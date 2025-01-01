員工倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用員工宣傳軟體，使員工能夠透過個人社群媒體平台傳播經批准的品牌內容和訊息。這些軟體工具有助於建立內容庫，確保員工可以透過手機、電子郵件或社群媒體輕鬆分享品牌材料。透過吸引內部團隊，這些工具擴大了公司的社會足跡，隨著員工轉變為專門的品牌大使，提高了員工的參與度和品牌忠誠度。此外，該軟體還使品牌團隊和社群媒體經理能夠控制公司在各種社交管道上的語音和訊息傳遞。
提議新的應用程式
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是一款專為 Slack 設計的員工倡導解決方案，幫助員工輕鬆分享經批准的新聞和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social是一個員工倡導平台，幫助企業通過社交媒體提高品牌曝光和收入，並簡化內容分享流程。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一個內容策展和數位溝通平台，幫助金融和專業服務人員在社交媒體上自信地互動，並提供高品質的第三方內容.
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
Paiger
paiger.co
Paiger應用程式幫助銷售團隊建立個人品牌，自動化發佈內容，尋找潛在客戶，並提供LinkedIn訓練和報告。
Seenit
seenit.io
Seenit是一個員工生成視頻平台，幫助企業從員工那裡收集並編輯內容，創造吸引力強的視頻，以提升招聘效果和員工參與度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒體管理軟體，幫助企業在受管制行業管理社交媒體內容和廣告，並增強客戶互動。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) 是一個簡單的平台，幫助員工分享公司內容，並提升社交媒體互動與銷售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一個員工倡導平台，幫助企業促進品牌知名度和參與，通過社交媒體分享內容，並提供分析和獎勵機制。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad是一個管理品牌身份的平台，提供簡單的界面來創建自定義品牌準則和資產，並確保所有用戶可訪問最新信息。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli是一個SaaS平台，幫助企業通過社交媒體推動銷售和品牌，簡化內容分發及績效追蹤。
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam是一個社交媒體平台，幫助受監管行業的企業合規地分享內容，擴大品牌影響力並進行線索培養。
BeAmbassador
be-ambassador.com
BeAmbassador 是一個SaaS平台，透過員工的社交媒體擴大品牌影響力，管理品牌大使和分析活動效果。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
SocialPubli Advocacy 是一個企業溝通工具，允許公司邀請員工和合作夥伴透過社交網絡宣傳品牌，提高內外部溝通及品牌信任度。
Swaybase
swaybase.com
Swaybase 是現代化的員工倡導軟體，具有病毒式功能、遊戲化、個性化和 AI，提升同事的使用體驗。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond是一個員工倡導平台，幫助企業讓員工在社交網絡上分享內容，提升品牌知名度和合規性。
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker是一個數位年鑑平台，幫助組織收集和分享員工故事，以增強公司文化和雇主品牌，促進信任與參與度。