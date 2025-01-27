緊急通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
緊急通知軟體是更廣泛的風險管理、全公司通訊和緊急計畫策略的組成部分。它增強了緊急情況之前、期間和之後的溝通、工作流程和服務。該軟體可以在公司內部實施，以應對可能擾亂業務運營的事件或緊急情況，也可以被組織用作公共服務訊息系統。它可以自動執行基本操作，例如發送大量通知、共享資訊和動員團隊來防止營運中斷並加速緊急回應。這些系統經過定制，可以滿足使用該軟體的組織的特定要求和需求。此外，緊急通知軟體可以與 GIS 功能整合或包含 GIS 功能，以建立地圖和文檔，在危機期間充當視覺輔助工具。
提議新的應用程式
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 為第一線企業及其員工提供所需的數位解決方案，幫助他們盡其所能地完成工作。 Beekeeper 成立於 2012 年，其行動優先平台是為無辦公桌員工設計和建構的，儘管這些員工佔全球勞動力的 80%，但在工作場所技術方面長期無法充分服務。透過 Beekeeper 的第一線成功系統，公司可以實現紙本流程自動化，隨時隨地與員工即時溝通，並提高第一線團隊的參與度、生產力和安全性。
OnSolve
onsolve.com
OnSolve 是一家領先的關鍵事件管理供應商，主動緩解實體威脅，使組織在危機發生時保持敏捷。 OnSolve 平台利用最值得信賴的專業知識和可靠的人工智慧驅動的風險情報、關鍵通訊和事件管理技術，使企業、中小企業組織和各級政府能夠檢測、預測和減輕影響其人員、場所的物理威脅和財產。 OnSolve 每年發送數十億條警報，並為公共和私營部門提供經過驗證的支持，已被數千個實體用來拯救生命、保護社區、保護關鍵基礎設施，並為推動經濟發展的組織提供敏捷性。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一種以目的為導向的群發訊息服務，優先考慮對社區產生積極影響，為大型群體提供個人化、資訊性和緊急訊息。該公司培育了強大的文化和價值觀，注重卓越而非成長，並將員工置於利潤之上。 Text-Em-All 致力於讓合作變得愉快，為各種規模的組織提供使用者友善的平台，同時拒絕傳遞垃圾郵件、政治或行銷訊息。 Text-Em-All 的團隊致力於創造一個積極的工作環境，強調同情、真實性和共享卓越。
AlertMedia
alertmedia.com
成千上萬的組織依靠 AlertMedia 的威脅情報和緊急通訊解決方案來確保其人員在重大事件期間安全、知情和保持聯繫。借助 AlertMedia，組織可以即時監控和識別其人員、資產和位置附近的潛在威脅，然後在幾秒鐘內向任何規模的受眾發送高度可見的警報。常見問題：本服務的主要使用者群體有哪些？ AlertMedia 的緊急通訊解決方案旨在為各行業的組織提供支持，具有可自訂的強大功能，可協助安全、保全、業務連續性和高階領導團隊在任何關鍵事件期間進行有效溝通。 130 多個國家的組織（從小型企業到財富 500 強）都依賴 AlertMedia 來確保其人員和業務的安全。此服務一般用於什麼？ AlertMedia 的現代緊急通訊軟體不僅僅是傳統的大眾通知系統。我們的軟體可以輕鬆地與您的內部系統整合並連接您的整個組織，使您能夠在危機期間進行精確溝通，快速接觸任何規模的受眾並確認解決方案。我們的軟體支援廣泛的組織用例，旨在提高員工安全性、減少損失並確保業務連續性（無論情況如何）。該服務支援哪些平台？ AlertMedia 是一個基於雲端的 SaaS 平台，除了功能齊全的本機 Android 和 iOS 行動應用程式之外，還提供可在所有瀏覽器中使用的直覺桌面體驗。此服務通常與哪些應用程式一起使用？人力資源資訊系統 (HRIS)、業務連續性管理和規劃軟體 (BCM)、IT 事件/監控系統、差旅管理系統等。此服務是否與任何其他應用程式整合？人力資本管理軟體 (HCM)、單一登入軟體 此服務提供 API 嗎？ AlertMedia 透過 RESTful API 提供對我們的威脅情報和緊急通訊軟體的存取。您可以部署自訂通訊框架，或將我們的通訊技術直接與您的技術生態系統中的軟體整合。此服務是否提供指南、教學和/或客戶支援？ AlertMedia 為所有客戶提供專門的客戶成功經理、實踐實施指導和 24/7 支持，無需額外費用。您還可以存取線上支援中心、培訓影片、通訊範本、啟動工具等。定價是怎樣的？ AlertMedia 提供靈活的定價選項，幫助各種規模的公司實現其溝通目標，且無任何隱藏費用。定價基於受眾規模、您的位置以及組織特有的其他變數。
