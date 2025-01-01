Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
緊急通知軟體是更廣泛的風險管理、全公司通訊和緊急計畫策略的組成部分。它增強了緊急情況之前、期間和之後的溝通、工作流程和服務。該軟體可以在公司內部實施，以應對可能擾亂業務運營的事件或緊急情況，也可以被組織用作公共服務訊息系統。它可以自動執行基本操作，例如發送大量通知、共享資訊和動員團隊來防止營運中斷並加速緊急回應。這些系統經過定制，可以滿足使用該軟體的組織的特定要求和需求。此外，緊急通知軟體可以與 GIS 功能整合或包含 GIS 功能，以建立地圖和文檔，在危機期間充當視覺輔助工具。
提議新的應用程式
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 為第一線企業及其員工提供所需的數位解決方案，幫助他們盡其所能地完成工作。 Beekeeper 成立於 2012 年，其行動優先平台是為無辦公桌員工設計和建構的，儘管這些員工佔全球勞動力的 80%，但在工作場所技術方面長期無法充分服務。透過 Beekeeper 的第一線成功系統，公司可以實現紙本流程自動化，隨時隨地與員工即時溝通，並提高第一線團隊的參與度、生產力和安全性。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一種以目的為導向的群發訊息服務，優先考慮對社區產生積極影響，為大型群體提供個人化、資訊性和緊急訊息。該公司培育了強大的文化和價值觀，注重卓越而非成長，並將員工置於利潤之上。 Text-Em-All 致力於讓合作變得愉快，為各種規模的組織提供使用者友善的平台，同時拒絕傳遞垃圾郵件、政治或行銷訊息。 Text-Em-All 的團隊致力於創造一個積極的工作環境，強調同情、真實性和共享卓越。
Alertable
alertable.ca
Alertable 提供了一個智慧警報系統來通知加拿大人。立即註冊以獲取惡劣天氣、洪水、龍捲風、野火和當地社區的通知。
AlertMedia
alertmedia.com
成千上萬的組織依靠 AlertMedia 的威脅情報和緊急通訊解決方案來確保其人員在重大事件期間安全、知情和保持聯繫。借助 AlertMedia，組織可以即時監控和識別其人員、資產和位置附近的潛在威脅，然後在幾秒鐘內向任何規模的受眾發送高度可見的警報。常見問題：本服務的主要使用者群體有哪些？ AlertMedia 的緊急通訊解決方案旨在為各行業的組織提供支持，具有可自訂的強大功能，可協助安全、保全、業務連續性和高階領導團隊在任何關鍵事件期間進行有效溝通。 130 多個國家的組織（從小型企業到財富 500 強）都依賴 AlertMedia 來確保其人員和業務的安全。此服務一般用於什麼？ Aler...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve 是一家領先的關鍵事件管理供應商，主動緩解實體威脅，使組織在危機發生時保持敏捷。 OnSolve 平台利用最值得信賴的專業知識和可靠的人工智慧驅動的風險情報、關鍵通訊和事件管理技術，使企業、中小企業組織和各級政府能夠檢測、預測和減輕影響其人員、場所的物理威脅和財產。 OnSolve 每年發送數十億條警報，並為公共和私營部門提供經過驗證的支持，已被數千個實體用來拯救生命、保護社區、保護關鍵基礎設施，並為推動經濟發展的組織提供敏捷性。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls 是一種群發通知工具，數以萬計的組織、學校和企業都在使用它，可以在幾秒鐘內透過電話和簡訊通知一群人。 DialMyCalls 群發通知系統已被美國和加拿大超過 25,000 個組織使用，讓您可以在幾秒鐘內透過電話、簡訊和電子郵件發送通知。從財富 100 強公司到學校、教會、人力資源公司、非營利組織等，每個人都在使用它。 無論您需要發送緊急通知還是一般訊息訊息，DialMyCalls 每分鐘都可以發送超過 10,000 條訊息，確保您立即聯繫到每個人。 不需要任何硬體或軟體。從任何連接到網際網路的電腦或行動裝置存取您的帳戶。它還具有一個移動應用程序，您可以使用它來觸發...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
行動簡訊提醒讓您可以輕鬆地向客戶和員工發送大量簡訊。 ** 傳送訊息 • 創建、安排和發送簡訊和彩信活動 • 直接從相機膠卷添加影像 • 選擇要傳送到的聯絡人群組或清單 ** 自動化訊息 • 設定自動回覆以立即回覆常見問題 • 建立點滴行銷活動以維持受眾的參與度 • 提前安排重要文本 ** 管理聯絡人 • 新增使用者可以透過文字傳送的關鍵字來訂閱您的訊息 • 管理您的訂閱者名單並新增聯絡人 • 在您的清單中建立新的受眾群體 ** 了解性能 • 使用我們的報告工具查看您的訊息的效果 • 視覺化點擊率、訂閱者成長和發送的訊息數量 誰使用行動簡訊提醒？ • 試圖提高銷售額、收入和流量的...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一個專門建構的通訊平台，可協助組織實現共享重要通知的方式現代化。
Preparis
preparis.com
Preparis 基於雲端的統一軟體套件將業務連續性規劃從複雜的奢侈品轉變為適合您這樣的企業的可用程式。從緊急通知和警報到全面規劃、事件和演習管理以及報告，Preparis 可以處理連續性策略的每一部分——所有這些都在一個中心位置完成。 Preparis 軟體套件由 Agility Recovery 提供。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重組大眾通知可以實現更好的大眾溝通，讓人們始終保持安全和知情。該公司屢獲殊榮的基於雲端的大眾通訊平台是北美和全球客戶賴以向數百萬人發送緊急和日常通訊的平台。透過向行動裝置、固定電話、社群媒體、電子郵件、網站等提供一鍵式訊息傳遞，Regroup Mass notification 可協助組織確保人員安全、增強營運彈性、降低風險，並在日益不可預測的世界中蓬勃發展。
iLobby
ilobby.com
iLobby 是複雜企業和受監管行業的設施和訪客管理領域的全球領導者。 iLobby 的 FacilityOS 平台部署在全球 6,000 多個站點，透過優化和自動化關鍵設施流程來支援複雜的工作環境，以實現法規遵循、執行安全協議並推動站點安全要求。 FacilityOS 是一個端到端的設施管理平台，由多個獨立模組組成，用於訪客管理、緊急和疏散管理、實體訪客和承包商存取控制以及包裹收集和驗證。這些強大的模組可解決特定的功能領域，組合使用時可提供完全整合的整體設施和訪客管理解決方案。訪客管理 VisitorOS 在企業級硬體上預先載入和預先配置，可簡化和自動化訪客管理，以便您可以提高工作場所的安全...