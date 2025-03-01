員工通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 千里達及托巴哥

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工通信軟體可自訂並提供內部通信，例如整個企業的時事通訊、部落格、動態消息和更新。通常，員工通訊中的資訊並不與每個人相關，從而導致領導層不參與更新。該軟體使公司領導者能夠根據部門、位置和職位對通訊進行細分，確保訊息與收件人相關。此外，它支援各種設備，允許領導層客製化交付方法，從而增加員工參與內容的可能性。 這些溝通功能通常整合到更廣泛的員工支援平台中，並與員工敬業度和員工倡導軟體等工具配合使用。雖然員工內部網路軟體可能包括一些通訊功能，但它通常缺乏專用員工通訊軟體的深度個人化和參與追蹤功能。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作者最常創建： - 遠距團隊的入職體驗- 安全、健康和保健裝備- 認證準備- 新的學習體驗（混合式、線上） - 數位工作簿- 電子學習課程- 輔導和回饋計劃- 銷售和產品手冊- 團隊參與、樂趣和遊戲 - 日常習慣養成計劃
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的員工通信套件。 與現有的僅通過電子郵件或以平台為中心的移動解決方案不同，廣播您現有的員工通訊頻道將現代員工體驗統一。 員工可以收到其電子郵件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目標通訊。 廣播的跨渠道經驗鼓勵員工在其首選平台上消費內容。 與您的團隊和領導者分享實時的跨渠道分析，以跟踪您的組織通訊目標。 廣播功能將使您的員工更快樂，簡化流程並幫助您達到Rockstar身份。
DSMN8
dsmn8.com
品牌批准的，即將分享的內容在您的員工的指尖上。 通過您行業中最受信任的影響者 - 您的員工的內容分發： ✓可以提高內容範圍，而無需提高您的廣告預算 ✓驅動管道和縮短銷售週期 ✓達到最佳人才並降低成本 DSMN8是排名的員工倡導平台。 DSMN8通過為員工提供簡化的方式來在其專業和個人網絡中共享品牌批准的內容，幫助品牌利用其第一資產的力量 - 員工。 實現更多內容參與度，更多的入站銷售，並使用DSMN8找到您的下一個超級巨星員工。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 功能包括： *新內容和內部公司新聞的通知 *一單擊與您所有喜歡的社交媒體平台共享 *內部內容“喜歡”和“評論”功能 *創建自己的消息和內容 *參與並查看最新挑戰和獎品 *排行榜的可訪問性，以查看您和您的同事的排名 *創建並回應測驗和民意調查 Sociabble在各個級別的用戶體驗中採用用戶激活，獎勵和認可，以最大程度地提高參與度。它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的企業家團隊在數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷方面成立，目前在80多個國家/地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一個基於口口相傳的產品，服務和工作的世界中，組織需要為求職者，員工，客戶，合作夥伴和校友提供非凡的經驗。通過一個統一的平台，可以明顯地連接敬業和知情員工，快樂和福音派客戶之間的點。明顯地幫助組織管理所有員工和客戶群體的參與，溝通，經驗和倡導。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。
Socxly
socxly.com
首先，這是一套有機社交媒體營銷工具，可幫助您產生更多覆蓋範圍，在媒體上更好地展示您的內容，跟踪和衡量您的股票。它是您的一站式工具套件，可將您共享的鏈接轉換為智能鏈接。 當然，您可以使用SOCXLY縮短鏈接。但是，在引擎蓋下還有更多：通過編輯和創建更好地呈現。 *社交卡：社交媒體上的用戶單擊您的帖子中的圖像。通過在社交媒體上分別發布圖像和鏈接，您將失去點擊歸因和流量。 Socxly允許您使用自己的自定義圖像將圖像發佈為可單擊的社交卡。 *通過對鏈接進行烙印來擁有這些鏈接：與其將自己的品牌，廣告系列和上下文與您自己的域一起發布，而不是與通用域一起發布鏈接。編輯並更改鏈接的後半部分，以使它們與您所做的股票相關。 *使用CTA標語將您的鏈接磁化到第三方網站：創建，插入和服務CTA（呼籲採用行動）橫幅上的第三方內容簡短鏈接以驅動品牌可見性，並將流量重定向回到您的網站或任何著陸頁。 *共享文件作為您的受眾鏈接：PPT，Excels，PDF等。現在，您可以在社交媒體上使用所有渠道上的簡短鏈接在社交媒體上分享它們，從您的受眾可以下載它們。 *有機運動：為您的品牌利益相關者和有影響力的社區創建和發布有機運動帖子，以通過電子郵件或內部競選頁面分享和擴大他們的社交聯繫。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的內容量身訂製的見解，讓您的後續通話順利進行！ - 每當您更新簡報時，透過推播通知讓您的銷售團隊隨時了解最新情況。不再需要尋找最新版本或讓過時的材料讓客戶感到困惑。 - 透過切換到數位演示，節省列印成本，減少碳足跡，並種植紐西蘭本土樹木。請訪問showcaseworkshop.com 了解更多信息，或訪問bit.ly/my-showcase-demo 索取免費視訊演示。