Alertable
alertable.ca
Alertable 提供了一個智慧警報系統來通知加拿大人。立即註冊以獲取惡劣天氣、洪水、龍捲風、野火和當地社區的通知。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls 是一種群發通知工具，數以萬計的組織、學校和企業都在使用它，可以在幾秒鐘內透過電話和簡訊通知一群人。 DialMyCalls 群發通知系統已被美國和加拿大超過 25,000 個組織使用，讓您可以在幾秒鐘內透過電話、簡訊和電子郵件發送通知。從財富 100 強公司到學校、教會、人力資源公司、非營利組織等，每個人都在使用它。 無論您需要發送緊急通知還是一般訊息訊息，DialMyCalls 每分鐘都可以發送超過 10,000 條訊息，確保您立即聯繫到每個人。 不需要任何硬體或軟體。從任何連接到網際網路的電腦或行動裝置存取您的帳戶。它還具有一個移動應用程序，您可以使用它來觸發廣播，以及免費撥入線路，以防您無法上網並需要發送訊息！
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
行動簡訊提醒讓您可以輕鬆地向客戶和員工發送大量簡訊。 ** 傳送訊息 • 創建、安排和發送簡訊和彩信活動 • 直接從相機膠卷添加影像 • 選擇要傳送到的聯絡人群組或清單 ** 自動化訊息 • 設定自動回覆以立即回覆常見問題 • 建立點滴行銷活動以維持受眾的參與度 • 提前安排重要文本 ** 管理聯絡人 • 新增使用者可以透過文字傳送的關鍵字來訂閱您的訊息 • 管理您的訂閱者名單並新增聯絡人 • 在您的清單中建立新的受眾群體 ** 了解性能 • 使用我們的報告工具查看您的訊息的效果 • 視覺化點擊率、訂閱者成長和發送的訊息數量 誰使用行動簡訊提醒？ • 試圖提高銷售額、收入和流量的企業主 • 需要與員工就重要更新進行溝通的公司 • 提供會員更新和資訊的組織 • 以及更多！
iLobby
ilobby.com
iLobby 是複雜企業和受監管行業的設施和訪客管理領域的全球領導者。 iLobby 的 FacilityOS 平台部署在全球 6,000 多個站點，透過優化和自動化關鍵設施流程來支援複雜的工作環境，以實現法規遵循、執行安全協議並推動站點安全要求。 FacilityOS 是一個端到端的設施管理平台，由多個獨立模組組成，用於訪客管理、緊急和疏散管理、實體訪客和承包商存取控制以及包裹收集和驗證。這些強大的模組可解決特定的功能領域，組合使用時可提供完全整合的整體設施和訪客管理解決方案。訪客管理 VisitorOS 在企業級硬體上預先載入和預先配置，可簡化和自動化訪客管理，以便您可以提高工作場所的安全性和合規性。緊急和疏散管理 EmergencyOS 可提高疏散的效率和速度，並優化緊急管理準備工作。透過數位化緊急警報、疏散和報告來降低風險、最大限度地減少停機時間並避免代價高昂的處罰。實體身分和存取管理 SecurityOS 將存取控制的優勢擴展到訪客、承包商和其他臨時訪客，使您能夠安全地發布、追蹤和管理實體設施存取。簡化和自動化權限配置，同時提高控制力和可見度。包裹和投遞管理 使用 DeliveryOS 讓傳入包裹的追蹤和管理變得簡單、安全。管理交付、追蹤材料、驗證和接收包裹、一目了然地查看所有交付等等。在經過驗證的技術、人員和流程的支持下，iLobby 正在重新構想組織如何確保其人員和設施的安全、可靠和合規。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重組大眾通知可以實現更好的大眾溝通，讓人們始終保持安全和知情。該公司屢獲殊榮的基於雲端的大眾通訊平台是北美和全球客戶賴以向數百萬人發送緊急和日常通訊的平台。透過向行動裝置、固定電話、社群媒體、電子郵件、網站等提供一鍵式訊息傳遞，Regroup Mass notification 可協助組織確保人員安全、增強營運彈性、降低風險，並在日益不可預測的世界中蓬勃發展。
Preparis
preparis.com
Preparis 基於雲端的統一軟體套件將業務連續性規劃從複雜的奢侈品轉變為適合您這樣的企業的可用程式。從緊急通知和警報到全面規劃、事件和演習管理以及報告，Preparis 可以處理連續性策略的每一部分——所有這些都在一個中心位置完成。 Preparis 軟體套件由 Agility Recovery 提供。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一個專門建構的通訊平台，可協助組織實現共享重要通知的方式現代化。