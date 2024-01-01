員工通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中非共和國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工通信軟體可自訂並提供內部通信，例如整個企業的時事通訊、部落格、動態消息和更新。通常，員工通訊中的資訊並不與每個人相關，從而導致領導層不參與更新。該軟體使公司領導者能夠根據部門、位置和職位對通訊進行細分，確保訊息與收件人相關。此外，它支援各種設備，允許領導層客製化交付方法，從而增加員工參與內容的可能性。 這些溝通功能通常整合到更廣泛的員工支援平台中，並與員工敬業度和員工倡導軟體等工具配合使用。雖然員工內部網路軟體可能包括一些通訊功能，但它通常缺乏專用員工通訊軟體的深度個人化和參與追蹤功能。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。立即免費試用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 為第一線企業及其員工提供所需的數位解決方案，幫助他們盡其所能地完成工作。 Beekeeper 成立於 2012 年，其行動優先平台是為無辦公桌員工設計和建構的，儘管這些員工佔全球勞動力的 80%，但在工作場所技術方面長期無法充分服務。透過 Beekeeper 的第一線成功系統，公司可以實現紙本流程自動化，隨時隨地與員工即時溝通，並提高第一線團隊的參與度、生產力和安全性。
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌溝通平台，讓公司能夠與第一線員工進行結構化對話，隨時隨地為無辦公桌員工提供支援和資訊。此解決方案可在行動裝置和桌面裝置上使用，連接員工隊伍並使員工能夠提供最佳的客戶體驗。從訊息和新聞項目到私人團體和活動，Speakap 為企業提供了向員工提供相關且及時的內容的機會，並支持業務成長和員工保留。 Speakap 成立於 2011 年，與全球 400 多個組織合作，涉及酒店、零售、製造等各個行業，並在紐約、倫敦、阿姆斯特丹、巴塞隆納、科隆和布魯塞爾設有辦事處。更多資訊請造訪 www.speakap.com。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驅動的內部網路，在 Google Workspace 組織中排名第一。我們創造數位家庭，讓組織保持聯繫並透過消除資訊混亂、提供結構化知識管理和團結一致來提高效率。我們為每位客戶打造獨特的數位家庭，並為他們提供克服內部營運挑戰的空間。然後，我們將其與我們的人工智慧功能分層，這些功能可以直觀地學習並與公司和每個用戶一起成長，自動化手動、耗時的流程，並透過快速、智慧的資訊發現來創建組織一致性。
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動實現里程碑和週年紀念日識別 透過自動自訂的喊話來慶祝...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是領先的員工溝通平台，可協助您的員工透過溝通和社群實現目標。 前身為 COYO（德國）、Smarp（芬蘭）和 Jubiwee（法國）
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB ...
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一個以最全面的內部網路為基礎、由人工智慧驅動的員工體驗平台。 Simpplr 是唯一統一員工參與、支援和服務的平台，利用最先進的人工智慧模式提供無縫、一致和個人化的員工體驗。我們的客戶受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多個領先品牌的信賴，在員工敬業度、生產力和加速的業務績效方面取得了顯著的進步。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個團隊合作的協作平台。透過一個簡單的概述提供全面的連接、通訊和協作功能。所有功能都位於您期望的位置，並涵蓋三個基本領域：1) 協作透過小組提供協作工作空間：組織專案、收集回饋、創建活動以及共享想法、知識和文件。 2) 溝通 透過工作聊天提供即時溝通：提出問題、集思廣益、形成決策、發起視訊聊天、快速發送文件，偶爾發送 GIFS 來緩解情緒。 3) 連結性 透過新聞源提供個人化的信息中心：每個同事都可以在新的相關資訊發生時立即了解該信息，並準備好採取行動。 talkspirit 與您的企業已使用的所有應用程式、工具和服務無縫協作。它提供了一系列易於設定和使用的本機整合 –...
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Socxly
socxo.com
首創的一套自然社群媒體行銷工具可幫助您擴大影響力、在媒體上更好地展示您的內容、追蹤和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可將您共享的連結轉換為智慧連結。 當然，您可以使用 Socxly 縮短連結。但背後還有更多內容：透過編輯和創建更好地呈現。 * 社群卡：社群媒體上的用戶主要點擊您貼文中的圖像。透過在社交媒體上單獨發布圖像和鏈接，您會失去點擊歸因和流量。 Socxly 可讓您使用自己的自訂圖像將圖像發佈為可點擊的社交卡。 * 透過品牌化來擁有連結：不要發布帶有通用網域的鏈接，而是使用您自己的品牌、活動和上下文以及您自己的網域。編輯並更改連結的後半部分，使它們與您所做的分享相關。 *...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸...
