嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

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嵌入式支付軟體也稱為整合支付軟體，使公司能夠直接在其產品內接受付款，而不是依賴單獨的支付解決方案。該軟體簡化了支付處理，幫助公司降低成本並增強客戶體驗。使用嵌入式支付軟體的公司被稱為支付服務提供者 (PayFac)，因為它們充當支付提供者。該工具廣泛應用於各個行業，包括 SaaS 供應商、市場、共乘和食品配送服務以及遊戲平台。 嵌入式支付軟體通常與訂閱管理軟體集成，訂閱管理軟體定義和管理軟體和服務的訂閱計劃，以及訂閱計費軟體，處理基於訂閱的業務的發票。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一個基於雲端的支付平台，其使命是使企業及其社區在數位經濟中蓬勃發展。 Checkout.com 的模組化技術可讓企業增加功能、管理風險，同時保護轉化，並增加新的支付方式以推動新市場的成長。他們在多個國家/地區的本地團隊提供實地支持，幫助商家提高支付績效、應對監管並輕鬆轉換新的業務模式。 Checkout.com 擁有超過 150 種貨幣的快速、可靠的支付和支出，並透過一個 API 提供國內收單、詐欺過濾和報告。 Checkout.com 可接受所有主要的國際信用卡和金融卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 總部位於倫敦，目前在北美、南...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
Adyen
adyen.com
Adyen 是許多世界領先公司的首選支付平台，提供直接連接 Visa、Mastercard 和消費者全球首選支付方式的現代化端到端基礎設施。 Adyen 可以跨線上、行動和店內通路提供無障礙支付。 Adyen 在世界各地設有辦事處，為 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客戶提供服務。以下是我們幫助中型和大型品牌的方式： ✅在線、應用內和麵對面支付 ✅首選本地支付方式（銀行卡、錢包、轉賬、支付憑證） ✅本地和跨境收單 ✅現代支付優化和風險管理 ✅所有主要貨幣的支付和輕鬆的對帳今天就與我們聯繫。
Modulr
modulrfinance.com
我們是數位平台，讓您無需使用銀行進行銀行帳戶和付款。我們自動化您的支付流程，將支付嵌入您的平台，並使您能夠建立新的支付產品和服務。全部來自一個 API。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織經常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠透過一個 API 保護支付數據，以便與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。
Finix
finix.com
從新創公司到上市公司，Finix 的端到端平台為您提供處理線上、面對面和行動支付所需的所有工具。 Finix 擁有數千種可能的支付配置和 99.999% 的正常運行時間，一次重寫支付行業一個 API，以降低進入壁壘，推動競爭，並使生態系統更加公平和易於訪問。 Finix 的靈活企業級技術旨在支援最複雜的支付用例，並可根據您獨特的業務需求進行配置，為各種規模的創新公司提供無縫支付體驗並推動收入成長。
Synctera
synctera.com
我們正在縮小社區銀行和金融科技之間的差距。我們為您提供快速、安全且可擴展的合作銀行解決方案，降低整合複雜性並建立橋樑。我們在此指導所有各方完成入職流程及其他流程，建立基於信任的交易關係。
Railsr
railsr.com
消費者想要完全沉浸式、無摩擦的體驗，並期望品牌提供最好、最個人化和獨特的互動活動。 Railsr 熱衷於幫助品牌打造相關的財務體驗，以提高客戶參與度和忠誠度。它認為嵌入式金融經濟是在公司和消費者之間建立關係的一種根本不同的方式。 Railsr 在金融服務業創造了一個獨特的類別：嵌入式金融體驗。它開發此功能是為了使其客戶能夠幫助金融消費者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服務如何賦予權力和解放的新方式的先驅。它為品牌提供了一種透過低成本交鑰匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它將嵌入式金融融入品牌的數位化旅程中，設計為垂直整合的金融生態系統，從中央銀行或支付方案（例如 Visa）...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先的公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。