員工體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工體驗軟體可協助企業管理、監控和增強員工如何看待自己的角色和公司內的整體體驗。透過將各種系統和接入點整合到一個用戶友好的平台中，它簡化了溝通並支持發展有凝聚力和吸引力的公司文化。該技術對於遠端和混合團隊特別有利，可以作為集中中心，提供對基本軟體、公司資訊和文化建設專案的輕鬆存取。它還具有用於團隊和職業發展的工具以及用於管理人員分析的整合應用程式。這些應用程式可深入了解工作場所效率低下和可能令員工感到沮喪的官僚問題，旨在透過將技術堆疊簡化為一個聯繫點來減輕壓力。 員工體驗可以分為數位、實體和文化方面。人力資源經理和高階主管使用這些平台來追蹤生產力趨勢、參與程度並傳遞有針對性的消息。員工利用該平台存取薪資和福利訊息，並參與績效和回饋模組以促進個人和團隊發展。調查用於收集回饋，人力資源分析軟體透過監控保留率和流動率來幫助識別痛點。
提議新的應用程式
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf 是領先的員工敬業度解決方案，為客戶提供從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們將屢獲殊榮的平台和敬業度專家團隊結合起來，為您制定完美的敬業度策略，並提供實施該策略所需的工具。該平台使公司能夠透過脈搏調查捕捉員工情緒，透過認可和虛擬活動將人們聚集在一起，並透過強大的儀表板和分析來衡量員工體驗。從那時起，我們的策略支援將透過專家分析和建議介入，以繼續追逐您的目標。我們相信每一種工作場所文化都可以是充實和有吸引力的，我們致力於讓我們的客戶自由地愛和關心他們的員工。
15Five
15five.com
15Five 的策略績效管理平台推動行動和影響，幫助企業及其員工蓬勃發展。結合生成式人工智慧、客製化分析和以人為本的原則，人力資源領導者可以透過360° 績效評估、敬業度調查、目標追蹤、經理髮展和持續回饋工具（例如指導性一對一和檢查）來加快敬業度、績效和保留率。
Zoios
zoios.io
您的員工在工作上表現出色嗎？ 不要再猜測員工的感受。使用 Zoios 更了解您的員工，以便您可以創建一個讓每個人都能蓬勃發展的工作場所。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 透過跨員工生命週期和組織範圍的調查建議的操作和數據驅動的見解來提高參與度和績效。
Kudos
kudos.com
Kudos 屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力、可持續的員工體驗，從而提高員工敬業度並改善業務成果。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我們是一個屢獲殊榮的員工敬業度和認可平台，透過人工智慧驅動和基於SaaS 的創新解決方案（即Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和Vantage Fit），幫助人力資源專業人員建立成功的工作文化。我們擁有來自全球 700 多個客戶的超過 200 萬名員工的用戶群。使用我們平台的員工可以：將獎勵積分兌換為全球獎勵目錄中 1000 多個品牌的禮品卡、從亞馬遜商店購買產品、預訂體驗或從 59 多個國家/地區的可用選項中購買商品。它還允許與 Teams 和 Slack 等工具無縫集成，使識別變得輕鬆。我們的平台還提供一系列福利，例如長期服務獎，包括週年紀念積分、數位服務年鑑和專門的里程碑目錄。我們也是 Microsoft Teams、People Strong 和其他 HRMS/HCM 平台的首選合作夥伴。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive 是領先的績效管理平台，透過持續改善加速業務成長。借助Reflektive，組織可以擴展建設性的、持續的對話，從而將員工敬業度和生產力提高兩倍。 Allbirds、Comcast 和 Protective 等具有前瞻性思維的公司依靠 Reflektive 來打造高績效團隊來推動其發展。在 Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners 和 TPG Growth 的支持下，Reflektive 迄今已籌集了超過 1 億美元的資金，並在德勤高科技高成長 500 強™中排名北美成長最快公司第 13 位。欲了解更多信息，請訪問 www.reflektive.com。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助於讓工作每天變得更好。我們協助組織改善員工體驗、激發影響力並營造員工成功的磁性文化，進而吸引和留住頂尖人才。我們的一體化員工成功平台透過持續的洞察力和行動來推動敬業度和績效。我們的敬業度套件可協助組織制定整體傾聽策略，以識別和解決員工體驗中的差距。我們的績效管理工具為團隊成長、發展和調整提供資源，以獲得最大成功。解決方案包括員工調查、行動規劃、目標、回饋、績效評估、認可、一對一、人才評估、繼任計畫以及全國知名的最佳工作場所競賽。要了解更多信息，請訪問 www.quantumworkplace.com。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人為本的認可和獎勵軟體，它可以團結您的公司，並透過感恩和社交聯繫吸引您的員工。我們透過社群和聯繫為團隊打造引人入勝的體驗，同時鼓勵頻繁的認可和獎勵，並提供可行的員工見解。平均採用率為 96%，並與 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立整合。擁有員工喜歡使用的軟體從未如此簡單，同時也讓您的工作變得更輕鬆！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全個人化的員工體驗平台。現代 Intranet 的替代方案；開箱即用，易於設置，無需 I.T 或設計資源。該軟體提供客戶級的使用者體驗，將組織的基於雲端的系統、軟體和內容結合在一起，從而更好地控制和洞察數位工作場所中的員工互動和體驗。 - 打造更好的員工體驗從內部品牌到個人化和動態受眾管理，HulerHub 讓建立員工體驗變得容易，因此您可以專注於培養以人為本的文化。 - 隨時隨地協作 讓協作變得輕鬆。 HulerHub 可透過任何裝置、任何時間、任何地點進行訪問，使用戶能夠快速、安全地在內部與同事以及外部與客戶和合作夥伴共享資訊。 - 最大化投資回報率和參與度我們開發了一種軟體解決方案，可以與所有基於雲端的軟體和內容無縫協作，無論供應商或提供者如何，幫助組織在正確的時間利用正確的內容和工具，最大限度地提高現有和未來技術投資的投資回報率，並吸引員工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 透過跨員工生命週期和組織範圍的調查建議的操作和數據驅動的見解來提高參與度和績效。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。