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員工通信軟體可自訂並提供內部通信，例如整個企業的時事通訊、部落格、動態消息和更新。通常，員工通訊中的資訊並不與每個人相關，從而導致領導層不參與更新。該軟體使公司領導者能夠根據部門、位置和職位對通訊進行細分，確保訊息與收件人相關。此外，它支援各種設備，允許領導層客製化交付方法，從而增加員工參與內容的可能性。 這些溝通功能通常整合到更廣泛的員工支援平台中，並與員工敬業度和員工倡導軟體等工具配合使用。雖然員工內部網路軟體可能包括一些通訊功能，但它通常缺乏專用員工通訊軟體的深度個人化和參與追蹤功能。
提議新的應用程式
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒體行銷工具，提供鏈接縮短、社交卡片、品牌化鏈接、行動號召橫幅等功能，幫助用戶優化分享和內容管理。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移動工作場所應用程序，幫助企業管理辦公室和提高員工參與度，包括桌面預訂等功能，簡化混合工作體驗。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的員工通信套件。 與現有的僅通過電子郵件或以平台為中心的移動解決方案不同，廣播您現有的員工通訊頻道將現代員工體驗統一。 員工可以收到其電子郵件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目標通訊。 廣播的跨渠道經驗鼓勵員工在其首選平台上消費內容。 與您的團隊和領導者分享實時的跨渠道分析，以跟踪您的組織通訊目標。 廣播功能將使您的員工更快樂，簡化流程並幫助您達到Rockstar身份。
DSMN8
dsmn8.com
品牌批准的，即將分享的內容在您的員工的指尖上。 通過您行業中最受信任的影響者 - 您的員工的內容分發： ✓可以提高內容範圍，而無需提高您的廣告預算 ✓驅動管道和縮短銷售週期 ✓達到最佳人才並降低成本 DSMN8是排名的員工倡導平台。 DSMN8通過為員工提供簡化的方式來在其專業和個人網絡中共享品牌批准的內容，幫助品牌利用其第一資產的力量 - 員工。 實現更多內容參與度，更多的入站銷售，並使用DSMN8找到您的下一個超級巨星員工。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 Features include: * Notifications for new content and internal company news * One-click sharing to all your favourite social media platforms * Internal content “like” and “comment” features * Create your own messages and content * Participate in, and check out the latest challenges and prizes * Leader board accessibility to see how you and your colleagues rank * Create and respond to quizzes and polls Sociabble employs user activation, rewards, and recognition across various levels of the user experience to maximize engagement.它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷的經驗豐富的企業家團隊啟動，目前在80多個國家 /地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一個基於口口相傳的產品，服務和工作的世界中，組織需要為求職者，員工，客戶，合作夥伴和校友提供非凡的經驗。通過一個統一的平台，可以明顯地連接敬業和知情員工，快樂和福音派客戶之間的點。明顯地幫助組織管理所有員工和客戶群體的參與，溝通，經驗和倡導。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Appspace
appspace.com
使用團隊需要保持聯繫的簡單溝通和空間管理工具，無論他們在工作，在家還是在旅途中，創建了一個卓越的協作工作場所經驗。 Appspace為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶信任我們，以幫助他們與團隊進行交流並現代化混合工作場所的體驗。我們很自豪地幫助客戶提供現代的工作場所體驗，統一品牌文化並增強溝通。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的內容量身訂製的見解，讓您的後續通話順利進行！ - 每當您更新簡報時，透過推播通知讓您的銷售團隊隨時了解最新情況。不再需要尋找最新版本或讓過時的材料讓客戶感到困惑。 - 透過切換到數位演示，節省列印成本，減少碳足跡，並種植紐西蘭本土樹木。請訪問showcaseworkshop.com 了解更多信息，或訪問bit.ly/my-showcase-demo 索取免費視訊演示。
ChangeEngine
changeengine.com
創建內部通信和人力資源內容並不容易。人力資源和營銷團隊經常面臨挑戰多種工具或依靠無法捕捉其組織聲音的基本模板的挑戰。這導致品牌不一致，耗時的手動流程以及無法與員工建立聯繫的消息。但這不一定是這樣。 ChangeEngine結合了AI驅動的內部通信軟件和創意設計服務，以解決這些挑戰。它將自動化和個性化工具帶入一個平台，使團隊在跟踪與實時分析的互動時，可以在Slack，Teams，Email和SMS之間無縫傳遞消息。同時，ChangeEngine專門的創意團隊與您合作設計了精美的品牌材料（例如新聞通訊，手冊和里程碑廣告系列），遠遠超出了模板所能提供的。 無論您是小型人力資源團隊還是管理全球溝通，Changeengine都會簡化您的工作流程並節省寶貴的時間。通過正確的智能技術和人類創造力的融合，ChangeGine可以幫助您建立一致，有意義的溝通，從而加強員工的聯繫並保持每個人的參與。 這不僅與工具有關；這是關於改變團隊的交流方式。 ChangeEngine為您提供了創建周到，有影響力的消息所需的一切。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的團隊管理應用程序，具有簡單的調度，任務和聊天。非常適合自我安排的無桌面員工，志願者或自由職業者 - 在桌面和手機上！ - 簡單的時間表 - 任務調度和跟踪 - 實時聊天 - 內部Wiki -Gamificity Zelos非常簡單地使用會員，對於管理員來說仍然很強大。
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他強大投資者的支持，例如 Twitter 前執行長 Dick Costolo 和 Twilio 營運長 George Hu。欲了解更多信息，請訪問 www.gocleary.com。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解決方案，可幫助人力資源經理、傳播經理和首席幸福官： - 透過員工宣傳提高員工敬業度， - 透過數位口碑創造真實影響力， - 吸引新人才並擴大他們的社交銷售力度。我們的高客戶滿意度是透過易於使用的平台和避免廉價的遊戲化策略和短期結果的基礎方法來實現的。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd成立於2011年，提供技術和支持，以幫助組織“為”內部溝通和員工參與度“供電”。 其直觀的內容管理系統使組織中的任何人都可以負責公司通信，將內容創建和添加到單個員工通信平台並將其分發給團隊的移動設備。 客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，都使用Thrive的平台來創建和量身定制自己的員工通信應用程序，以增強內部通信並進一步參與分佈式團隊。 該軟件作為服務解決方案可以使人力資源，市場營銷，內部通訊，公司通訊，IT和其他專業人員能夠創建和推廣重要，相關，及時和自定義的信息，以向其“難以觸及”的團隊（無訪問或有限的電子郵件訪問權限的團隊）。 與其他人不同，Thrive專門研究通過SaaS平台的數字化轉型旅程，客戶成功的登機和持續支持來啟發和教育客戶。 Thrive的員工通信平台在許多行業的客戶全球使用。客戶包括Deloitte，SSE，Biffa，Fairchild醫療中心，France KLM，Santos Brasil，An Post，SGN等。通過具有成本效益且易於使用的溝通和參與平台的啟發，告知和吸引員工。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個雲端電話平台，提供進階呼叫功能，便於企業管理通訊，支持遠端連接及自訂設置。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Dex
getdex.com
Dex 是一款個人 CRM 應用，幫助用戶保持聯繫，記住上次的交流內容，並設置提醒以加強人際關係。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Podbean
podbean.com
Podbean是一個播客託管和管理平台，提供創建、發布、推廣和貨幣化播客的工具，適用於iOS和Android系統。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
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