找到合適的軟體和服務。
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緊急通知軟體是更廣泛的風險管理、全公司通訊和緊急計畫策略的組成部分。它增強了緊急情況之前、期間和之後的溝通、工作流程和服務。該軟體可以在公司內部實施，以應對可能擾亂業務運營的事件或緊急情況，也可以被組織用作公共服務訊息系統。它可以自動執行基本操作，例如發送大量通知、共享資訊和動員團隊來防止營運中斷並加速緊急回應。這些系統經過定制，可以滿足使用該軟體的組織的特定要求和需求。此外，緊急通知軟體可以與 GIS 功能整合或包含 GIS 功能，以建立地圖和文檔，在危機期間充當視覺輔助工具。
提議新的應用程式
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Alertable
alertable.ca
可警報是一款為加拿大用戶提供天氣、洪水、龍捲風、野火及社區通知的警報管理應用程序。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All是一個大眾消息傳遞服務，提供個性化和緊急通知，支持雙向短信，旨在促進醫療及其他行業的溝通。
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia是一個雲端平台，提供緊急通知和威脅情報，幫助組織在關鍵時刻快速有效地與人員溝通。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls是一個大規模通知工具，可快速通過電話、簡訊和電子郵件向群組發送通知，適用於各類組織、學校和企業。
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
移動文本警報應用程式使企業能夠輕鬆發送大量短信，管理聯絡人，設置自動回覆並分析信息表現。
OnSolve
onsolve.com
OnSolve是一個關鍵事件管理平台，可幫助組織主動應對危機，透過AI和多通道通信技術減輕威脅，保護人員和基礎設施。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse是一個專為組織設計的通訊平台，幫助管理和發送個性化的推送通知，提升用戶參與和溝通效果。
Preparis
preparis.com
Preparis是一款雲端業務連續性管理應用，提供計劃制定、風險評估及緊急通知功能，協助企業應對中斷。
Regroup Mass Notification
regroup.com
Regroup Mass Notification應用程式提供跨渠道的實時通知，幫助組織在緊急和日常情況下有效溝通，增強安全和運營效率。
iLobby
ilobby.com
iLobby是一個設施和訪客管理系統，增強安全性並簡化操作，適用於各種企業，內建多種功能以支持管理與合規。
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