找到合適的軟體和服務。
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電子郵件驗證軟體對於企業確認電子郵件是否從合法地址發送和接收至關重要。使用者可以將電子郵件清單上傳到驗證平台，軟體透過多種方法進行驗證。 驗證過程採用預防措施來確保從這些清單中收集的業務資料的準確性。它特別確認電子郵件地址有效並且能夠接收郵件。此外，電子郵件驗證軟體可以識別拼字錯誤、驗證線上表格並過濾掉臨時或一次性電子郵件。這些解決方案可以準確識別有效的電子郵件地址和網域結構，有些甚至可以根據網際網路服務供應商驗證郵箱以確認其存在。
提議新的應用程式
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS解決方案，自動豐富、清理和糾正CRM中的數據，確保數據準確性和遵守GDPR規範。
Tomba
tomba.io
Tomba是一款B2B電子郵件查找工具，幫助用戶快速獲取和驗證專業電子郵件聯繫人，提升銷售和市場推廣效率。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一款由AI驅動的編程工具，用於提高開發人員生產力、加速調試過程並優化工作流程。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一個電子郵件查找工具，通過姓名和公司域名查找企業電子郵件並驗證其有效性，適用於銷售和市場行銷專業人士。
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供對15 多個資料來源的訪問，只需一個工具即可找到每封B2B 電子郵件，而且價格僅為其一小部分- 整合的AI 可以根據您的潛在客戶清單找到最佳的提供者序列。
SendPost
sendpost.io
SendPost 是一款電子郵件傳遞和管理應用，幫助用戶優化電子郵件發送流程，提供交付狀態跟踪和性能分析功能。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer是一個簡單的API，用於實時驗證和檢查電子郵件地址，包括SMTP驗證和錯字檢查，旨在提高電子郵件數據的質量。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可協助您維護適當的電子郵件驗證系統、基於人工智慧的電子郵件評分以及高送達率。維護一個乾淨的電子郵件資料庫，以便輕鬆聯繫理想的潛在客戶。使用我們的電子郵件驗證工具清理您的電子郵件清單並促進您的電子郵件行銷活動。所有發送的電子郵件都將被緩存，以便在必要時可以重新評估。 使用 no2bounce 尋找準確的電子郵件、驗證電子郵件資料、清理電子郵件資料庫並取得電子郵件信譽評分。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供防欺詐 API，實時檢測和預防高級欺詐活動，幫助企業保護其數字安全和業務。
AtData
atdata.com
AtData 的旗艦電子郵件驗證服務 SafeToSend 在準確性、安全性、速度和易用性方面處於行業領先地位，可提供全面的電子郵件資料衛生並針對昂貴的有問題的地址提供保護。 SafeToSend 將透過確定語法是否正確以及地址是否滿足 ISP 特定要求來確認電子郵件地址是否有效。我們將修復拼字錯誤、格式、語法和其他輸入錯誤，同時清除損壞的地址，以減輕風險並挽救您的寄件者聲譽。我們還提供參與度分數，用於檢查活動訊號，以識別活躍使用的電子郵件，從而提高送達率、更好的細分和合格的潛在客戶。我們的 100% SafeToSend 保證讓您高枕無憂，因為您的電子郵件經過驗證、更正且安全，因此您的訊息可以透過正確的管道發送給正確的受眾。結果是更高的回應率、轉換率和利潤。入門很容易。我們透過我們的自助服務入口網站 InstantData 讓您的資料清理變得簡單。建立免費帳戶，然後從本機裝置選擇電子郵件清單、透過 FTP 上傳或從電子郵件行銷平台匯入。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一個屢獲殊榮的電子郵件驗證和交付平台，可幫助超過 350,000 名客戶提高電子郵件投資回報率和收件匣放置位置。