員工倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 台灣

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公司利用員工宣傳軟體，使員工能夠透過個人社群媒體平台傳播經批准的品牌內容和訊息。這些軟體工具有助於建立內容庫，確保員工可以透過手機、電子郵件或社群媒體輕鬆分享品牌材料。透過吸引內部團隊，這些工具擴大了公司的社會足跡，隨著員工轉變為專門的品牌大使，提高了員工的參與度和品牌忠誠度。此外，該軟體還使品牌團隊和社群媒體經理能夠控制公司在各種社交管道上的語音和訊息傳遞。
提議新的應用程式
Social HorsePower
socialhp.com
透過 SocialHP (SHP)，將您的員工轉變為最有力的倡導者。如果您希望提高利潤、更專注於公司內容或為團隊引入更多高素質成員，SHP 可以幫助您實現職業目標。這一切都始於我們的「永不登入」理念。複雜的軟體已成為過去。透過 SHP，您的員工無需學習新軟體或浪費時間進行複雜的培訓。我們的平台簡單、直觀，旨在幫助團隊成員立即開始分享內容。您的員工是您公司最寶貴的資產。這就是為什麼我們讓他們能夠輕鬆地為您的業務代言，讓您更輕鬆地： - 招募新員工 - 增加公司內容的社交參與度 - 透過社交銷售的力量促進銷售。透過 SHP 的 AutoPilot 功能，您的員工永遠不需要製定內容日曆策略。核准的內容會自動分享到他們的社群媒體，因此參與度可以持續提升。超過 80% 的消費者更重視家人和朋友的推薦，而不是廣告。 SHP 將您的員工變成影響者，為您的企業吸引更多銷售。您準備好讓您的員工成為您最偉大的支持者了嗎？您想詳細了解 SHP 如何提高社交參與度並讓人們談論您的產品和服務嗎？立即與我們的團隊安排免費演示並釋放 SHP 的力量。
Seenit
seenit.io
吸引，吸引人和保持頂尖人才比以往任何時候都更加困難。授權您的同事創建引人入勝的真實視頻，以改善招聘和減少損耗。所有這些工具都可以在幾分鐘內使用，不需要視頻體驗。聯繫人Seenit，員工生成的視頻平台。 Seenit是為企業的員工生成的視頻平台。它可以幫助EE，Novartis和Vodafone這樣的公司從同事安全地眾包內容，並將其編輯成比傳統內容高8倍的視頻。所有這些工具都可以在幾分鐘內使用，不需要視頻體驗。 Seachit為您節省了時間，金錢和精力，並且是眾包和編輯同事的靈活，可擴展和安全的方式，無論他們身在何處。 SeasitIt生產的內容的收集速度最高高20倍，將生產支出減少70％，並增加視頻輸出9倍。 授權您的同事創建引人入勝且真實的視頻，以吸引人才，增強您的雇主品牌，並與您的同事通過員工生成的視頻平台Seentit吸引您的同事。
Visibly
visibly.io
在一個基於口口相傳的產品，服務和工作的世界中，組織需要為求職者，員工，客戶，合作夥伴和校友提供非凡的經驗。通過一個統一的平台，可以明顯地連接敬業和知情員工，快樂和福音派客戶之間的點。明顯地幫助組織管理所有員工和客戶群體的參與，溝通，經驗和倡導。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是專為 Slack 建置的員工倡議解決方案，是員工分享和參與批准的新聞和公告的最快、最簡單的方式！各種規模和行業的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性來鼓勵員工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或參與經批准的部落格、新聞、職位發布和其他內容。 Please Share 價格實惠且有效，為公司提供了一種增強員工宣傳行銷、社群媒體和社群銷售活動的方式，同時簡化了鼓勵團隊成員在社群和專業網路上分享公司內容的流程。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是設計工作室和品牌所有者標準化其品牌交付的品牌平台。從創建到共享和使用的一切都在雲端中的一個專用位置進行。每位參與者都可以使用，由您精心設計。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社群媒體管理軟體公司，提供工具讓受監管產業的行銷人員能夠在一個平台上管理自然社群媒體內容和付費社群媒體廣告。 Denim Social 受到 250 多家銀行、保險、抵押貸款和財富管理機構的信賴，使品牌能夠在社交媒體上吸引消費者，加深與社區的關係，並在保持合規性的同時達成更多交易。 Denim Social 是唯一獲得 ABA 認可的銀行和金融服務公司社群媒體管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一個屢獲殊榮的倡導行銷和銷售 SaaS 平台。透過美觀且用戶友好的介面，SoAmpli 幫助公司將其銷售團隊轉變為社交銷售明星，從而增加銷售額並為品牌提供動力。 SoAmpli 平台有助於為行銷主管和社交媒體經理創建一個集中空間，以便將完全批准的 100% 品牌內容快速分發給他們的銷售團隊和員工，使用戶可以非常輕鬆地發布或安排在提前- 他們的個人社群媒體資料上的公司內容。用戶可以將許多社群媒體帳號附加到他們的 SoAmpli 個人資料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有連結都會自動縮短，這樣可以追蹤他們的網路旅程，並帶回有關點擊率、分享數量和整體覆蓋範圍的資訊。然後，公司可以透過 SoAmpli 的即時統計數據和可下載的儀表板收集獨特的見解，以幫助衡量成功並展示社交內容的投資回報率。在 30 天內，SoAmpli 可以為公司帶來 30% 的相關性勘探，提高和展示其數位內容的投資回報率，同時獲得獨特的洞察力並在社交媒體上獲取新的、未開發的市場途徑。同時，SoAmpli 有助於彌合行銷和銷售學科之間昂貴的差距，有效地為銷售團隊提供由行銷創建的內容彈藥，以達成更多交易並在社交媒體上培養更牢固的關係。
MarketBeam
marketbeam.io
安全合規的社群媒體平台。員工在自己的網路上分享公司內容，以擴大社群媒體影響力、提升品牌並在社群媒體上培養潛在客戶。我們是唯一專門為在醫療保健、金融服務和網路安全等嚴格監管環境中運作的公司設計的平台。我們的客戶說，他們。 LinkedIn 覆蓋範圍增加了 3000%。點擊率增加 15 倍。透過 MarketBeam 開展了最成功的行銷活動 詢問我們最受歡迎的功能。社交滴水活動。執行品牌。內容和受眾 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
