員工倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用員工宣傳軟體，使員工能夠透過個人社群媒體平台傳播經批准的品牌內容和訊息。這些軟體工具有助於建立內容庫，確保員工可以透過手機、電子郵件或社群媒體輕鬆分享品牌材料。透過吸引內部團隊，這些工具擴大了公司的社會足跡，隨著員工轉變為專門的品牌大使，提高了員工的參與度和品牌忠誠度。此外，該軟體還使品牌團隊和社群媒體經理能夠控制公司在各種社交管道上的語音和訊息傳遞。
提議新的應用程式
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是一款專為 Slack 設計的員工倡導解決方案，幫助員工輕鬆分享經批准的新聞和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social是一個員工倡導平台，幫助企業通過社交媒體提高品牌曝光和收入，並簡化內容分享流程。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一個內容策展和數位溝通平台，幫助金融和專業服務人員在社交媒體上自信地互動，並提供高品質的第三方內容.
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
Paiger
paiger.co
Paiger應用程式幫助銷售團隊建立個人品牌，自動化發佈內容，尋找潛在客戶，並提供LinkedIn訓練和報告。
Seenit
seenit.io
Seenit是一個員工生成視頻平台，幫助企業從員工那裡收集並編輯內容，創造吸引力強的視頻，以提升招聘效果和員工參與度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒體管理軟體，幫助企業在受管制行業管理社交媒體內容和廣告，並增強客戶互動。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) 是一個簡單的平台，幫助員工分享公司內容，並提升社交媒體互動與銷售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一個員工倡導平台，幫助企業促進品牌知名度和參與，通過社交媒體分享內容，並提供分析和獎勵機制。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是設計工作室和品牌所有者標準化其品牌交付的品牌平台。從創建到共享和使用的一切都在雲端中的一個專用位置進行。每位參與者都可以使用，由您精心設計。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一個屢獲殊榮的倡導行銷和銷售 SaaS 平台。透過美觀且用戶友好的介面，SoAmpli 幫助公司將其銷售團隊轉變為社交銷售明星，從而增加銷售額並為品牌提供動力。 SoAmpli 平台有助於為行銷主管和社交媒體經理創建一個集中空間，以便將完全批准的 100% 品牌內容快速分發給他們的銷售團隊和員工，使用戶可以非常輕鬆地發布或安排在提前- 他們的個人社群媒體資料上的公司內容。用戶可以將許多社群媒體帳號附加到他們的 SoAmpli 個人資料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有連結都會自動縮短，這樣可以追蹤他們的網路旅程，並帶回有關點擊率、分享數量和整體覆蓋範圍的資訊。然後，公司可以透過 SoAmpli 的即時統計數據和可下載的儀表板收集獨特的見解，以幫助衡量成功並展示社交內容的投資回報率。在 30 天內，SoAmpli 可以為公司帶來 30% 的相關性勘探，提高和展示其數位內容的投資回報率，同時獲得獨特的洞察力並在社交媒體上獲取新的、未開發的市場途徑。同時，SoAmpli 有助於彌合行銷和銷售學科之間昂貴的差距，有效地為銷售團隊提供由行銷創建的內容彈藥，以達成更多交易並在社交媒體上培養更牢固的關係。
MarketBeam
marketbeam.io
安全合規的社群媒體平台。員工在自己的網路上分享公司內容，以擴大社群媒體影響力、提升品牌並在社群媒體上培養潛在客戶。我們是唯一專門為在醫療保健、金融服務和網路安全等嚴格監管環境中運作的公司設計的平台。我們的客戶說，他們。 LinkedIn 覆蓋範圍增加了 3000%。點擊率增加 15 倍。透過 MarketBeam 開展了最成功的行銷活動 詢問我們最受歡迎的功能。社交滴水活動。執行品牌。內容和受眾 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
用最好的演講者在社交媒體上為您的品牌提供動力：您的員工員工的看法是社交網絡中最有影響力的公司。但是，如何將這一寶貴資產參與品牌的社交媒體策略？ Beambassador是SaaS平台TAHA，可讓您在社交媒體中提高品牌的有機覆蓋範圍，吸引您的公司，並通過員工的社交網絡來增強您的社交銷售。 功能Beambassador： - 通過邀請系統創建品牌大使網絡。 - 按類別分類大使。 - 提出大使可以直接代表大使在事先授權的大使中共享其社交網絡或計劃內容的內容。 - 實時監控大使的活動，並分析其出版物的影響。 - 遊戲化系統，該系統根據大使的活動提供排名，以獎勵他們。也有可能創造挑戰和競爭。 - 額外：iOS和Android的移動應用程序以及Google Chrome擴展 您準備好與員工一起提高社交媒體策略嗎？ Beambassador非常適合您的公司，代理，大學，商學院，政府機構等等。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
誰比您的員工和合作者更好地談論您的品牌？ SocialPubli倡導是一種企業交流工具，公司可以通過它邀請其員工和合作夥伴通過自己的社交網絡傳播品牌溝通。該公司可以產生激勵措施來鼓勵這些合作。它是一個連接品牌和員工以改善公司內部和外部交流的平台，並提高品牌信任並提高品牌價值。 SocialPubli倡導是在2016年創建的，目前擁有Iberostar，MutuaMadrileña，Mapfre，Másmóvil等客戶。
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以來，員工倡導軟體幾乎沒有變化。你值得更好的。 Swaybase 是一款現代員工倡議軟體，您的同事一定會喜歡使用。內建病毒式傳播功能、遊戲化、個人化、人工智慧和 ShareAnywhere™ 功能確保您永遠不會留下過時的員工倡導工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一個員工宣傳和社交銷售平台，行銷人員可以在其中啟動並吸引員工代表其品牌在社交網路上分享內容。我們的願景是讓公司能夠無所畏懼地推動社會轉型。如今，全球超過 100 多家客戶使用 PostBeyond 進行轉型，提高品牌知名度、產生合格的銷售線索、建立思想領導力並打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一個將員工放在第一位的可擴展解決方案。這會影響我們建立的產品以及我們支援客戶的方式—從使用者體驗到客戶成功。
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker 數位年鑑，記錄員工的成功和工作生活故事。捕捉、集中和分享受員工啟發的內容，從內到外打造您的團隊和品牌。邀請員工、客戶、合作夥伴和其他大使提交個人和團隊創作的故事，以突出工作角色、技能、隱藏人才、公司價值觀，並進入市場差異化因素。