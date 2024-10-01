緊急通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙哲臘

DialMyCalls

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了解為什麼超過 40,000 個組織使用 DialMyCalls 在幾秒鐘內輕鬆向整個群組發送簡訊、電話和/或電子郵件！ 15 年來，DialMyCalls 一直是群發通知領域的領導者，每年發送數百萬則訊息。我們的平台被美國和加拿大各地數以萬計的組織使用，用於處理從日常人員配置通知到在危機時期發送的緊急通知訊息等各種事務。我們的平台完全基於網絡，這意味著您不需要任何硬件，只需從任何電腦或行動裝置登入即可建立和廣播您的語音和簡訊。我們的行動應用程式（iPhone / Android）讓您隨時隨地使用 DialMyCalls 的強大功能。今天完全免費試用我們的 25 個免費電話和短信，看看它是多麼...