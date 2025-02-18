員工體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工體驗軟體可協助企業管理、監控和增強員工如何看待自己的角色和公司內的整體體驗。透過將各種系統和接入點整合到一個用戶友好的平台中，它簡化了溝通並支持發展有凝聚力和吸引力的公司文化。該技術對於遠端和混合團隊特別有利，可以作為集中中心，提供對基本軟體、公司資訊和文化建設專案的輕鬆存取。它還具有用於團隊和職業發展的工具以及用於管理人員分析的整合應用程式。這些應用程式可深入了解工作場所效率低下和可能令員工感到沮喪的官僚問題，旨在透過將技術堆疊簡化為一個聯繫點來減輕壓力。 員工體驗可以分為數位、實體和文化方面。人力資源經理和高階主管使用這些平台來追蹤生產力趨勢、參與程度並傳遞有針對性的消息。員工利用該平台存取薪資和福利訊息，並參與績效和回饋模組以促進個人和團隊發展。調查用於收集回饋，人力資源分析軟體透過監控保留率和流動率來幫助識別痛點。
提議新的應用程式
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf 是領先的員工敬業度解決方案，為客戶提供從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們將屢獲殊榮的平台和敬業度專家團隊結合起來，為您制定完美的敬業度策略，並提供實施該策略所需的工具。該平台使公司能夠透過脈搏調查捕捉員工情緒，透過認可和虛擬活動將人們聚集在一起，並透過強大的儀表板和分析來衡量員工體驗。從那時起，我們的策略支援將透過專家分析和建議介入，以繼續追逐您的目標。我們相信每一種工作場所文化都可以是充實和有吸引力的，我們致力於讓我們的客戶自由地愛和關心他們的員工。
Zoios
zoios.io
您的員工在工作上表現出色嗎？ 不要再猜測員工的感受。使用 Zoios 更了解您的員工，以便您可以創建一個讓每個人都能蓬勃發展的工作場所。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 透過跨員工生命週期和組織範圍的調查建議的操作和數據驅動的見解來提高參與度和績效。
Kudos
kudos.com
尊敬的屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力，可持續的員工體驗，從而導致更多的員工參與度和改善的業務成果。 現代的工作場所文化正在發生變化 - 員工需要有意義的讚賞，而傳統的里程碑和獎勵計劃不再削減它。 Kudos平台是在線員工的參與和文化解決方案，它包含社交軟件的力量，以幫助組織共享有意義的基於價值的認可，以創造不可抗拒的工作場所文化。受榮譽支持的參與計劃會看到更高的員工保留率，改善員工的幸福感以及公司整體績效的提高。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive 是領先的績效管理平台，透過持續改善加速業務成長。借助Reflektive，組織可以擴展建設性的、持續的對話，從而將員工敬業度和生產力提高兩倍。 Allbirds、Comcast 和 Protective 等具有前瞻性思維的公司依靠 Reflektive 來打造高績效團隊來推動其發展。在 Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners 和 TPG Growth 的支持下，Reflektive 迄今已籌集了超過 1 億美元的資金，並在德勤高科技高成長 500 強™中排名北美成長最快公司第 13 位。欲了解更多信息，請訪問 www.reflektive.com。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助於讓工作每天變得更好。我們協助組織改善員工體驗、激發影響力並營造員工成功的磁性文化，進而吸引和留住頂尖人才。我們的一體化員工成功平台透過持續的洞察力和行動來推動敬業度和績效。我們的敬業度套件可協助組織制定整體傾聽策略，以識別和解決員工體驗中的差距。我們的績效管理工具為團隊成長、發展和調整提供資源，以獲得最大成功。解決方案包括員工調查、行動規劃、目標、回饋、績效評估、認可、一對一、人才評估、繼任計畫以及全國知名的最佳工作場所競賽。要了解更多信息，請訪問 www.quantumworkplace.com。
15Five
15five.com
15five是一種驅動行動和影響力的戰略績效管理平台，幫助企業及其人民蓬勃發展。人力資源領導者充滿了數據驅動的見解和指導性建議，而人員經理則被轉變為變革者，所有這些都在工作流程中，加速了員工的敬業度，績效和保留。 15five在一個完整平台中結合了生成AI，定制分析和以人為本的原則的力量1對1和檢查。 3500多家公司的人力資源領導者，經理和員工每天依靠15five，包括Karma，Hubspot和Pendo。
Motivosity
motivosity.com
攪拌是人類優先的認可和獎勵軟件，可以通過感激和社會聯繫統一公司並吸引員工。 它獨特的人優先的方法超出了基於成就的禮物和獎勵，並幫助公司連接遠程和混合工人，統一團隊和地點，並通過一致的感激和社交聯繫來激勵和吸引所有年齡段的員工。攪拌在同時幫助人力資源和人民行動團隊的同時，通過簡化流程，簡化溝通並以一個以員工為中心的地方進行管理。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全個人化的員工體驗平台。現代 Intranet 的替代方案；開箱即用，易於設置，無需 I.T 或設計資源。該軟體提供客戶級的使用者體驗，將組織的基於雲端的系統、軟體和內容結合在一起，從而更好地控制和洞察數位工作場所中的員工互動和體驗。 - 打造更好的員工體驗從內部品牌到個人化和動態受眾管理，HulerHub 讓建立員工體驗變得容易，因此您可以專注於培養以人為本的文化。 - 隨時隨地協作 讓協作變得輕鬆。 HulerHub 可透過任何裝置、任何時間、任何地點進行訪問，使用戶能夠快速、安全地在內部與同事以及外部與客戶和合作夥伴共享資訊。 - 最大化投資回報率和參與度我們開發了一種軟體解決方案，可以與所有基於雲端的軟體和內容無縫協作，無論供應商或提供者如何，幫助組織在正確的時間利用正確的內容和工具，最大限度地提高現有和未來技術投資的投資回報率，並吸引員工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 透過跨員工生命週期和組織範圍的調查建議的操作和數據驅動的見解來提高參與度和績效。
Engagedly
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Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Culture Amp
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身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。