嵌入式商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
嵌入式商業智慧軟體將分析直接整合到業務應用程式中，使軟體開發人員能夠無縫添加自助分析功能。這些工具有助於快速整合儀表板，透過方便的分析功能增強員工的內部應用程式。商業智慧領域中不同平台和軟體解決方案的嵌入性和用戶客製化程度各不相同。
提議新的應用程式
Tableau
tableau.com
Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商業智能和數據分析軟體，可視覺化分析數據並生成報告，支持多數據源連接。
Looker
looker.com
Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。
Grow
grow.com
Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。
Metabase
metabase.com
Metabase是一款開源商業智能平台，用於數據分析和視覺化，支援多種數據庫，並提供易用的儀表板與報告功能。
Hex
hex.tech
Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。
Observable
observablehq.com
Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。
Domo
domo.com
Domo是一個雲端商業智能平台，提供數據可視化、分析及協作工具，幫助企業優化決策和業務流程。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一個雲端商業智能平台，允許用戶透過SQL查詢數據庫並視覺化結果，創建共享的互動式儀表板。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一個數據探索平台，提供自助報告和SQL分析，以便企業進行靈活的數據分析和高級報告創建。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一個雲端數據分析平台，幫助組織進行數據集成和自助服務分析，以實現數據驅動的決策。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
Sisense
sisense.com
Sisense是一個商業智能平台，可以將數據轉換為可視化見解，支持即時數據分析並無縫集成多種應用，適合各種企業需求。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款時間及費用跟踪應用，幫助用戶有效管理工作時間和財務支出，提供詳盡的報告和數據分析。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一個基於雲的商業智能和平臺，允許用戶使用電子表格功能安全地分析和探索數據，支持多數據源連接及協作功能。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy是一個商業智能平台，提供數據分析工具，支持報告與儀表板的創建，適用於組織內外的用戶。
Holistics
holistics.io
Holistics 讓用戶可以自行解決數據問題，無需依賴技術團隊，減少業務與數據團隊間的請求延遲。
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一個商業智能平台，提供嵌入式分析功能，使用戶能夠創建交互式儀表板並實時訪問數據見解，提升決策效率。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo是一個嵌入式分析平台，專為SaaS公司設計，提供可定制的儀表板和AI驅動的數據查詢工具，幫助開發者快速整合數據分析功能。
Keen
keen.io
Keen.io 是一個完整的事件數據管理解決方案，提供收集、存儲、查詢和呈現事件數據的功能，以助於提高產品使用與互動的見解。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供低碼解決方案，用於構建客戶面向的儀表板，支持連接 SQL 數據庫或 API，並可作為 React 或 Vue 組件嵌入。
Datazip
datazip.io
Datazip 是一款無需編碼的數據工程解決方案，幫助用戶整合數據來源，進行 ETL 和數據轉換，支持快速查詢和數據導出。
Kleene
kleene.ai
Kleene 是一個端到端的平台，整合跨部門數據，幫助企業決策者更快做出基於 AI 建議的決策，提高數據驅動的商業成長。
ClicData
clicdata.com
ClicData是一個數據分析平台，提供數據整合、管理、視覺化和報告功能，幫助用戶做出基於數據的決策。
Toucan
jointoucan.com
Toucan是一個面向客戶的分析平台，便於企業利用數據故事提高互動，提供無需編碼的數據連接和簡易的可視化功能。
Explo
explo.co
Explo 是一款嵌入式儀表板和報告解決方案，讓用戶可以安全共享自定義分析報告，並編輯儀表板，自行生成報告。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore是一個數據分析平台，可幫助企業整合數據並生成可行的商業見解，以支持有效決策和運營優化。
Kyligence
kyligence.io
Kyligence是一個數據分析平台，改善商業智能和數據治理，幫助組織創建、管理指標和分析數據，以支持決策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一款 AI 驅動的分析解決方案，運用自然語言處理提供商業用戶答案，幫助用戶快速進行數據決策，無需數據分析師。
Bold Reports
boldreports.com
BOLD報告是一個基於Web的報告管理解決方案，提供數據可視化和報告功能，支持多種格式和數據源，方便用戶創建和共享報告。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並且為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策