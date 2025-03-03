緊急通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 台灣

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
緊急通知軟體是更廣泛的風險管理、全公司通訊和緊急計畫策略的組成部分。它增強了緊急情況之前、期間和之後的溝通、工作流程和服務。該軟體可以在公司內部實施，以應對可能擾亂業務運營的事件或緊急情況，也可以被組織用作公共服務訊息系統。它可以自動執行基本操作，例如發送大量通知、共享資訊和動員團隊來防止營運中斷並加速緊急回應。這些系統經過定制，可以滿足使用該軟體的組織的特定要求和需求。此外，緊急通知軟體可以與 GIS 功能整合或包含 GIS 功能，以建立地圖和文檔，在危機期間充當視覺輔助工具。
提議新的應用程式
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
OnSolve
onsolve.com
Onsolve是一家領先的關鍵事件管理提供商，可主動減輕身體威脅，使組織在危機爆發時保持敏捷。使用最值得信賴的專業知識和可靠的AI驅動風險智能，關鍵通信和事件管理技術，Onsolve平台使企業，SMB組織和所有級別的政府都可以檢測，預期和減輕影響其人民，地方的身體威脅和財產。 每年發送數十億個警報並對公共部門和私營部門進行了證明的支持，成千上萬的實體使用ONSOLVE來挽救生命，保護社區，保護關鍵基礎設施，並為為我們的經濟提供動力的組織提供敏捷性。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一種以目的為導向的群發訊息服務，優先考慮對社區產生積極影響，為大型群體提供個人化、資訊性和緊急訊息。該公司培育了強大的文化和價值觀，注重卓越而非成長，並將員工置於利潤之上。 Text-Em-All 致力於讓合作變得愉快，為各種規模的組織提供使用者友善的平台，同時拒絕傳遞垃圾郵件、政治或行銷訊息。 Text-Em-All 的團隊致力於創造一個積極的工作環境，強調同情、真實性和共享卓越。
AlertMedia
alertmedia.com
成千上萬的組織依靠AlertMedia的威脅情報和緊急溝通解決方案來確保其員工在關鍵活動中的安全，知情和聯繫。借助AlertMedia，組織可以實時監視和確定其人員，資產和位置附近的潛在威脅，然後在幾秒鐘內向任何大小的受眾發送高度可見的警報。常見問題：此服務的主要用戶組是誰？ AlertMedia的緊急通信解決方案旨在為各種行業提供具有可自定義和強大功能的組織的組織，以幫助安全，保障，業務連續性和高級領導團隊在任何關鍵活動中有效溝通。從小型企業到財富500強的130多個國家 /地區的組織，依靠AlertMedia來確保員工和企業的安全。這項服務通常是用什麼？ Alertmedia的現代緊急通信軟件不僅僅是傳統的大規模通知系統。我們的軟件可以輕鬆地與您的內部系統集成，並將整個組織連接起來，使您可以在危機期間精確地進行通信，迅速吸引任何規模的受眾，並確認解決方案。我們的軟件支持廣泛的組織用例，旨在改善員工安全，減輕損失並確保業務連續性，無論情況如何。該服務支持哪些平台？ AlertMedia是一個基於雲的SaaS平台，除了功能齊全的本機Android和iOS移動應用程序外，還提供所有瀏覽器中可提供直觀的桌面體驗。該服務通常與之同時使用什麼應用？人力資源信息系統（HRIS），業務連續性管理與規劃軟件（BCM），IT事件/監控系統，旅行管理系統等。該服務是否與其他應用程序集成？人力資本管理軟件（HCM），該服務上的單個符號是否提供API？ AlertMedia通過RESTFUL API提供了我們威脅情報和緊急通信軟件的訪問。您可以部署自定義通信框架，或將我們的通信技術直接與技術生態系統中的軟件集成在一起。該服務提供指南，教程和 /或客戶支持嗎？ AlertMedia為所有客戶提供專門的客戶成功經理，動手實施指導和24/7支持，無需額外費用。您還可以訪問在線支持中心，培訓視頻，溝通模板，啟動工具等。定價是什麼樣的？ AlertMedia提供靈活的定價選項，以幫助各種規模的公司實現其溝通目標，而沒有隱藏的費用。定價基於受眾群體的規模，您的位置和其他特定於組織的變量。
Alertable
