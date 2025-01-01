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嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式

嵌入式支付軟體也稱為整合支付軟體，使公司能夠直接在其產品內接受付款，而不是依賴單獨的支付解決方案。該軟體簡化了支付處理，幫助公司降低成本並增強客戶體驗。使用嵌入式支付軟體的公司被稱為支付服務提供者 (PayFac)，因為它們充當支付提供者。該工具廣泛應用於各個行業，包括 SaaS 供應商、市場、共乘和食品配送服務以及遊戲平台。 嵌入式支付軟體通常與訂閱管理軟體集成，訂閱管理軟體定義和管理軟體和服務的訂閱計劃，以及訂閱計費軟體，處理基於訂閱的業務的發票。

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree是一款強大的支付平台，支持各種支付選項，幫助企業管理國內外支付、退款及金流操作。

WePay

WePay

wepay.com

WePay是一個美國在線支付服務提供商，為平台企業提供集成與可自定義的支付解決方案，並具備風險管理和防欺詐功能。

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com是一個雲端支付平台，支持多種支付方式，能夠管理風險和現金流，並提供快速可靠的支付處理。

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen是一個綜合支付平台，支持在線及實體交易，提供多種付款方式及風險管理工具，幫助企業高效管理付款流程。

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei 是一款支付解決方案，幫助企業簡化交易流程，支持多種付款方式與貨幣，並提供風險管理服務以促進全球業務擴展。

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap 是一個自動化平台，整合會計、CRM 系統，提供財務、銷售及人力資源的工作流程、自動化和數據分析功能。

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Modulr是一個數位平台，提供簡化支付流程的解決方案，支持多種支付功能，幫助企業自動化和管理付款。

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly是一個付款編排平台，幫助企業通過單一整合管理多個支付網關，提升支付靈活性和安全性。

Finix

Finix

finix.com

Finix 是一個付款處理平台，幫助企業管理在線、面對面及移動支付，提供安全、透明且具有成本效益的支付解決方案。

Synctera

Synctera

synctera.com

Synctera是一個提供銀行業務即服務的平臺，幫助企業便捷地整合和擴展金融產品與服務，包括帳戶、借記卡及貸款。

Railsr

Railsr

railsr.com

Railsr 是一個讓品牌透過嵌入式金融服務提升客戶互動與忠誠度的平台，提供統一的數位財務體驗。

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