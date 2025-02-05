緊急通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

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成千上萬的組織依靠 AlertMedia 的威脅情報和緊急通訊解決方案來確保其人員在重大事件期間安全、知情和保持聯繫。借助 AlertMedia，組織可以即時監控和識別其人員、資產和位置附近的潛在威脅，然後在幾秒鐘內向任何規模的受眾發送高度可見的警報。常見問題：本服務的主要使用者群體有哪些？ AlertMedia 的緊急通訊解決方案旨在為各行業的組織提供支持，具有可自訂的強大功能，可協助安全、保全、業務連續性和高階領導團隊在任何關鍵事件期間進行有效溝通。 130 多個國家的組織（從小型企業到財富 500 強）都依賴 AlertMedia 來確保其人員和業務的安全。此服務一般用於什麼？ AlertMedia 的現代緊急通訊軟體不僅僅是傳統的大眾通知系統。我們的軟體可以輕鬆地與您的內部系統整合並連接您的整個組織，使您能夠在危機期間進行精確溝通，快速接觸任何規模的受眾並確認解決方案。我們的軟體支援廣泛的組織用例，旨在提高員工安全性、減少損失並確保業務連續性（無論情況如何）。該服務支援哪些平台？ AlertMedia 是一個基於雲端的 SaaS 平台，除了功能齊全的本機 Android 和 iOS 行動應用程式之外，還提供可在所有瀏覽器中使用的直覺桌面體驗。此服務通常與哪些應用程式一起使用？人力資源資訊系統 (HRIS)、業務連續性管理和規劃軟體 (BCM)、IT 事件/監控系統、差旅管理系統等。此服務是否與任何其他應用程式整合？人力資本管理軟體 (HCM)、單一登入軟體 此服務提供 API 嗎？ AlertMedia 透過 RESTful API 提供對我們的威脅情報和緊急通訊軟體的存取。您可以部署自訂通訊框架，或將我們的通訊技術直接與您的技術生態系統中的軟體整合。此服務是否提供指南、教學和/或客戶支援？ AlertMedia 為所有客戶提供專門的客戶成功經理、實踐實施指導和 24/7 支持，無需額外費用。您還可以存取線上支援中心、培訓影片、通訊範本、啟動工具等。定價是怎樣的？ AlertMedia 提供靈活的定價選項，幫助各種規模的公司實現其溝通目標，且無任何隱藏費用。定價基於受眾規模、您的位置以及組織特有的其他變數。