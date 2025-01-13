電子郵件驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件驗證軟體對於企業確認電子郵件是否從合法地址發送和接收至關重要。使用者可以將電子郵件清單上傳到驗證平台，軟體透過多種方法進行驗證。 驗證過程採用預防措施來確保從這些清單中收集的業務資料的準確性。它特別確認電子郵件地址有效並且能夠接收郵件。此外，電子郵件驗證軟體可以識別拼字錯誤、驗證線上表格並過濾掉臨時或一次性電子郵件。這些解決方案可以準確識別有效的電子郵件地址和網域結構，有些甚至可以根據網際網路服務供應商驗證郵箱以確認其存在。
提議新的應用程式
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以解放銷售和行銷團隊，讓他們能夠專注於核心業務。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們正在使用我們的機器人收集和製作公共數據，以提供先進的勘探工具來幫助專業人士大規模數據直接來自來源技術驅動
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert 是一款智慧潛在客戶生成工具，可找到任何人的公司電子郵件地址，並透過促進轉換的資料來豐富該地址。
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供對15 多個資料來源的訪問，只需一個工具即可找到每封B2B 電子郵件，而且價格僅為其一小部分- 整合的AI 可以根據您的潛在客戶清單找到最佳的提供者序列。
SendPost
sendpost.io
電子郵件 API + SMTP 中繼 我們為開發人員、企業和 ESP 提供可靠地交付、衡量和優化電子郵件所需的工具、專業知識和支持，以便它們每次都能按時到達客戶的收件匣。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer 是一個免費、簡單且功能強大的 JSON API，透過語法檢查、拼字錯誤和拼字檢查、SMTP 檢查、免費且一次性的提供者過濾等提供即時電子郵件地址驗證和驗證。其係統基於 REST，由 256 位元 HTTPS 加密保護，其目標是協助開發人員和企業打擊詐欺用戶並提高電子郵件活動的成功率。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可協助您維護適當的電子郵件驗證系統、基於人工智慧的電子郵件評分以及高送達率。維護一個乾淨的電子郵件資料庫，以便輕鬆聯繫理想的潛在客戶。使用我們的電子郵件驗證工具清理您的電子郵件清單並促進您的電子郵件行銷活動。所有發送的電子郵件都將被緩存，以便在必要時可以重新評估。 使用 no2bounce 尋找準確的電子郵件、驗證電子郵件資料、清理電子郵件資料庫並取得電子郵件信譽評分。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信任，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
AtData
atdata.com
AtData 的旗艦電子郵件驗證服務 SafeToSend 在準確性、安全性、速度和易用性方面處於行業領先地位，可提供全面的電子郵件資料衛生並針對昂貴的有問題的地址提供保護。 SafeToSend 將透過確定語法是否正確以及地址是否滿足 ISP 特定要求來確認電子郵件地址是否有效。我們將修復拼字錯誤、格式、語法和其他輸入錯誤，同時清除損壞的地址，以減輕風險並挽救您的寄件者聲譽。我們還提供參與度分數，用於檢查活動訊號，以識別活躍使用的電子郵件，從而提高送達率、更好的細分和合格的潛在客戶。我們的 100% SafeToSend 保證讓您高枕無憂，因為您的電子郵件經過驗證、更正且安全，因此您的訊息可以透過正確的管道發送給正確的受眾。結果是更高的回應率、轉換率和利潤。入門很容易。我們透過我們的自助服務入口網站 InstantData 讓您的資料清理變得簡單。建立免費帳戶，然後從本機裝置選擇電子郵件清單、透過 FTP 上傳或從電子郵件行銷平台匯入。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一個屢獲殊榮的電子郵件驗證和交付平台，可幫助超過 350,000 名客戶提高電子郵件投資回報率和收件匣放置位置。其一流的送達服務包括： 99% 準確的電子郵件驗證 - 刪除過時且有風險的電子郵件地址，以降低電子郵件退貨率並保持良好的寄件者聲譽。電子郵件查找器- 尋找新的、有效的企業電子郵件地址並擴大您的B2B 外展範圍DMARC 監控- 透過無限的電子郵件監控、安全警報和自動報告來保護您的電子郵件並防止網路釣魚詐騙電子郵件送達工具- 使用自訂工具包提高收件匣可見性。包括電子郵件伺服器測試、收件匣放置測試、電子郵件查找器和 DMARC 監控活動數據和電子郵件評分 - 透過活動數據找到最活躍的電子郵件訂閱者。此外，電子郵件評分服務提供有關您的電子郵件清單的更深入的見解，以幫助您取得電子郵件成功。 ZeroBounce 已驗證超過 25 億封電子郵件，為各種規模的公司提供服務，從個人企業主到亞馬遜、迪士尼、Netflix 和絲芙蘭。此平台可確保軍用等級安全性，並通過 GDPR、SOC 2 Type II、ISO-27001 認證，並且完全符合 HIPAA。
