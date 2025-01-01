DialMyCalls

dialmycalls.com

DialMyCalls 是一種群發通知工具，數以萬計的組織、學校和企業都在使用它，可以在幾秒鐘內透過電話和簡訊通知一群人。 DialMyCalls 群發通知系統已被美國和加拿大超過 25,000 個組織使用，讓您可以在幾秒鐘內透過電話、簡訊和電子郵件發送通知。從財富 100 強公司到學校、教會、人力資源公司、非營利組織等，每個人都在使用它。 無論您需要發送緊急通知還是一般訊息訊息，DialMyCalls 每分鐘都可以發送超過 10,000 條訊息，確保您立即聯繫到每個人。 不需要任何硬體或軟體。從任何連接到網際網路的電腦或行動裝置存取您的帳戶。它還具有一個移動應用程序，您可以使用它來觸發...