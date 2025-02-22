嵌入式商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
嵌入式商業智慧軟體將分析直接整合到業務應用程式中，使軟體開發人員能夠無縫添加自助分析功能。這些工具有助於快速整合儀表板，透過方便的分析功能增強員工的內部應用程式。商業智慧領域中不同平台和軟體解決方案的嵌入性和用戶客製化程度各不相同。
提議新的應用程式
GoodData
gooddata.com
GoodData 是領先的雲端資料和分析平台，為全球組織帶來人工智慧驅動的資料驅動的決策。憑藉一個充分利用自動化和人工智慧潛力的平台，GoodData 使客戶能夠在工作時透過即時、自助數據洞察向每個最終用戶提供數據分析。超過 14 萬家全球頂尖企業和 320 萬用戶依靠 GoodData 來推動有意義的變革並透過資料實現更多目標。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪問 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 透過快速、靈活、直觀的分析來支援更聰明、由洞察力驅動的決策。在世界排名第一的分析平台上體驗完全託管的基於雲端的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder 提供了一種現代化的資料準備方法，可以更快、更輕鬆地組合、調整和清理資料以進行分析。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，這是一款專為注重時間的分析師和操作員設計的全面性無程式碼資料工程解決方案。透過整合分散的資料來源、利用 ETL、資料倉儲和轉換功能來簡化資料管理流程。透過 Datazip 的直覺式平台，只需 45 分鐘即可建立可靠、可擴展的資料基礎架構。體驗快速的資料連接、強大的查詢和流暢的匯出，以推動富有洞察力的決策。
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫療保健、媒體和廣告、酒店、製造、公共部門等）1,000 多個領先組織的信任和使用。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作。 * 與 macOS、Windows 和 Linux 跨平台相容 * 適用於 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 輕鬆嵌入分析。 • 從入門到成品的端到端支援。 • 現代資料架構－沒有專有的多維資料集。 • 針對所有主要框架進行調整的強大SDK。 • 隨處部署。 • OAuth2 和OpenID 的單一登入體驗。 • 可擴展、無意外的許可。 • 拖放式設計功能。 • 在儀表板上進行即時協作。 • 與Office 365 和Active Directory 整合。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。將其資料視覺化專業知識引入簡化但全面的 Bold BI 解決方案是滿足開發人員社群需求的下一步。為了確保每個客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並且為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和註釋，以便用戶了解數據的“原因”，而不僅僅是數據的“內容”。而且，為了讓入門變得更容易，Toucan 包含了入門儀表板的「應用程式庫」、用於幫助選擇和佈局圖表的 GuidedDesign™ 以及用於快速原型設計的範例資料集。最後，透過從暫存到生產的一鍵式部署、輕鬆嵌入Web 元件或iFrame 以及發佈到任何裝置（Web、智慧型手機、平板電腦或資訊亭/牆壁顯示器），只需一次操作即可輕鬆實現部署和管理。這一切都透過行、角色或用戶級安全性進行管理，並具有完整的審計追蹤和內建的用戶自動化和管理功能的幫助。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我的轉換率？ • 為什麼昨天銷售額增加了？ • 是什麼導致出貨狀態延遲？ • 瀏覽量如何影響營收？ AnswerDock 連接到各種來源，從Excel 檔案到關聯式資料庫（Mysql、SQL Server 等）再到第3 方API（例如Google Analytics）。有一個整合的視圖。來自任何業務部門的行業專業人士都可以使用 AnswerDock 輕鬆探索其公司的數據，使用直覺的搜尋介面，無需培訓。 AnswerDock為零售和電子商務、金融和保險、醫療保健、運輸和物流、通訊和媒體、製造等行業的專業人士提供支援。 AnswerDock 提供了一個具有大量功能的綜合資料平台： • 自然語言處理• 自動圖表選擇• 30 多種互動式圖表類型• 50 多種自訂選項• 資料探勘與見解發現• 分析解釋• 自訂關鍵字•自動資料索引• 共享與協作• 基於公式的列 • 資料集連接 • 管理控制台 • 計劃的資料載入 • 匯出為 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和資料集權限 • 使用者管理 • 互動式儀表板
Kyligence
kyligence.io
歡迎來到下一代商業智能，您的業務指標不僅僅是數字，而是觸手可及的強大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，這是您的集中式指標中心，可將資料轉化為可操作的情報。 Kyligence Zen 植根於單一真實指標來源，為每個人提供專為現代企業量身定制的準確、全面、聰明的決策支援。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一個低程式碼解決方案，用於建立面向客戶的儀表板，提供與內部開發流程相同程度的靈活性，且所需的技術開銷最小。透過 Vizzly，您可以連接到任何 SQL 資料庫或 API，並將儀表板無縫嵌入為 React 或 Vue 元件。由於該產品透過程式碼可高度擴展，因此您將完全控制該產品和您創建的使用者體驗。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智慧、自然語言查詢和預測分析的力量，幫助企業將資料轉化為可操作的商業智慧。透過嵌入強大的 BI 平台中的行業特定解決方案，Lumenore 將您的原始數據轉化為準確的見解。確保無縫數據集成，實現現代商業故事講述，並鼓勵高級洞察發現。使用 Lumenore 創建一個一體化資料世界，以便跨業務職能部門做出有效決策。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Bold Reports
boldreports.com
業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。在這項工作的過程中，它發現需要簡化企業創建、儲存和共享重要業務報告的方式，然後著手創建基於 Web 的報告管理解決方案。結果就是 Bold Reports，它可以處理細節，以便報告創建者可以專注於大局。為了確保每位客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前稱為 Cumul.io）是一個嵌入式分析平台，專為 SaaS 公司建置。它透過美觀、易於使用的儀表板將複雜的數據帶入生活，儀表板無縫嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，產品團隊可以在幾天而不是幾個月內為其 SaaS 產品添加有影響力的見解。並快速地將產品使用者從數據轉化為決策。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Explo
explo.co
Explo 提供了強大的嵌入式儀表板和報表解決方案。與每位客戶安全地共享可自訂的產品分析、專案報告和 KPI，同時無縫搭配您的產品設計。透過編輯儀表板和建立自己的自助數據報告，讓您的用戶能夠探索自己的數據。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。
Grow
grow.com
Grow 是一個無程式碼全端商業智慧 (BI) 平台，讓組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。透過將 ETL、資料倉儲和視覺化結合在一個易於使用的平台中，任何組織都可以連接和探索其資料以獲取見解。我們的無限用戶授權模式讓每個人都能獲得所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以即時做出重大決策，以加速自己的成長。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件資料管理解決方案。我們的平台可以處理您的事件資料管理的各個方面，從收集到應用。在一個地方傳輸、儲存、查詢和呈現您的數據，並在競爭中獲得競爭優勢。 Keen 讓您可以透過基於事件的數據真實了解產品的使用情況和互動情況。我們讓您可以輕鬆深入了解所需的產品數據，讓您能夠識別和解決產品問題、增強用戶體驗並更快地推出產品。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。