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
Visibly
visibly.io
在一個基於口碑消費產品、服務和工作的世界中，組織需要為求職者、員工、客戶、合作夥伴和校友等提供卓越的體驗。透過一個統一的平台，明顯地將敬業且消息靈通的員工、快樂且福音派的客戶之間的點連接起來。明顯幫助組織管理所有員工和客戶群的參與、溝通、體驗和宣傳。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在徹底改變雇主與第一線員工溝通和互動的方式，為他們提供有史以來最具包容性和最簡單易用的無應用技術。在當今世界，與第一線員工的持續溝通至關重要，goHappy 意識到基於應用程式的解決方案、日常聚會和看板上的訊息根本行不通。 goHappy 成功的關鍵是使雇主能夠透過簡訊聯繫 100% 的第一線員工。來自雇主記錄系統的自動回饋意味著他們的活躍員工總是可以在幾秒鐘內收到即時通訊。他們能夠透過標準文字或包括影片、圖像、連結、調查等來接觸所有員工或特定群體 - 所有這些都可以翻譯成他們選擇的語言。 goHappy 由Shawn Boyer 創立，他還創立了Snagajob（美國最大的...
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解決方案，可幫助人力資源經理、傳播經理和首席幸福官： - 透過員工宣傳提高員工敬業度， - 透過數位口碑創造真實影響力， - 吸引新人才並擴大他們的社交銷售力度。我們的高客戶滿意度是透過易於使用的平台和避免廉價的遊戲化策略和短期結果的基礎方法來實現的。
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Cro...
Zelos Team Management
getzelos.com
最易於使用的團隊管理應用程序，具有簡單的日程安排、任務和聊天功能。非常適合在桌面和行動裝置上自行安排無辦公桌員工、志工或自由工作者！ - 簡單的時間表 - 任務調度和追蹤 - 即時聊天 - 內部 wiki - Gamification Zelos 對於會員來說使用起來超級簡單，對於管理員來說仍然很強大。
ChangeEngine
changeengine.com
提升員工領導者的能力，提供員工最重要的時刻。員工領導者面臨的挑戰是，員工體驗設計流程存在於分散的團隊、不同的人力資源系統中，在許多情況下也存在於電子表格和幻燈片中。一旦人才計畫啟動，就會產生最初的轟動，然後在六十天內被掩蓋，並轉向下一個迫切的需求。創建和執行一流的人才計劃以像對待內部客戶一樣對待員工是極其手動且耗時的，其中包括許多活動部分，例如目標、品牌、內容、溝通、時間表、獎勵和投資回報率。在混合工作場所中，沒有有效的方法來管理這個問題。我們來這裡是為了改變這一現狀——我們的目標是提升各地人才領導者的作用，並幫助他們長期維持人才計畫的利用率。我們幫助他們向領導團隊和董事會展示人才組織的影響，...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴...
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast 致力於協助您透過合適的員工首選管道向合適的員工發送合適的員工通訊。 Cerkl Broadcast 是一種在一個地點進行管理的整體員工溝通方法。與現有的電子郵件追蹤或無辦公桌勞動力解決方案不同，我們的平台與您目前和未來的員工參與計劃一起發展。只需點擊幾下，您就可以在電子郵件、Teams、Sharepoint 或行動應用程式中巧妙地分發內部內容。 Cerkl Broadcast 可以透過集中、即時的見解和儀表板輕鬆分享您的成功。全球各地的企業都使用 Cerkl Broadcast 來告知並激發員工的潛力。
Poppulo
poppulo.com
想像一下，準確地傳達每個人需要的訊息——準確地傳達對他們最重要的方式、時間和地點。當資訊具有相關性、個人化且可衡量時，它們會更加有效。 Poppulo 讓一切變得簡單。 Poppulo Harmony 平台透過全通路員工通訊、數位看板和工作場所管理輕鬆連接員工、客戶和工作場所，幫助企業組織實現更多目標。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。