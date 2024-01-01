員工倡議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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透過最好的發言人：您的員工，在社群媒體上增強您的品牌 員工的意見是公司在社群網路中最有影響力的聲音。然而，如何將這項寶貴資產融入品牌的社群媒體策略中呢？ BeAmbassador 是一個 SaaS 平台 taha，可讓您增加品牌在社群媒體中的自然影響力、吸引人才加入您的公司並透過員工的社群網路提高社群銷售。 BeAmbassador 功能： - 透過邀請系統創造品牌大使網絡。 - 依類別將大使細分。 - 提出大使可以在其社群網路中分享的內容，或在事先授權的情況下直接代表大使提出節目內容。 - 即時監控大使的活動並分析其出版物的影響。 - 遊戲化系統，根據大使的活動對他們進行排名，以獎勵他們。創...