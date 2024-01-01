嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

Railsr

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消費者想要完全沉浸式、無摩擦的體驗，並期望品牌提供最好、最個人化和獨特的互動活動。 Railsr 熱衷於幫助品牌打造相關的財務體驗，以提高客戶參與度和忠誠度。它認為嵌入式金融經濟是在公司和消費者之間建立關係的一種根本不同的方式。 Railsr 在金融服務業創造了一個獨特的類別：嵌入式金融體驗。它開發此功能是為了使其客戶能夠幫助金融消費者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服務如何賦予權力和解放的新方式的先驅。它為品牌提供了一種透過低成本交鑰匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它將嵌入式金融融入品牌的數位化旅程中，設計為垂直整合的金融生態系統，從中央銀行或支付方案（例如 Visa）...