ChangeEngine
changeengine.com
創建內部通信和人力資源內容並不容易。人力資源和營銷團隊經常面臨挑戰多種工具或依靠無法捕捉其組織聲音的基本模板的挑戰。這導致品牌不一致，耗時的手動流程以及無法與員工建立聯繫的消息。但這不一定是這樣。 ChangeEngine結合了AI驅動的內部通信軟件和創意設計服務，以解決這些挑戰。它將自動化和個性化工具帶入一個平台，使團隊在跟踪與實時分析的互動時，可以在Slack，Teams，Email和SMS之間無縫傳遞消息。同時，ChangeEngine專門的創意團隊與您合作設計了精美的品牌材料（例如新聞通訊，手冊和里程碑廣告系列），遠遠超出了模板所能提供的。 無論您是小型人力資源團隊還是管理全球溝通，Changeengine都會簡化您的工作流程並節省寶貴的時間。通過正確的智能技術和人類創造力的融合，ChangeGine可以幫助您建立一致，有意義的溝通，從而加強員工的聯繫並保持每個人的參與。 這不僅與工具有關；這是關於改變團隊的交流方式。 ChangeEngine為您提供了創建周到，有影響力的消息所需的一切。
Zelos Team Management
getzelos.com
最易於使用的團隊管理應用程序，具有簡單的日程安排、任務和聊天功能。非常適合在桌面和行動裝置上自行安排無辦公桌員工、志工或自由工作者！ - 簡單的時間表 - 任務調度和追蹤 - 即時聊天 - 內部 wiki - Gamification Zelos 對於會員來說使用起來超級簡單，對於管理員來說仍然很強大。
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他強大投資者的支持，例如 Twitter 前執行長 Dick Costolo 和 Twilio 營運長 George Hu。欲了解更多信息，請訪問 www.gocleary.com。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解決方案，可幫助人力資源經理、傳播經理和首席幸福官： - 透過員工宣傳提高員工敬業度， - 透過數位口碑創造真實影響力， - 吸引新人才並擴大他們的社交銷售力度。我們的高客戶滿意度是透過易於使用的平台和避免廉價的遊戲化策略和短期結果的基礎方法來實現的。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd成立於2011年，提供技術和支持，以幫助組織“為”內部溝通和員工參與度“供電”。 其直觀的內容管理系統使組織中的任何人都可以負責公司通信，將內容創建和添加到單個員工通信平台並將其分發給團隊的移動設備。 客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，都使用Thrive的平台來創建和量身定制自己的員工通信應用程序，以增強內部通信並進一步參與分佈式團隊。 該軟件作為服務解決方案可以使人力資源，市場營銷，內部通訊，公司通訊，IT和其他專業人員能夠創建和推廣重要，相關，及時和自定義的信息，以向其“難以觸及”的團隊（無訪問或有限的電子郵件訪問權限的團隊）。 與其他人不同，Thrive專門研究通過SaaS平台的數字化轉型旅程，客戶成功的登機和持續支持來啟發和教育客戶。 Thrive的員工通信平台在許多行業的客戶全球使用。客戶包括Deloitte，SSE，Biffa，Fairchild醫療中心，France KLM，Santos Brasil，An Post，SGN等。通過具有成本效益且易於使用的溝通和參與平台的啟發，告知和吸引員工。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。使用Podbean，您將獲得整個軟件包 - 可靠的播客託管，無限的存儲和帶寬，促銷工具，播客廣告和高級內容。超過1.8萬人選擇Podbean來創建令人驚嘆的播客。 Podbean是一家播客出版和貨幣化服務，為個人和企業提供免費和高級託管套餐。 Podbean提供了一個用戶友好的界面，將發布，管理，聯合和分析工具集成到易於使用的播客包中。 這種基於網絡的系統允許用戶在點擊式博客般的環境中發布，管理和推廣播客，需要最少的技術知識。 Podbean的份額和嵌入工具使出版商可以輕鬆地將播客集成到自己的網站，博客和社交網絡中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean應用程序是iOS和Android最受歡迎的播客應用程序之一，也可用於通過Amazon Alexa播放播客。對於播客觀眾來說，這是一個不錯的選擇。 PodCasters還可以從Podbean應用程序錄製和發布。
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Happeo
happeo.com
Happeo是下一代Intranet，可幫助團隊在一個統一的地方管理知識和內部溝通。 Happeo提供基於模板的頁面構建器，以及所有公司工具的集成和通用搜索，Happeo易於使用，適用於任何規模的公司。這就是為什麼像Doctolib，Gant和Marqeta這樣的市場領導者依靠Happeo來保持他們的團隊知情，保持一致和富有成效。隨著收養率的3倍平均水平，Happsters的使命是幫助組織以非凡的方式發展。