其一流的送達服務包括： 99% 準確的電子郵件驗證 - 刪除過時且有風險的電子郵件地址，以降低電子郵件退貨率並保持良好的寄件者聲譽。電子郵件查找器- 尋找新的、有效的企業電子郵件地址並擴大您的B2B 外展範圍DMARC 監控- 透過無限的電子郵件監控、安全警報和自動報告來保護您的電子郵件並防止網路釣魚詐騙電子郵件送達工具- 使用自訂工具包提高收件匣可見性。包括電子郵件伺服器測試、收件匣放置測試、電子郵件查找器和 DMARC 監控活動數據和電子郵件評分 - 透過活動數據找到最活躍的電子郵件訂閱者。此外，電子郵件評分服務提供有關您的電子郵件清單的更深入的見解，以幫助您取得電子郵件成功。 ZeroBounce 已驗證超過 25 億封電子郵件，為各種規模的公司提供服務，從個人企業主到亞馬遜、迪士尼、Netflix 和絲芙蘭。此平台可確保軍用等級安全性，並通過 GDPR、SOC 2 Type II、ISO-27001 認證，並且完全符合 HIPAA。
Kickbox
kickbox.com
Kickbox 是一種領先的電子郵件驗證解決方案，可讓企業驗證電子郵件地址，無論是即時逐一驗證還是大量驗證，確保您只發送給有效且回應迅速的電子郵件聯絡人。 Kickbox 的即時電子郵件驗證 API 與各種 Web 表單和接觸點無縫集成，從帳戶註冊和潛在客戶捕獲表單到 CRM 或 e-POS 系統。透過實施這額外的安全層，API 可以有效地當場篩選出虛假或無效的電子郵件地址。這樣，只有可送達的電子郵件才會進入您的資料庫，確保您不會錯過與受眾建立聯繫的機會。亮點功能： 即時和批次驗證：Kickbox 有助於清理您的電子郵件清單並驗證新增至資料庫中的位址。無縫整合：即時電子郵件驗證 API 輕鬆整合到 Web 表單中，擷取從帳戶註冊到 CRM 平台的電子郵件資料。打字錯誤？沒問題：Kickbox API 透過提示用戶即時修正錯誤來巧妙地處理拼字錯誤，確保與受眾的無縫連接。可靠且準確的結果：無論您是單獨驗證電子郵件還是大量驗證電子郵件，Kickbox 的結果都會優先考慮可靠性和準確性。合規性和資料保護：Kickbox 在合規性和資料保護方面處於領先地位，並遵循最佳實踐。 Sendex™ 分數：儀表板可作為您的指揮中心，為每封電子郵件提供專有的品質分數，並為策略決策提供附加指標。社群與支援：Kickbox 提供易於理解的文件、一流的支援和專業的交付諮詢解決方案。為什麼選擇 Kickbox？ Kickbox 不只是一項服務；更是一項服務。它是您的策略合作夥伴，可幫助您最大限度地實現電子郵件目標並透過電子郵件賺更多錢。 Kickbox 致力於合規性、用戶友好的整合和客戶成功，確保您的電子郵件不僅能到達收件箱，還能最大限度地提高您的行銷投資回報率。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一個SMTP服務和營銷自動化平台，幫助企業有效管理和發送批量及交易電子郵件。
Emailable
emailable.com
Emailable 是業界最快、最準確的電子郵件驗證服務之一。我們驗證電子郵件的速度至少比地球上任何工具快 8 倍，每分鐘 30,000 封。透過清理清單並透過 Emailable 減少退回郵件來提高送達率。註冊免費試用，了解為什麼 150 多個國家/地區的 200,000 多家企業選擇我們的服務。亮點： - 簡單易用的現代用戶體驗 - 快速 API 設定 - 50 多個整合 - 24/7 專屬客戶支援 - 99% 的交付率保證 - 99.99% 伺服器正常運行時間 - 不收取未知或重複費用
ListClean
listclean.xyz
ListClean是一個電子郵件驗證平台，通過移除無效地址來提高電子郵件列表的質量，從而降低跳回率並改善可傳遞性。
Proofy
proofy.io
提高您的投資報酬率並保存電子郵件伺服器聲譽。 刪除硬退回郵件、有風險的郵件、一次性郵件、重複郵件、垃圾郵件陷阱 準確度達 98.5% 的電子郵件檢查器
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
在真正的短時間內，超過 50,000 名用戶信任 MyEmailVerifier！嘗試我們的免費電子郵件驗證器，每天提供 100 個免費電子郵件積分，並提供真實退款保證。更少“未知”，更少複雜性，更實惠！ MyEmailVerifier 的送達率準確率為 98%。我們的電子郵件驗證器是一項不斷發展的業務，可協助其他企業進行有效的電子郵件活動。我們先進的電子郵件驗證器將檢查電子郵件語法。它不僅會驗證 MX 記錄是否有效，還會查找電子郵件是否未列在任何灰名單或黑名單中。我們的線上電子郵件驗證程式還將檢查電子郵件 SMTP，以確保其有效並準備好接受您的電子郵件。
