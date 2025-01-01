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員工通信軟體可自訂並提供內部通信，例如整個企業的時事通訊、部落格、動態消息和更新。通常，員工通訊中的資訊並不與每個人相關，從而導致領導層不參與更新。該軟體使公司領導者能夠根據部門、位置和職位對通訊進行細分，確保訊息與收件人相關。此外，它支援各種設備，允許領導層客製化交付方法，從而增加員工參與內容的可能性。 這些溝通功能通常整合到更廣泛的員工支援平台中，並與員工敬業度和員工倡導軟體等工具配合使用。雖然員工內部網路軟體可能包括一些通訊功能，但它通常缺乏專用員工通訊軟體的深度個人化和參與追蹤功能。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Podbean
podbean.com
Podbean是一個播客託管和管理平台，提供創建、發布、推廣和貨幣化播客的工具，適用於iOS和Android系統。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Dex
getdex.com
Dex 是一款個人 CRM 應用，幫助用戶保持聯繫，記住上次的交流內容，並設置提醒以加強人際關係。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒體行銷工具，提供鏈接縮短、社交卡片、品牌化鏈接、行動號召橫幅等功能，幫助用戶優化分享和內容管理。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
Spokn
getspokn.com
Spokn是一款簡化員工影片創建的應用，幫助企業在短時間內製作真實且有品牌的影片，適用於內部溝通、多元包容等。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款將您的裝置轉變為銷售、展示及培訓工具的應用程式，支持互動簡報的創建與共享。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移動工作場所應用程序，幫助企業管理辦公室和提高員工參與度，包括桌面預訂等功能，簡化混合工作體驗。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個雲端電話平台，提供進階呼叫功能，便於企業管理通訊，支持遠端連接及自訂設置。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一個員工通訊平台，幫助組織提升內部通訊與員工參與，使用者可輕鬆創建及分發內容至移動設備。
Cleary
gocleary.com
Cleary是一款幫助分散團隊提升數位員工體驗的應用，提供專屬的溝通、文化連結和跨團隊協作平台。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 是一款專為無辦公桌員工設計的應用程式，提供通訊、培訓和參與功能，幫助企業提高員工互動和管理效率。
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine是一個簡化內部溝通的平台，集成自動化和個性化工具，能夠在多種渠道中發送消息，並創建符合品牌的內容。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl是一個綜合的員工通信平台，提供多渠道訊息傳遞、自動化和分析工具，以改善內部交流和參與度。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy是一款通過SMS技術改善雇主與前線員工之間溝通的工具，支持自動消息、反饋收集和數據保護。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos團隊管理應用程序簡化團隊調度與管理，包括排班、任務追蹤、即時聊天等功能，適合自我安排的無桌面工作者。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一個員工倡導平台，幫助企業促進品牌知名度和參與，通過社交媒體分享內容，並提供分析和獎勵機制。
Konverse
konverse.com
Konverse是一個通訊平台，旨在加強無桌面團隊的溝通與協作，提供任務管理、培訓、聊天和企業通訊等功能。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder是一款SaaS解決方案，幫助HR經理與傳播經理提升員工參與感，通過數位口碑吸引新人才，增強社交銷售效率。
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