Kickbox
kickbox.com
Kickbox 是一種領先的電子郵件驗證解決方案，可讓企業驗證電子郵件地址，無論是即時逐一驗證還是大量驗證，確保您只發送給有效且回應迅速的電子郵件聯絡人。 Kickbox 的即時電子郵件驗證 API 與各種 Web 表單和接觸點無縫集成，從帳戶註冊和潛在客戶捕獲表單到 CRM 或 e-POS 系統。透過實施這額外的安全層，API 可以有效地當場篩選出虛假或無效的電子郵件地址。這樣，只有可送達的電子郵件才會進入您的資料庫，確保您不會錯過與受眾建立聯繫的機會。亮點功能： 即時和批次驗證：Kickbox 有助於清理您的電子郵件清單並驗證新增至資料庫中的位址。無縫整合：即時電子郵件驗證 API 輕鬆整合到 Web 表單中，擷取從帳戶註冊到 CRM 平台的電子郵件資料。打字錯誤？沒問題：Kickbox API 透過提示用戶即時修正錯誤來巧妙地處理拼字錯誤，確保與受眾的無縫連接。可靠且準確的結果：無論您是單獨驗證電子郵件還是大量驗證電子郵件，Kickbox 的結果都會優先考慮可靠性和準確性。合規性和資料保護：Kickbox 在合規性和資料保護方面處於領先地位，並遵循最佳實踐。 Sendex™ 分數：儀表板可作為您的指揮中心，為每封電子郵件提供專有的品質分數，並為策略決策提供附加指標。社群與支援：Kickbox 提供易於理解的文件、一流的支援和專業的交付諮詢解決方案。為什麼選擇 Kickbox？ Kickbox 不只是一項服務；更是一項服務。它是您的策略合作夥伴，可幫助您最大限度地實現電子郵件目標並透過電子郵件賺更多錢。 Kickbox 致力於合規性、用戶友好的整合和客戶成功，確保您的電子郵件不僅能到達收件箱，還能最大限度地提高您的行銷投資回報率。
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電子郵件在所有KPI 中的表現的高度詳細的可視化見解- 如果確實出現問題，請聯繫我們的電子郵件傳送專家- 節省時間和精力利用高效可靠的SocketLabs 電子郵件基礎設施賺錢- 在我們高度安全且合規的電子郵件系統中舒適地捕獲和存儲電子郵件在SocketLabs，我們知道電子郵件對您的業務有多麼重要，這就是為什麼要完善「擊中收件匣的科學」是我們的熱情。
Emailable
emailable.com
Emailable 是業界最快、最準確的電子郵件驗證服務之一。我們驗證電子郵件的速度至少比地球上任何工具快 8 倍，每分鐘 30,000 封。透過清理清單並透過 Emailable 減少退回郵件來提高送達率。註冊免費試用，了解為什麼 150 多個國家/地區的 200,000 多家企業選擇我們的服務。亮點： - 簡單易用的現代用戶體驗 - 快速 API 設定 - 50 多個整合 - 24/7 專屬客戶支援 - 99% 的交付率保證 - 99.99% 伺服器正常運行時間 - 不收取未知或重複費用
ListClean
listclean.xyz
ListClean 是一個電子郵件驗證和電子郵件驗證平台。該服務可刪除電子郵件拼字錯誤、不存在的電子郵件、No-MX、濫用電子郵件帳號、垃圾郵件陷阱和其他有風險的電子郵件地址。配備齊全的電子郵件驗證解決方案： - SMTP 伺服器檢查- 郵件伺服器驗證- MX 記錄檢查- 刪除垃圾郵件陷阱- 刪除硬退回- 刪除捕獲所有電子郵件- 刪除一次性電子郵件- 刪除基於角色的電子郵件- DNS 檢查使用我們的Listclean 服務偵測並抑制無效的電子郵件地址。透過維護乾淨的列表，您可以降低跳出率並提高郵箱提供者的績效。
Proofy
proofy.io
提高您的投資報酬率並保存電子郵件伺服器聲譽。 刪除硬退回郵件、有風險的郵件、一次性郵件、重複郵件、垃圾郵件陷阱 準確度達 98.5% 的電子郵件檢查器
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