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailVerification是一款電子郵件驗證工具，能驗證郵件地址，幫助企業提高郵件傳遞率，保持郵件列表的準確性。
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io 是數位行銷人員清理和驗證電子郵件清單的最佳工具，可提高電子郵件送達率，從而實現更好、更有效的電子郵件行銷活動。 Bounceless.io 以 csv、txt 或 xls 格式批次處理您的電子郵件列表，並向您提供結果。我們的模式是即用即付模式，您有 100 個免費積分可以開始使用並享受我們的首次驗證。無需信用即可開始。 Bounceless.io 與其他電子郵件驗證軟體不同，我們提供出色的介面、24 小時客戶服務、非常高的送達率清單檢查和低廉的價格。
Mailtester
mailtester.com
Mailtester是一款電子郵件驗證工具，用於檢查電子郵件地址的有效性並提供改善電郵內容的建議。
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck 是一款易於使用、快速且高效的電子郵件驗證工具，具有隨時隨地驗證的 API 整合功能。
Captain Verify
captainverify.com
Captain verify 是一個可以輕鬆驗證和清理電子郵件有效性的解決方案。告別無效地址、錯誤輸入/拼字、硬退回、傳回寄件者和其他垃圾郵件陷阱、蜜罐。一項簡單、快速且安全的服務，可提高您的交付能力。
Boring Plugins
boringplugins.com
自動驗證新增至 Outreach.io 的電子郵件，以防止電子郵件被退回。
TrueList
truelist.io
TrueList 提供了一套全面的電子郵件驗證和清單管理工具，專為優先考慮有效溝通的行銷人員、企業和個人而設計。我們的平台具有先進的 SMTP 驗證、DNS 記錄檢查、垃圾郵件陷阱偵測以及一次性地址和接受所有網域的識別功能。透過與 HubSpot、ConvertKit、Zapier 和 Mailchimp 等主要平台直接集成，TrueList 可無縫增強您的電子郵件行銷工作流程。 TrueList 是電子郵件驗證領域的新玩家，由 ConvertKit 前工程主管、電子郵件行銷領域的資深人士 Grant Ammons 創立。我們的旅程是由對創新、可靠性和客戶成功的承諾所推動的。
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge 電子郵件清單驗證是一項旨在透過驗證清單上電子郵件地址的有效性來提高電子郵件行銷活動的品質和送達率的服務。此流程有助於識別和刪除無效、不活躍或有風險的電子郵件地址，從而降低跳出率並提高整體行銷活動績效。驗證服務是用戶友好的，透過 API 或易於使用的介面提供即時驗證，以進行大量清單清理。透過維護乾淨的電子郵件列表，行銷人員可以確保更高的參與率並保護寄件者聲譽，使他們的電子郵件通訊更加有效和可靠。詳細資訊最好訪問SendBridge的官方網站。
validTo
validto.com
validTo 是一種簡單快速的電子郵件驗證服務，可提高電子郵件的送達率。 validTo 可讓您清理電子郵件清單並在電子郵件行銷中取得更好的效果。 validTo 電子郵件清單驗證受到世界各地公司的信任。
Instantly
instantly.ai
立即應用是一個冷電子郵件管理工具，提供潛在客戶尋找、廣告系列管理及報告分析功能，適合企業進行電子郵件推廣。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一個電子郵件驗證和可交付性平台，提供簡單的界面及高效的驗證能力，幫助用戶管理電子郵件列表。
Debounce
debounce.io
Debounce是一款電子郵件驗證工具，幫助用戶清理電子郵件列表，確保發送有效且活躍的地址，提升電子郵件營銷的成功率。
