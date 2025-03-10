員工通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工通信軟體可自訂並提供內部通信，例如整個企業的時事通訊、部落格、動態消息和更新。通常，員工通訊中的資訊並不與每個人相關，從而導致領導層不參與更新。該軟體使公司領導者能夠根據部門、位置和職位對通訊進行細分，確保訊息與收件人相關。此外，它支援各種設備，允許領導層客製化交付方法，從而增加員工參與內容的可能性。 這些溝通功能通常整合到更廣泛的員工支援平台中，並與員工敬業度和員工倡導軟體等工具配合使用。雖然員工內部網路軟體可能包括一些通訊功能，但它通常缺乏專用員工通訊軟體的深度個人化和參與追蹤功能。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Podbean
podbean.com
Podbean是一個播客託管和管理平台，提供創建、發布、推廣和貨幣化播客的工具，適用於iOS和Android系統。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Dex
getdex.com
Dex 是一款個人 CRM 應用，幫助用戶保持聯繫，記住上次的交流內容，並設置提醒以加強人際關係。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒體行銷工具，提供鏈接縮短、社交卡片、品牌化鏈接、行動號召橫幅等功能，幫助用戶優化分享和內容管理。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Spokn
getspokn.com
Spokn是一款簡化員工影片創建的應用，幫助企業在短時間內製作真實且有品牌的影片，適用於內部溝通、多元包容等。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款將您的裝置轉變為銷售、展示及培訓工具的應用程式，支持互動簡報的創建與共享。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移動工作場所應用程序，幫助企業管理辦公室和提高員工參與度，包括桌面預訂等功能，簡化混合工作體驗。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個雲端電話平台，提供進階呼叫功能，便於企業管理通訊，支持遠端連接及自訂設置。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一個員工通訊平台，幫助組織提升內部通訊與員工參與，使用者可輕鬆創建及分發內容至移動設備。
Cleary
gocleary.com
Cleary是一款幫助分散團隊提升數位員工體驗的應用，提供專屬的溝通、文化連結和跨團隊協作平台。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 是一款專為無辦公桌員工設計的應用程式，提供通訊、培訓和參與功能，幫助企業提高員工互動和管理效率。
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine是一個簡化內部溝通的平台，集成自動化和個性化工具，能夠在多種渠道中發送消息，並創建符合品牌的內容。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl是一個綜合的員工通信平台，提供多渠道訊息傳遞、自動化和分析工具，以改善內部交流和參與度。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy是一款通過SMS技術改善雇主與前線員工之間溝通的工具，支持自動消息、反饋收集和數據保護。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos團隊管理應用程序簡化團隊調度與管理，包括排班、任務追蹤、即時聊天等功能，適合自我安排的無桌面工作者。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一個員工倡導平台，幫助企業促進品牌知名度和參與，通過社交媒體分享內容，並提供分析和獎勵機制。
Konverse
konverse.com
Konverse是一個通訊平台，旨在加強無桌面團隊的溝通與協作，提供任務管理、培訓、聊天和企業通訊等功能。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解決方案，可幫助人力資源經理、傳播經理和首席幸福官： - 透過員工宣傳提高員工敬業度， - 透過數位口碑創造真實影響力， - 吸引新人才並擴大他們的社交銷售力度。我們的高客戶滿意度是透過易於使用的平台和避免廉價的遊戲化策略和短期結果的基礎方法來實現的。