在真正的短時間內，超過 50,000 名用戶信任 MyEmailVerifier！嘗試我們的免費電子郵件驗證器，每天提供 100 個免費電子郵件積分，並提供真實退款保證。更少“未知”，更少複雜性，更實惠！ MyEmailVerifier 的送達率準確率為 98%。我們的電子郵件驗證器是一項不斷發展的業務，可協助其他企業進行有效的電子郵件活動。我們先進的電子郵件驗證器將檢查電子郵件語法。它不僅會驗證 MX 記錄是否有效，還會查找電子郵件是否未列在任何灰名單或黑名單中。我們的線上電子郵件驗證程式還將檢查電子郵件 SMTP，以確保其有效並準備好接受您的電子郵件。
Quickemailverification
quickemailverification.com
使用我們的免費電子郵件驗證服務提高您的郵件送達率並保護您的 IP 聲譽。
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io 是數位行銷人員清理和驗證電子郵件清單的最佳工具，可提高電子郵件送達率，從而實現更好、更有效的電子郵件行銷活動。 Bounceless.io 以 csv、txt 或 xls 格式批次處理您的電子郵件列表，並向您提供結果。我們的模式是即用即付模式，您有 100 個免費積分可以開始使用並享受我們的首次驗證。無需信用即可開始。 Bounceless.io 與其他電子郵件驗證軟體不同，我們提供出色的介面、24 小時客戶服務、非常高的送達率清單檢查和低廉的價格。
Mailtester
mailtester.com
檢查電子郵件地址是否有效。我們的電子郵件清單檢查器將尋找並檢查電子郵件以查看它們是否有效。我們有 Mailchimp 雜食檢查器和其他集成，例如 MailChimp、Activecampaign
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck 是一款易於使用、快速且高效的電子郵件驗證工具，具有隨時隨地驗證的 API 整合功能。
Captain Verify
captainverify.com
Captain verify 是一個可以輕鬆驗證和清理電子郵件有效性的解決方案。告別無效地址、錯誤輸入/拼字、硬退回、傳回寄件者和其他垃圾郵件陷阱、蜜罐。一項簡單、快速且安全的服務，可提高您的交付能力。
Boring Plugins
boringplugins.com
自動驗證新增至 Outreach.io 的電子郵件，以防止電子郵件被退回。
TrueList
truelist.io
TrueList 提供了一套全面的電子郵件驗證和清單管理工具，專為優先考慮有效溝通的行銷人員、企業和個人而設計。我們的平台具有先進的 SMTP 驗證、DNS 記錄檢查、垃圾郵件陷阱偵測以及一次性地址和接受所有網域的識別功能。透過與 HubSpot、ConvertKit、Zapier 和 Mailchimp 等主要平台直接集成，TrueList 可無縫增強您的電子郵件行銷工作流程。 TrueList 是電子郵件驗證領域的新玩家，由 ConvertKit 前工程主管、電子郵件行銷領域的資深人士 Grant Ammons 創立。我們的旅程是由對創新、可靠性和客戶成功的承諾所推動的。
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge 電子郵件清單驗證是一項旨在透過驗證清單上電子郵件地址的有效性來提高電子郵件行銷活動的品質和送達率的服務。此流程有助於識別和刪除無效、不活躍或有風險的電子郵件地址，從而降低跳出率並提高整體行銷活動績效。驗證服務是用戶友好的，透過 API 或易於使用的介面提供即時驗證，以進行大量清單清理。透過維護乾淨的電子郵件列表，行銷人員可以確保更高的參與率並保護寄件者聲譽，使他們的電子郵件通訊更加有效和可靠。詳細資訊最好訪問SendBridge的官方網站。
validTo
validto.com
validTo 是一種簡單快速的電子郵件驗證服務，可提高電子郵件的送達率。 validTo 可讓您清理電子郵件清單並在電子郵件行銷中取得更好的效果。 validTo 電子郵件清單驗證受到世界各地公司的信任。
Instantly
instantly.ai
透過無限的電子郵件發送帳戶和預熱、B2B 潛在客戶資料庫和智慧 AI 立即擴展您的外展活動。找到您的潛在客戶，創建您的行銷活動，連接您的發送帳戶，並觀察這些潛在客戶轉變為客戶 - 只需一次固定費用訂閱。 Instantly 成立於 2021 年，是領先的銷售互動平台，擁有超過 15,000 名客戶，從個人創業家到全球代理商。我們的目標是成為市場上最簡單的冷電子郵件賺錢的工具。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最強大的電子郵件驗證和送達服務。 Bouncer 是類似 SaaS 堡壘的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）電子郵件驗證和交付平台，受到來自六大洲數千家公司的信任。該平台成立於 2017 年，其使命很簡單，即改善 Human 2 Human 電子郵件通訊並幫助人們透過電子郵件管道建立並保持聯繫。 Bouncer 是電子郵件驗證市場的技術領導者。