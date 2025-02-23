員工倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

Sociabble

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Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 功能包括： *新內容和內部公司新聞的通知 *一單擊與您所有喜歡的社交媒體平台共享 *內部內容“喜歡”和“評論”功能 *創建自己的消息和內容 *參與並查看最新挑戰和獎品 *排行榜的可訪問性，以查看您和您的同事的排名 *創建並回應測驗和民意調查 Sociabble在各個級別的用戶體驗中採用用戶激活，獎勵和認可，以最大程度地提高參與度。它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的企業家團隊在數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷方面成立，目前在80多個國家/地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。