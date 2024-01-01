嵌入式商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

ClicData

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ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫​...