用最好的演講者在社交媒體上為您的品牌提供動力：您的員工員工的看法是社交網絡中最有影響力的公司。但是，如何將這一寶貴資產參與品牌的社交媒體策略？ Beambassador是SaaS平台TAHA，可讓您在社交媒體中提高品牌的有機覆蓋範圍，吸引您的公司，並通過員工的社交網絡來增強您的社交銷售。 功能Beambassador： - 通過邀請系統創建品牌大使網絡。 - 按類別分類大使。 - 提出大使可以直接代表大使在事先授權的大使中共享其社交網絡或計劃內容的內容。 - 實時監控大使的活動，並分析其出版物的影響。 - 遊戲化系統，該系統根據大使的活動提供排名，以獎勵他們。也有可能創造挑戰和競爭。 - 額外：iOS和Android的移動應用程序以及Google Chrome擴展 您準備好與員工一起提高社交媒體策略嗎？ Beambassador非常適合您的公司，代理，大學，商學院，政府機構等等。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
還有誰比您的員工和合作者更適合談論您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一種企業溝通工具，公司可以透過該工具邀請其員工和合作夥伴透過自己的社群網路傳播品牌傳播。公司可以製定激勵措施來鼓勵這些合作。它是一個連結品牌和員工的平台，改善公司內部和外部的溝通，增加品牌信任度，提升品牌價值。 SocialPubli Advocacy 創立於 2016 年，目前擁有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客戶。
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker 數位年鑑，記錄員工的成功和工作生活故事。捕捉、集中和分享受員工啟發的內容，從內到外打造您的團隊和品牌。邀請員工、客戶、合作夥伴和其他大使提交個人和團隊創作的故事，以突出工作角色、技能、隱藏人才、公司價值觀，並進入市場差異化因素。
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以來，員工倡導軟體幾乎沒有變化。你值得更好的。 Swaybase 是一款現代員工倡議軟體，您的同事一定會喜歡使用。內建病毒式傳播功能、遊戲化、個人化、人工智慧和 ShareAnywhere™ 功能確保您永遠不會留下過時的員工倡導工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一個員工宣傳和社交銷售平台，行銷人員可以在其中啟動並吸引員工代表其品牌在社交網路上分享內容。我們的願景是讓公司能夠無所畏懼地推動社會轉型。如今，全球超過 100 多家客戶使用 PostBeyond 進行轉型，提高品牌知名度、產生合格的銷售線索、建立思想領導力並打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一個將員工放在第一位的可擴展解決方案。這會影響我們建立的產品以及我們支援客戶的方式—從使用者體驗到客戶成功。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 功能包括： *新內容和內部公司新聞的通知 *一單擊與您所有喜歡的社交媒體平台共享 *內部內容“喜歡”和“評論”功能 *創建自己的消息和內容 *參與並查看最新挑戰和獎品 *排行榜的可訪問性，以查看您和您的同事的排名 *創建並回應測驗和民意調查 Sociabble在各個級別的用戶體驗中採用用戶激活，獎勵和認可，以最大程度地提高參與度。它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的企業家團隊在數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷方面成立，目前在80多個國家/地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
DSMN8
dsmn8.com
品牌批准的，即將分享的內容在您的員工的指尖上。 通過您行業中最受信任的影響者 - 您的員工的內容分發： ✓可以提高內容範圍，而無需提高您的廣告預算 ✓驅動管道和縮短銷售週期 ✓達到最佳人才並降低成本 DSMN8是排名的員工倡導平台。 DSMN8通過為員工提供簡化的方式來在其專業和個人網絡中共享品牌批准的內容，幫助品牌利用其第一資產的力量 - 員工。 實現更多內容參與度，更多的入站銷售，並使用DSMN8找到您的下一個超級巨星員工。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是領先的員工倡導平台，旨在幫助公司透過更有效、更有系統地使用社群媒體來增加收入。 透過 Clearview Social，員工無需離開收件匣即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上進行分享，從而幫助公司帶來更多業務並增加曝光。 工作原理： * Clearview Social 讓行銷人員能夠創建供員工分享的內容隊列。 * 員工會收到一封建議分享內容的電子郵件，只需點擊按鈕，他們就可以在不離開收件匣的情況下分享到 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。 * 我們怎麼知道它有效？ Clearview Social 的測量工具追蹤誰共享以及有多少人點擊或參與共享內容。 然後，員工可以「點擊並選擇」他們想要分享的文章或部落格文章。透過直接點擊電子郵件中的鏈接，他們立即在社交網路上傳播內容，並幫助與客戶和潛在客戶建立關係。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。 LiveSocial 與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個 LiveSocial 客戶不同的安全性、合規性和歸檔需求。表現出真正的專業知識和社交熱情的賣家可以大規模建立信任。他們培養重要的關係。他們引發了商業建設對話。他們的表現優於競爭對手。大多數社群銷售項目都舉步維艱，因為它們沒有為人們提供買家真正重視的內容。 Seismic LiveSocial 為每個賣家提供了獨特的高品質第三方內容流，無論他們服務於哪個行業。這改變了一切。
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