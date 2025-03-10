找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
嵌入式商業智慧軟體將分析直接整合到業務應用程式中，使軟體開發人員能夠無縫添加自助分析功能。這些工具有助於快速整合儀表板，透過方便的分析功能增強員工的內部應用程式。商業智慧領域中不同平台和軟體解決方案的嵌入性和用戶客製化程度各不相同。
提議新的應用程式
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Bold Reports
boldreports.com
業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。在這項工作的過程中，它發現需要簡化企業創建、儲存和共享重要業務報告的方式，然後著手創建基於 Web 的報告管理解決方案。結果就是 Bold Reports，它可以處理細節，以便報告創建者可以專注於大局。為了確保每位客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫療保健、媒體和廣告、酒店、製造、公共部門等）1,000 多個領先組織的信任和使用。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一個商業智能平台，提供嵌入式分析功能，使用戶能夠創建交互式儀表板並實時訪問數據見解，提升決策效率。
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並且為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和註釋，以便用戶了解數據的“原因”，而不僅僅是數據的“內容”。而且，為了讓入門變得更容易，Toucan 包含了入門儀表板的「應用程式庫」、用於幫助選擇和佈局圖表的 GuidedDesign™ 以及用於快速原型設計的範例資料集。最後，透過從暫存到生產的一鍵式部署、輕鬆嵌入Web 元件或iFrame 以及發佈到任何裝置（Web、智慧型手機、平板電腦或資訊亭/牆壁顯示器），只需一次操作即可輕鬆實現部署和管理。這一切都透過行、角色或用戶級安全性進行管理，並具有完整的審計追蹤和內建的用戶自動化和管理功能的幫助。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，這是一款專為注重時間的分析師和操作員設計的全面性無程式碼資料工程解決方案。透過整合分散的資料來源、利用 ETL、資料倉儲和轉換功能來簡化資料管理流程。透過 Datazip 的直覺式平台，只需 45 分鐘即可建立可靠、可擴展的資料基礎架構。體驗快速的資料連接、強大的查詢和流暢的匯出，以推動富有洞察力的決策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我的轉換率？ • 為什麼昨天銷售額增加了？ • 是什麼導致出貨狀態延遲？ • 瀏覽量如何影響營收？ AnswerDock 連接到各種來源，從Excel 檔案到關聯式資料庫（Mysql、SQL Server 等）再到第3 方API（例如Google Analytics）。有一個整合的視圖。來自任何業務部門的行業專業人士都可以使用 AnswerDock 輕鬆探索其公司的數據，使用直覺的搜尋介面，無需培訓。 AnswerDock為零售和電子商務、金融和保險、醫療保健、運輸和物流、通訊和媒體、製造等行業的專業人士提供支援。 AnswerDock 提供了一個具有大量功能的綜合資料平台： • 自然語言處理• 自動圖表選擇• 30 多種互動式圖表類型• 50 多種自訂選項• 資料探勘與見解發現• 分析解釋• 自訂關鍵字•自動資料索引• 共享與協作• 基於公式的列 • 資料集連接 • 管理控制台 • 計劃的資料載入 • 匯出為 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和資料集權限 • 使用者管理 • 互動式儀表板
Kyligence
kyligence.io
歡迎來到下一代商業智能，您的業務指標不僅僅是數字，而是觸手可及的強大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，這是您的集中式指標中心，可將資料轉化為可操作的情報。 Kyligence Zen 植根於單一真實指標來源，為每個人提供專為現代企業量身定制的準確、全面、聰明的決策支援。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一個低程式碼解決方案，用於建立面向客戶的儀表板，提供與內部開發流程相同程度的靈活性，且所需的技術開銷最小。透過 Vizzly，您可以連接到任何 SQL 資料庫或 API，並將儀表板無縫嵌入為 React 或 Vue 元件。由於該產品透過程式碼可高度擴展，因此您將完全控制該產品和您創建的使用者體驗。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智慧、自然語言查詢和預測分析的力量，幫助企業將資料轉化為可操作的商業智慧。透過嵌入強大的 BI 平台中的行業特定解決方案，Lumenore 將您的原始數據轉化為準確的見解。確保無縫數據集成，實現現代商業故事講述，並鼓勵高級洞察發現。使用 Lumenore 創建一個一體化資料世界，以便跨業務職能部門做出有效決策。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一個數據探索平台，提供自助報告和SQL分析，以便企業進行靈活的數據分析和高級報告創建。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款時間及費用跟踪應用，幫助用戶有效管理工作時間和財務支出，提供詳盡的報告和數據分析。
Domo
domo.com
Domo是一個雲端商業智能平台，提供數據可視化、分析及協作工具，幫助企業優化決策和業務流程。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一個雲端數據分析平台，幫助組織進行數據集成和自助服務分析，以實現數據驅動的決策。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件資料管理解決方案。我們的平台可以處理您的事件資料管理的各個方面，從收集到應用。在一個地方傳輸、儲存、查詢和呈現您的數據，並在競爭中獲得競爭優勢。 Keen 讓您可以透過基於事件的數據真實了解產品的使用情況和互動情況。我們讓您可以輕鬆深入了解所需的產品數據，讓您能夠識別和解決產品問題、增強用戶體驗並更快地推出產品。
Looker
looker.com
Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。
Metabase
metabase.com
Metabase是一款開源商業智能平台，用於數據分析和視覺化，支援多種數據庫，並提供易用的儀表板與報告功能。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy是一個商業智能平台，提供數據分析工具，支持報告與儀表板的創建，適用於組織內外的用戶。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一個雲端商業智能平台，允許用戶透過SQL查詢數據庫並視覺化結果，創建共享的互動式儀表板。
Observable
observablehq.com
Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。
Sisense
sisense.com
Sisense是一個商業智能平台，可以將數據轉換為可視化見解，支持即時數據分析並無縫集成多種應用，適合各種企業需求。
Tableau
tableau.com
Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商業智能和數據分析軟體，可視覺化分析數據並生成報告，支持多數據源連接。
Hex
hex.tech
Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。
Grow
grow.com
Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一個基於雲的商業智能和平臺，允許用戶使用電子表格功能安全地分析和探索數據，支持多數據源連接及協作功能。
Explo
explo.co
Explo 提供了強大的嵌入式儀表板和報表解決方案。與每位客戶安全地共享可自訂的產品分析、專案報告和 KPI，同時無縫搭配您的產品設計。透過編輯儀表板和建立自己的自助數據報告，讓您的用戶能夠探索自己的數據。
© 2025 WebCatalog, Inc.