找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
緊急通知軟體是更廣泛的風險管理、全公司通訊和緊急計畫策略的組成部分。它增強了緊急情況之前、期間和之後的溝通、工作流程和服務。該軟體可以在公司內部實施，以應對可能擾亂業務運營的事件或緊急情況，也可以被組織用作公共服務訊息系統。它可以自動執行基本操作，例如發送大量通知、共享資訊和動員團隊來防止營運中斷並加速緊急回應。這些系統經過定制，可以滿足使用該軟體的組織的特定要求和需求。此外，緊急通知軟體可以與 GIS 功能整合或包含 GIS 功能，以建立地圖和文檔，在危機期間充當視覺輔助工具。
提議新的應用程式
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
OnSolve
onsolve.com
OnSolve是一個關鍵事件管理平台，可幫助組織主動應對危機，透過AI和多通道通信技術減輕威脅，保護人員和基礎設施。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All是一個大眾消息傳遞服務，提供個性化和緊急通知，支持雙向短信，旨在促進醫療及其他行業的溝通。
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia是一個雲端平台，提供緊急通知和威脅情報，幫助組織在關鍵時刻快速有效地與人員溝通。
Alertable
alertable.ca
可警報是一款為加拿大用戶提供天氣、洪水、龍捲風、野火及社區通知的警報管理應用程序。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls是一個大規模通知工具，可快速通過電話、簡訊和電子郵件向群組發送通知，適用於各類組織、學校和企業。
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
移動文本警報使您可以在沒有麻煩的情況下向客戶和員工發送大規模文本。 **發送消息•創建，安排和發送SMS和MMS活動•直接從相機捲中添加圖像•選擇聯繫組或列表以發送到**自動化消息•設置自動化的答复，立即回答常見問題以創建滴水活動•創建受眾群體參與度•提前訂閱訂閱列表訂閱列表和訂閱列表訂閱列表訂閱列表•我們的報告工具以查看您的消息的執行方式•可視化點擊率，訂戶增長和發送的消息數量使用移動文本警報？ •試圖推動銷售，收入和流量的企業主•需要與員工進行重要更新的公司•向會員提供更新和信息的組織•更多！
iLobby
ilobby.com
Ilobby是複雜企業和受監管行業的設施和訪客管理的全球領導者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多個站點中，通過優化和自動化關鍵設施流程來實現監管合規，執行安全協議並推動站點安全要求，從而為複雜的工作環境提供了動力。 FacilityOS是一個端到端的設施管理平台，由多個用於訪問者管理，緊急和疏散管理，實體訪問者和承包商訪問控制以及包裝收集和驗證的獨立模塊組成。這些強大的模塊解決了特定的功能領域，並在組合使用時，提供了完全集成的整體設施和訪客管理解決方案。訪問者管理預裝並預先配置在企業級硬件，Visitoros簡化和自動化訪問者管理上，以便您可以改善工作場所的安全性，安全性和合規性。緊急和撤離管理緊急情況可提高疏散的效率和速度，並優化應急管理的準備。減少風險，最大程度地減少停機時間，並通過數字化緊急警報，疏散和報告避免昂貴的處罰。物理身份和訪問管理SecurityOS將訪問控制的好處擴展到訪問者，承包商和其他臨時客人，使您能夠安全地發布，跟踪和管理物理設施訪問。簡化和自動化許可供應，同時增加控制和可見性。軟件包和交付管理使傳遞包裝的跟踪和管理簡單可靠。管理交貨，跟踪材料，驗證和接受包裹，一目了然地查看所有交貨，等等。 Ilobby由經過驗證的技術，人員和流程提供支持，正在重新構想組織如何確保其員工和設施安全，安全和合規。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重組大規模通知使更好的大眾傳播能夠確保人們的安全並始終通知。該公司屢獲殊榮的基於雲的大眾傳播平台是北美各地的客戶以及全球範圍內的客戶，都依靠向數百萬人發送緊急和日常通信。通過向移動設備，座機，社交媒體，電子郵件，網站等啟用一單擊的消息傳遞，重組大眾通知可以幫助組織確保人們的安全，增強運營彈性，減輕風險並在越來越難以預測的世界中蓬勃發展。
Preparis
preparis.com
Preparis 基於雲端的統一軟體套件將業務連續性規劃從複雜的奢侈品轉變為適合您這樣的企業的可用程式。從緊急通知和警報到全面規劃、事件和演習管理以及報告，Preparis 可以處理連續性策略的每一部分——所有這些都在一個中心位置完成。 Preparis 軟體套件由 Agility Recovery 提供。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一個專門建構的通訊平台，可協助組織實現共享重要通知的方式現代化。
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