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是領先的員工通信平台，使您能夠保持整個員工的狀態，提高員工的敬業度並提高工作場所的生產力。 Haiilo通過溝通和社區幫助您的員工將您的員工聯繫起來。 包括亞馬遜，Google，Deutsche Telekom，Salesforce和Deutsche Bahn在內的1,000多個國際客戶已經使用Haiilo來吸引，參與並了解超過250萬員工。 以前是Coyo（德國），Smarp（Finland）和Jubiwee（法國）
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
Poppulo
poppulo.com
想像一下，傳達每個人需要的確切信息 - 目前是如何，何時和在哪裡對他們最重要的信息。當消息相關，個性化和可衡量時，消息更有效。 Poppulo使它變得容易。 Poppulo Harmony平台通過Omnichannell員工通信，數字標牌和工作場所管理來毫不費力地連接員工，客戶和工作場所，從而幫助企業組織實現了更大的成就。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是現代的Intranet，可以改變所有員工的工作經驗，無論他們在哪里工作。 Simpplr是唯一一個統一員工參與，支持和服務的平台，利用最先進的AI模型來提供無縫，凝聚力和個性化的員工體驗。 SIMPPLR客戶受到700多個全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在員工的生產率，保留率和整體滿意度上取得顯著提高。
Speakap
speakap.com
Speakap提供了品牌的溝通平台，使公司能夠與前線工作人員進行結構化對話，以隨時隨地提供並告知其無桌子的工人。該解決方案都可以在移動設備和台式機上使用，它連接工作人員並授權員工提供最佳的客戶體驗。從消息傳遞和新聞項目到私人團體和活動，Speakap為企業提供了向其勞動力提供相關和及時內容的機會，並支持業務增長和員工保留。 Speakap成立於2011年，已與全球400多個組織（例如酒店，零售，製造業等）合作，並在紐約，倫敦，阿姆斯特丹，巴塞羅那，科隆和布魯塞爾設有地點。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個團隊合作的協作平台。透過一個簡單的概述提供全面的連接、通訊和協作功能。所有功能都位於您期望的位置，並涵蓋三個基本領域：1) 協作透過小組提供協作工作空間：組織專案、收集回饋、創建活動以及共享想法、知識和文件。 2) 溝通 透過工作聊天提供即時溝通：提出問題、集思廣益、形成決策、發起視訊聊天、快速發送文件，偶爾發送 GIFS 來緩解情緒。 3) 連結性 透過新聞源提供個人化的信息中心：每個同事都可以在新的相關資訊發生時立即了解該信息，並準備好採取行動。 talkspirit 與您的企業已使用的所有應用程式、工具和服務無縫協作。它提供了一系列易於設定和使用的本機整合 – 超過 500 個整合可用。所有內容都可以透過 Android 和 iOS 行動應用程式進行搜尋、安全且可用。有 8 種語言版本（法語、英語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、荷蘭語和波蘭語）。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一種統一的數字工作場所解決方案，旨在通過一個全面的平台連接和授權無辦事員工。該創新工具專門針對各個行業的一線團隊，包括零售，酒店，製造，物流和醫療保健。通過簡化操作並增強溝通，WorkJam通過與現有的Workforce Management（WFM）系統無縫集成來提高生產率和效率。 該平台為各種各樣的目標受眾提供服務，專注於擁有大量無辦公室工人的組織，這些組織需要有效的工具來管理其日常任務。 WorkJam通過為其所有運營需求提供集中式樞紐，解決了這些員工所面臨的獨特挑戰，例如對信息和資源的訪問有限。這在快節奏的環境中尤其有益，及時的溝通和任務管理對成功至關重要。 WorkJam涵蓋了一系列滿足一線工人特定需求的功能。該平台包括用於組織日常職責的任務管理，實時更新和協作的通信工具以及學習和開發資源以促進正在進行的培訓。此外，自助服務的功能使員工能夠獨立管理其時間表和任務，而獨特的開放式市場可以靈活地交換和覆蓋範圍。這些功能共同增強了員工的體驗，增強了員工之間的所有權和參與感。 通過使前線團隊與組織目標保持一致，Workjam簡化了日常操作，並提高了整體參與度。該平台不僅促進了更好的溝通和任務管理，而且還促進了持續學習和發展的文化。這種勞動力管理的整體方法使組織能夠培養更快樂，更有生產力的前線勞動力，最終推動業務成功並提高客戶忠誠度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其類別中脫穎而出。它可以為前線工人創建連接的體驗的能力是一個關鍵的區別，這對於希望優化其運營並賦予其員工能力的組織來說，它是無價的工具。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。