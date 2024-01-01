嵌入式支付軟體 - 最受歡迎的應用程式

嵌入式支付軟體也稱為整合支付軟體，使公司能夠直接在其產品內接受付款，而不是依賴單獨的支付解決方案。該軟體簡化了支付處理，幫助公司降低成本並增強客戶體驗。使用嵌入式支付軟體的公司被稱為支付服務提供者 (PayFac)，因為它們充當支付提供者。該工具廣泛應用於各個行業，包括 SaaS 供應商、市場、共乘和食品配送服務以及遊戲平台。 嵌入式支付軟體通常與訂閱管理軟體集成，訂閱管理軟體定義和管理軟體和服務的訂閱計劃，以及訂閱計費軟體，處理基於訂閱的業務的發票。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Cashfree
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數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Checkout.com
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Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Adyen
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單一解決方案中的端到端支付、資料和財務管理。了解金融科技平台，幫助您更快實現您的抱負。
Finix
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根據您的業務規模而建構的付款方式。 使用我們的端到端解決方案打造無縫支付體驗，推動客戶參與。與可靠、直覺的 API 和方便的開箱即用功能整合。使用提高生產力的工具管理支付操作，包括費用、合規性等。
Synctera
synctera.com
我們正在縮小社區銀行和金融科技之間的差距。我們為您提供快速、安全且可擴展的合作銀行解決方案，降低整合複雜性並建立橋樑。我們在此指導所有各方完成入職流程及其他流程，建立基於信任的交易關係。
Railsr
railsr.com
消費者想要完全沉浸式、無摩擦的體驗，並期望品牌提供最好、最個人化和獨特的互動活動。 Railsr 熱衷於幫助品牌打造相關的財務體驗，以提高客戶參與度和忠誠度。它認為嵌入式金融經濟是在公司和消費者之間建立關係的一種根本不同的方式。 Railsr 在金融服務業創造了一個獨特的類別：嵌入式金融體驗。它開發此功能是為了使其客戶能夠幫助金融消費者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服務如何賦予權力和解放的新方式的先驅。它為品牌提供了一種透過低成本交鑰匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它將嵌入式金融融入品牌的數位化旅程中，設計為垂直整合的金融生態系統，從中央銀行或支付方案（例如 Visa）...
Modulr
modulrfinance.com
我們是數位平台，讓您無需使用銀行進行銀行帳戶和付款。我們自動化您的支付流程，將支付嵌入您的平台，並使您能夠建立新的支付產品和服務。全部來自一個 API。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（納斯達克代碼：NVEI）（多倫多證券交易所代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客戶的業務發展。 Nuvei 的模組化、靈活且可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代支付、提供所有付款選項並受益於發卡、銀行、風險和詐欺管理服務。 Nuvei 將企業與200 多個市場的客戶聯繫起來，在47 個市場、150 種貨幣和650 多種替代支付方式中進行本地收單，為客戶和合作夥伴提供技術和見解，幫助他們透過一次整合在本地和全球取得成功。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一個支付編排平台。快速發展、進入新市場、尋求限制合規負擔或降低支付成本的組織常常發現他們無法調整其基礎設施以按照業務要求的方式接受付款。我們的支付編排平台允許客戶建立一個集成，然後透過幾乎任何支付服務組合路由交易，而無需接觸最終消費者卡數據，從而實現支付靈活性和冗餘。我們提供名為 Payments Orchestration 的強大支付基礎設施，使各種規模的公司能夠保護支付數據，透過一個 API 與全球幾乎任何支付服務進行交易，並提高每筆交易的投資回報率。