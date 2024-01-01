員工通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

Socxly

socxo.com

首創的一套自然社群媒體行銷工具可幫助您擴大影響力、在媒體上更好地展示您的內容、追蹤和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可將您共享的連結轉換為智慧連結。 當然，您可以使用 Socxly 縮短連結。但背後還有更多內容：透過編輯和創建更好地呈現。 * 社群卡：社群媒體上的用戶主要點擊您貼文中的圖像。透過在社交媒體上單獨發布圖像和鏈接，您會失去點擊歸因和流量。 Socxly 可讓您使用自己的自訂圖像將圖像發佈為可點擊的社交卡。 * 透過品牌化來擁有連結：不要發布帶有通用網域的鏈接，而是使用您自己的品牌、活動和上下文以及您自己的網域。編輯並更改連結的後半部分，使它們與您所做的分享相關。 * 使...