嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式

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嵌入式支付軟體也稱為整合支付軟體，使公司能夠直接在其產品內接受付款，而不是依賴單獨的支付解決方案。該軟體簡化了支付處理，幫助公司降低成本並增強客戶體驗。使用嵌入式支付軟體的公司被稱為支付服務提供者 (PayFac)，因為它們充當支付提供者。該工具廣泛應用於各個行業，包括 SaaS 供應商、市場、共乘和食品配送服務以及遊戲平台。 嵌入式支付軟體通常與訂閱管理軟體集成，訂閱管理軟體定義和管理軟體和服務的訂閱計劃，以及訂閱計費軟體，處理基於訂閱的業務的發票。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款強大的支付平台，支持各種支付選項，幫助企業管理國內外支付、退款及金流操作。
WePay
wepay.com
WePay是一個美國在線支付服務提供商，為平台企業提供集成與可自定義的支付解決方案，並具備風險管理和防欺詐功能。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com是一個雲端支付平台，支持多種支付方式，能夠管理風險和現金流，並提供快速可靠的支付處理。
Adyen
adyen.com
Adyen是一個綜合支付平台，支持在線及實體交易，提供多種付款方式及風險管理工具，幫助企業高效管理付款流程。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei 是一款支付解決方案，幫助企業簡化交易流程，支持多種付款方式與貨幣，並提供風險管理服務以促進全球業務擴展。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是一個自動化平台，整合會計、CRM 系統，提供財務、銷售及人力資源的工作流程、自動化和數據分析功能。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly是一個付款編排平台，幫助企業通過單一整合管理多個支付網關，提升支付靈活性和安全性。
Modulr
modulrfinance.com
Modulr是一個數位平台，提供簡化支付流程的解決方案，支持多種支付功能，幫助企業自動化和管理付款。
Finix
finix.com
Finix 是一個付款處理平台，幫助企業管理在線、面對面及移動支付，提供安全、透明且具有成本效益的支付解決方案。
Synctera
synctera.com
Synctera是一個提供銀行業務即服務的平臺，幫助企業便捷地整合和擴展金融產品與服務，包括帳戶、借記卡及貸款。
Railsr
railsr.com
消費者想要完全沉浸式、無摩擦的體驗，並期望品牌提供最好、最個人化和獨特的互動活動。 Railsr 熱衷於幫助品牌打造相關的財務體驗，以提高客戶參與度和忠誠度。它認為嵌入式金融經濟是在公司和消費者之間建立關係的一種根本不同的方式。 Railsr 在金融服務業創造了一個獨特的類別：嵌入式金融體驗。它開發此功能是為了使其客戶能夠幫助金融消費者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服務如何賦予權力和解放的新方式的先驅。它為品牌提供了一種透過低成本交鑰匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它將嵌入式金融融入品牌的數位化旅程中，設計為垂直整合的金融生態系統，從中央銀行或支付方案（例如 Visa）開始，以完全嵌入式數位體驗結束。請造訪railsr.com並了解我們如何為您提供協助或透過我們的表單與我們聯絡：www.railsr.com/start-your-experience