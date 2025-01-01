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嵌入式商業智慧軟體
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嵌入式商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

嵌入式商業智慧軟體將分析直接整合到業務應用程式中，使軟體開發人員能夠無縫添加自助分析功能。這些工具有助於快速整合儀表板，透過方便的分析功能增強員工的內部應用程式。商業智慧領域中不同平台和軟體解決方案的嵌入性和用戶客製化程度各不相同。

提議新的應用程式


Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics是一款自助式商業智能和數據分析軟體，可視覺化分析數據並生成報告，支持多數據源連接。

Looker

Looker

looker.com

Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。

Grow

Grow

grow.com

Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase是一款開源商業智能平台，用於數據分析和視覺化，支援多種數據庫，並提供易用的儀表板與報告功能。

Hex

Hex

hex.tech

Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。

Observable

Observable

observablehq.com

Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。

Domo

Domo

domo.com

Domo是一個雲端商業智能平台，提供數據可視化、分析及協作工具，幫助企業優化決策和業務流程。

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio是一個雲端商業智能平台，允許用戶透過SQL查詢數據庫並視覺化結果，創建共享的互動式儀表板。

datapine

datapine

datapine.com

DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics是一個數據探索平台，提供自助報告和SQL分析，以便企業進行靈活的數據分析和高級報告創建。

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData是一個雲端數據分析平台，幫助組織進行數據集成和自助服務分析，以實現數據驅動的決策。

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense是一個商業智能平台，可以將數據轉換為可視化見解，支持即時數據分析並無縫集成多種應用，適合各種企業需求。

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube是一款時間及費用跟踪應用，幫助用戶有效管理工作時間和財務支出，提供詳盡的報告和數據分析。

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma是一個基於雲的商業智能和平臺，允許用戶使用電子表格功能安全地分析和探索數據，支持多數據源連接及協作功能。

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy是一個商業智能平台，提供數據分析工具，支持報告與儀表板的創建，適用於組織內外的用戶。

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics 讓用戶可以自行解決數據問題，無需依賴技術團隊，減少業務與數據團隊間的請求延遲。

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

BOLD BI是一個商業智能平台，提供嵌入式分析功能，使用戶能夠創建交互式儀表板並實時訪問數據見解，提升決策效率。

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo是一個嵌入式分析平台，專為SaaS公司設計，提供可定制的儀表板和AI驅動的數據查詢工具，幫助開發者快速整合數據分析功能。

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly 提供低碼解決方案，用於構建客戶面向的儀表板，支持連接 SQL 數據庫或 API，並可作為 React 或 Vue 組件嵌入。

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip 是一款無需編碼的數據工程解決方案，幫助用戶整合數據來源，進行 ETL 和數據轉換，支持快速查詢和數據導出。

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene 是一個端到端的平台，整合跨部門數據，幫助企業決策者更快做出基於 AI 建議的決策，提高數據驅動的商業成長。

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData是一個數據分析平台，提供數據整合、管理、視覺化和報告功能，幫助用戶做出基於數據的決策。

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan是一個面向客戶的分析平台，便於企業利用數據故事提高互動，提供無需編碼的數據連接和簡易的可視化功能。

Explo

Explo

explo.co

Explo 是一款嵌入式儀表板和報告解決方案，讓用戶可以安全共享自定義分析報告，並編輯儀表板，自行生成報告。

Keen

Keen

keen.io

Keen.io 是一個完整的事件數據管理解決方案，提供收集、存儲、查詢和呈現事件數據的功能，以助於提高產品使用與互動的見解。

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore是一個數據分析平台，可幫助企業整合數據並生成可行的商業見解，以支持有效決策和運營優化。

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence是一個數據分析平台，改善商業智能和數據治理，幫助組織創建、管理指標和分析數據，以支持決策。

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock 是一款 AI 驅動的分析解決方案，運用自然語言處理提供商業用戶答案，幫助用戶快速進行數據決策，無需數據分析師。

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

BOLD報告是一個基於Web的報告管理解決方案，提供數據可視化和報告功能，支持多種格式和數據源，方便用戶創建和共享報告。

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

EazyBI Cloud是一款用於JIRA的報告和分析工具，能夠輕鬆創建報告和儀表板，支持多種數據源和深入分析。

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Panintelligence 提供靈活的嵌入式分析解決方案，簡化數據分析過程，支持用戶根據數據智能決策，並集成於現有應用中。

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight是一個基於增強對話AI的決策智慧平台，透過Athena助手連接數據並提供業務見解與建議，優化供應鏈運營。

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