Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 嵌入式商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

嵌入式商業智慧軟體將分析直接整合到業務應用程式中，使軟體開發人員能夠無縫添加自助分析功能。這些工具有助於快速整合儀表板，透過方便的分析功能增強員工的內部應用程式。商業智慧領域中不同平台和軟體解決方案的嵌入性和用戶客製化程度各不相同。