EmailListVerify
emaillistverify.com
Emaillistverify是一款電子郵件驗證工具，可檢查和清理電子郵件名單，以提高營銷活動的準確性與交付率。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一個雲端工具，幫助用戶找到與公司或專業人士相關的電子郵件地址並驗證，還支持冷郵件推廣。
Loqate
loqate.com
Loqate是一個實時地址查詢解決方案，幫助用戶快速捕捉和驗證地址，提升數據質量和用戶體驗，減少錯誤和遺漏。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Mailgun
mailgun.com
Mailgun是一款電子郵件服務工具，讓開發者透過API輕鬆發送、接收和追蹤電子郵件，支援多種程式語言。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是雲端軟體，專注於訂閱計費與管理，整合付款門戶，提供稅務管理、客戶訂閱管理及聯盟推廣功能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail 是 Zoho 提供的專用交易電子郵件服務，幫助企業有效發送和管理交易郵件，如歡迎信和密碼重置郵件。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads是一個B2B潛在客戶生成和電子郵件營銷的綜合工具，提供廣泛的數據和自動化功能，幫助用戶管理外展工作。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io是一款用于B2B電子郵件查找和業務數據增強的工具，幫助用戶從LinkedIn等各種來源找到並驗證電子郵件地址。
Wiza
wiza.co
Wiza是一個工具，從LinkedIn提取聯繫信息，實時提供準確的電子郵件，並支持與CRM系統整合，簡化潛在客戶生成過程。
Clearout
clearout.io
Clearout是一個電子郵件驗證和管理工具，幫助企業維護準確的客戶資料及電子郵件列表，以提升營銷效果。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Email Validation
emailvalidation.io
電子郵件驗證應用程序可檢查電子郵件地址的有效性，確保準確性和可交付性，有助於增強電子郵件營銷效果。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一款招聘工具，通過自動化電子郵件外展來簡化尋找和管理潛在候選人的流程，幫助招聘更有效率。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系統智慧地輪換寄件人，以維持高送達率和低垃圾郵件風險。 Mails.ai 不僅僅是一個電子郵件行銷工具，它旨在提高您的回覆率並幫助您達成更多交易。這一切都是為了讓您獲得更好的投資回報，無論您的業務規模有多大，都可以享受固定費用定價。這還不是全部 - 享受我們的免費電子郵件預熱服務，這是最慷慨的服務之一。透過 Mails.ai，您可以在電子郵件推廣工作中選擇兼顧有效性、規模和價值的組合。
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建立您自己的行銷策略 在幾秒鐘內發送 發送並分析電子郵件行銷活動。開始您的免費計劃，享受無限信用。終身免費！免費註冊 查看定價 INBOX 是一款電子郵件行銷工具，比任何其他易於使用的電子郵件行銷工具具有更強大的功能和靈活性創建您的訂閱者會欣賞 INBOX 的電子郵件行銷
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Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai是一款自動化電子郵件工具，幫助企業簡化外展溝通，提高效率和客戶互動，並支援個性化與數據清理功能。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
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