoios在工作中創造更多快樂的願景。它還強調了從自己開始的重要性。在Zoios工作應該很有趣和令人興奮。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-通過跨員工生命週期和整個組織範圍調查的建議動作和數據驅動的見解，提高參與度和績效。 Glint的使命是幫助人們在工作中更快樂，更成功。它的人民成功平台使組織能夠採取整體方法來吸引人才，培養員工並激勵他們盡力而為。 Glint通過脈衝，調查和任何時間渠道收集更頻繁的反饋，然後應用尖端分析來為人力資源團隊，領導者和經理提供個性化的見解和AI驅動建議。結果，組織具有以下功能： *對組織健康的實時可見性 *基於其人民獨特的參與概況的立即見解 *在組織的各個層面上採取了指導行動 GLINT平台是為全球企業設計的，並在150多個國家 /地區部署，支持50多種語言，並為客戶提供從100名員工到25萬多名的客戶。它的客戶跨越了所有行業，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等領先的公司。 Glint於2018年11月被LinkedIn收購，建立了合作夥伴關係，使其能夠為其客戶提供更大的創新和價值。
Kudos
kudos.com
尊敬的屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力，可持續的員工體驗，從而導致更多的員工參與度和改善的業務成果。 現代的工作場所文化正在發生變化 - 員工需要有意義的讚賞，而傳統的里程碑和獎勵計劃不再削減它。 Kudos平台是在線員工的參與和文化解決方案，它包含社交軟件的力量，以幫助組織共享有意義的基於價值的認可，以創造不可抗拒的工作場所文化。受榮譽支持的參與計劃會看到更高的員工保留率，改善員工的幸福感以及公司整體績效的提高。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive是領先的績效管理平台，可通過持續改進加速業務增長。通過翻新，組織可以擴展建設性的，持續的對話，從而將員工的參與度和生產率提高2倍。諸如Allbirds，Comcast和Protective之類的前瞻性公司取決於Reflektive，以建立推動其增長的高性能團隊。在Andreessen Horowitz，Lightspeed Venture Partners和TPG增長的支持下，Reflektive迄今已籌集了超過1億美元，並在德勤的Technology Fast 500™上排名北美的第13個增長最快的公司。
15Five
15five.com
15five是一種驅動行動和影響力的戰略績效管理平台，幫助企業及其人民蓬勃發展。人力資源領導者充滿了數據驅動的見解和指導性建議，而人員經理則被轉變為變革者，所有這些都在工作流程中，加速了員工的敬業度，績效和保留。 15five在一個完整平台中結合了生成AI，定制分析和以人為本的原則的力量1對1和檢查。 3500多家公司的人力資源領導者，經理和員工每天依靠15five，包括Karma，Hubspot和Pendo。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Motivosity
motivosity.com
攪拌是人類優先的認可和獎勵軟件，可以通過感激和社會聯繫統一公司並吸引員工。 它獨特的人優先的方法超出了基於成就的禮物和獎勵，並幫助公司連接遠程和混合工人，統一團隊和地點，並通過一致的感激和社交聯繫來激勵和吸引所有年齡段的員工。攪拌在同時幫助人力資源和人民行動團隊的同時，通過簡化流程，簡化溝通並以一個以員工為中心的地方進行管理。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全個人化的員工體驗平台。現代 Intranet 的替代方案；開箱即用，易於設置，無需 I.T 或設計資源。該軟體提供客戶級的使用者體驗，將組織的基於雲端的系統、軟體和內容結合在一起，從而更好地控制和洞察數位工作場所中的員工互動和體驗。 - 打造更好的員工體驗從內部品牌到個人化和動態受眾管理，HulerHub 讓建立員工體驗變得容易，因此您可以專注於培養以人為本的文化。 - 隨時隨地協作 讓協作變得輕鬆。 HulerHub 可透過任何裝置、任何時間、任何地點進行訪問，使用戶能夠快速、安全地在內部與同事以及外部與客戶和合作夥伴共享資訊。 - 最大化投資回報率和參與度我們開發了一種軟體解決方案，可以與所有基於雲端的軟體和內容無縫協作，無論供應商或提供者如何，幫助組織在正確的時間利用正確的內容和工具，最大限度地提高現有和未來技術投資的投資回報率，並吸引員工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-通過跨員工生命週期和整個組織範圍調查的建議動作和數據驅動的見解，提高參與度和績效。 Glint的使命是幫助人們在工作中更快樂，更成功。它的人民成功平台使組織能夠採取整體方法來吸引人才，培養員工並激勵他們盡力而為。 Glint通過脈衝，調查和任何時間渠道收集更頻繁的反饋，然後應用尖端分析來為人力資源團隊，領導者和經理提供個性化的見解和AI驅動建議。結果，組織具有以下功能： *對組織健康的實時可見性 *基於其人民獨特的參與概況的立即見解 *在組織的各個層面上採取了指導行動 GLINT平台是為全球企業設計的，並在150多個國家 /地區部署，支持50多種語言，並為客戶提供從100名員工到25萬多名的客戶。它的客戶跨越了所有行業，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等領先的公司。 Glint於2018年11月被LinkedIn收購，建立了合作夥伴關係，使其能夠為其客戶提供更大的創新和價值。
Engagedly
engagedly.com
參與是一種新的年齡績效管理軟件，可以通過簡化和將員工互動元素納入績效審查過程來重新定義績效評估。 通過參與度，您可以輕鬆完成360個反饋和連續的績效評估。設置並運行員工將欣賞的審核過程需要幾分鐘，而不是幾天，幫助管理人員節省時間並為人力資源提供詳細的分析。 參與度還將員工參與工具納入了績效審查過程中，通過優雅地索取社交，思想，溝通，獎勵和認可，公司價值對齊，脈搏調查，學習模塊等等。在參與度中烘烤的是一個目標管理系統，它使您可以跨團隊級聯目標並定期檢查進度。 參與使績效審查簡單而令人耳目一新。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。