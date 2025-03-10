iLobby

ilobby.com

Ilobby是複雜企業和受監管行業的設施和訪客管理的全球領導者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多個站點中，通過優化和自動化關鍵設施流程來實現監管合規，執行安全協議並推動站點安全要求，從而為複雜的工作環境提供了動力。 FacilityOS是一個端到端的設施管理平台，由多個用於訪問者管理，緊急和疏散管理，實體訪問者和承包商訪問控制以及包裝收集和驗證的獨立模塊組成。這些強大的模塊解決了特定的功能領域，並在組合使用時，提供了完全集成的整體設施和訪客管理解決方案。訪問者管理預裝並預先配置在企業級硬件，Visitoros簡化和自動化訪問者管理上，以便您可以改善工作場所的安全性，安全性和合規性。緊急和撤離管理緊急情況可提高疏散的效率和速度，並優化應急管理的準備。減少風險，最大程度地減少停機時間，並通過數字化緊急警報，疏散和報告避免昂貴的處罰。物理身份和訪問管理SecurityOS將訪問控制的好處擴展到訪問者，承包商和其他臨時客人，使您能夠安全地發布，跟踪和管理物理設施訪問。簡化和自動化許可供應，同時增加控制和可見性。軟件包和交付管理使傳遞包裝的跟踪和管理簡單可靠。管理交貨，跟踪材料，驗證和接受包裹，一目了然地查看所有交貨，等等。 Ilobby由經過驗證的技術，人員和流程提供支持，正在重新構想組織如何確保其員工和設施安全，安全和合規。