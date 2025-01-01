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最受歡迎 最近新增 嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式

嵌入式支付軟體也稱為整合支付軟體，使公司能夠直接在其產品內接受付款，而不是依賴單獨的支付解決方案。該軟體簡化了支付處理，幫助公司降低成本並增強客戶體驗。使用嵌入式支付軟體的公司被稱為支付服務提供者 (PayFac)，因為它們充當支付提供者。該工具廣泛應用於各個行業，包括 SaaS 供應商、市場、共乘和食品配送服務以及遊戲平台。 嵌入式支付軟體通常與訂閱管理軟體集成，訂閱管理軟體定義和管理軟體和服務的訂閱計劃，以及訂閱計費軟體，處理基於訂閱的業務的發票。