alertable.ca
Alertable 提供了一個智慧警報系統來通知加拿大人。立即註冊以獲取惡劣天氣、洪水、龍捲風、野火和當地社區的通知。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls 是一種群發通知工具，數以萬計的組織、學校和企業都在使用它，可以在幾秒鐘內透過電話和簡訊通知一群人。 DialMyCalls 群發通知系統已被美國和加拿大超過 25,000 個組織使用，讓您可以在幾秒鐘內透過電話、簡訊和電子郵件發送通知。從財富 100 強公司到學校、教會、人力資源公司、非營利組織等，每個人都在使用它。 無論您需要發送緊急通知還是一般訊息訊息，DialMyCalls 每分鐘都可以發送超過 10,000 條訊息，確保您立即聯繫到每個人。 不需要任何硬體或軟體。從任何連接到網際網路的電腦或行動裝置存取您的帳戶。它還具有一個移動應用程序，您可以使用它來觸發廣播，以及免費撥入線路，以防您無法上網並需要發送訊息！
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
行動簡訊提醒讓您可以輕鬆地向客戶和員工發送大量簡訊。 ** 傳送訊息 • 創建、安排和發送簡訊和彩信活動 • 直接從相機膠卷添加影像 • 選擇要傳送到的聯絡人群組或清單 ** 自動化訊息 • 設定自動回覆以立即回覆常見問題 • 建立點滴行銷活動以維持受眾的參與度 • 提前安排重要文本 ** 管理聯絡人 • 新增使用者可以透過文字傳送的關鍵字來訂閱您的訊息 • 管理您的訂閱者名單並新增聯絡人 • 在您的清單中建立新的受眾群體 ** 了解性能 • 使用我們的報告工具查看您的訊息的效果 • 視覺化點擊率、訂閱者成長和發送的訊息數量 誰使用行動簡訊提醒？ • 試圖提高銷售額、收入和流量的企業主 • 需要與員工就重要更新進行溝通的公司 • 提供會員更新和資訊的組織 • 以及更多！
iLobby
ilobby.com
Ilobby是複雜企業和受監管行業的設施和訪客管理的全球領導者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多個站點中，通過優化和自動化關鍵設施流程來實現監管合規，執行安全協議並推動站點安全要求，從而為複雜的工作環境提供了動力。 FacilityOS是一個端到端的設施管理平台，由多個用於訪問者管理，緊急和疏散管理，實體訪問者和承包商訪問控制以及包裝收集和驗證的獨立模塊組成。這些強大的模塊解決了特定的功能領域，並在組合使用時，提供了完全集成的整體設施和訪客管理解決方案。訪問者管理預裝並預先配置在企業級硬件，Visitoros簡化和自動化訪問者管理上，以便您可以改善工作場所的安全性，安全性和合規性。緊急和撤離管理緊急情況可提高疏散的效率和速度，並優化應急管理的準備。減少風險，最大程度地減少停機時間，並通過數字化緊急警報，疏散和報告避免昂貴的處罰。物理身份和訪問管理SecurityOS將訪問控制的好處擴展到訪問者，承包商和其他臨時客人，使您能夠安全地發布，跟踪和管理物理設施訪問。簡化和自動化許可供應，同時增加控制和可見性。軟件包和交付管理使傳遞包裝的跟踪和管理簡單可靠。管理交貨，跟踪材料，驗證和接受包裹，一目了然地查看所有交貨，等等。 Ilobby由經過驗證的技術，人員和流程提供支持，正在重新構想組織如何確保其員工和設施安全，安全和合規。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重組大規模通知使更好的大眾傳播能夠確保人們的安全並始終通知。該公司屢獲殊榮的基於雲的大眾傳播平台是北美各地的客戶以及全球範圍內的客戶，都依靠向數百萬人發送緊急和日常通信。通過向移動設備，座機，社交媒體，電子郵件，網站等啟用一單擊的消息傳遞，重組大眾通知可以幫助組織確保人們的安全，增強運營彈性，減輕風險並在越來越難以預測的世界中蓬勃發展。
Preparis
preparis.com
Preparis 基於雲端的統一軟體套件將業務連續性規劃從複雜的奢侈品轉變為適合您這樣的企業的可用程式。從緊急通知和警報到全面規劃、事件和演習管理以及報告，Preparis 可以處理連續性策略的每一部分——所有這些都在一個中心位置完成。 Preparis 軟體套件由 Agility Recovery 提供。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一個專門建構的通訊平台，可協助組織實現共享重要通知的方式現代化。