清單和 API 驗證都是一流的機制，具有零停機時間政策。該產品具有最佳的覆蓋範圍和高效能（每位客戶每小時最多可處理 200 000 封經過驗證的電子郵件）。為了成為針對企業和中小型企業細分市場的更複雜的解決方案，該產品具有電子郵件毒性檢查和交付能力套件等附加功能，因此用戶可以照顧並提高他們的交付能力。 Bouncer 還擁有龐大的整合庫（頂級行銷自動化、電子郵件行銷或銷售工具）。為什麼您應該考慮將 Bouncer 作為您的電子郵件驗證和送達解決方案？ 1. 高精度，防止誤報 - 因此客戶不會因為錯誤的分類而失去連接能力 2. 最佳覆蓋範圍 - 能夠驗證不同電子郵件服務提供者託管的電子郵件地址（甚至深度全面的Google Workspace 和Office365驗證），未知結果數量較少(0.3-3%) 3. 高性能- 驗證速度和慷慨的速率限制。他們每位客戶每小時可以快速檢查 200,000 封電子郵件 4. 可靠（零停機政策）和安全 - SOC2 就緒 5. 簡化複雜性 - 一流的技術解決方案，具有簡單直觀的 UI。功能： 超級簡單易用的電子郵件檢查器和電子郵件驗證器 只需拖放包含多達 25 萬個地址的電子郵件列表，然後讓 Bouncer 的電子郵件檢查器完成這項工作！您將知道哪些電子郵件可以安全地發送，但該應用程式也會偵測
Debounce
debounce.io
電子郵件驗證工具；簡單、快速、準確。不要讓退回郵件、一次性郵件、垃圾郵件陷阱和停用的電子郵件降低您的發送聲譽，浪費您的時間和金錢。 30% 的電子郵件在短短一年內就變質了。如果超過 10% 的電子郵件品質不佳，則送達率將低於 44%。使用大量電子郵件驗證工具來消除任何不良電子郵件。
EmailListVerify
emaillistverify.com
全功能電子郵件驗證。不過價格是一半。在不超出預算的情況下擺脫垃圾郵件陷阱、硬退回郵件、一次性或包羅萬象的電子郵件。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Mailgun
mailgun.com
一組強大的 API，無論您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 還是 Java，都可以讓您輕鬆地從應用程式發送、接收和追蹤電子郵件。簡單的 SMTP 整合和簡單的 RESTful API 消除了發送交易或大量電子郵件的混亂細節。無論您需要發送 10 封還是 1000 萬封電子郵件，都可以快速擴展。可搜尋的日誌意味著您始終知道您的電子郵件發生了什麼，而標籤則可以輕鬆地對您的資料進行 A/B 測試和報告，所有這些都透過我們的網路鉤子進行。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前稱為 TransMail）是 Zoho 提供的專用交易電子郵件發送服務。 ZeptoMail 僅允許用戶發送交易電子郵件，這有助於我們確保可靠且有保障地交付您的交易電子郵件。設定選項 ZeptoMail 提供兩個設定選項 — SMTP 和電子郵件 API。使用 SMTP 只需幾個快速步驟即可將您的業務與 ZeptoMail 集成，或使用電子郵件 API 進行更深入的集成。單獨的電子郵件流 按網域、應用程式、用途等將電子郵件分類為稱為郵件代理程式的群組。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 憑證查看重點報告並控制每個郵件代理程式的存取和電子郵件發送。電子郵件範本 ZeptoMail 為常見類型的交易電子郵件提供電子郵件範本。從範例範本中進行選擇或從頭開始建立自己的範本。電子郵件追蹤 追蹤收件者活動（例如開啟和點擊）以提高電子郵件效能。 ZeptoMail 還記錄已處理的電子郵件並透過 Webhook 配置提供即時通知。報告 查看收件者活動的圖形報告並產生多個郵件代理之間的發送活動的比較報告。存取管理 使用進階使用者權限為每個使用者指派角色。這有助於您管理哪些使用者有權存取每個郵件代理程式及其關聯資料。 WordPress 外掛程式 使用適用於 WordPress 的 ZeptoMail 外掛程式在您的 WordPress 帳戶中設定您的 ZeptoMail 帳戶。您可以直接從 WordPress 網站發送電子郵件
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，領先的潛在客戶開發平台。市場上排名第一的銷售自動化軟體。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Wiza
wiza.co
尋找準確的 B2B 聯絡資訊非常痛苦。 40% 的銷售人員表示尋找潛在客戶是他們工作中最困難的部分。 LinkedIn 提供了最新的潛在客戶庫，但沒有簡單的方法來接觸 LinkedIn 以外的潛在客戶。資料庫解決方案提供聯絡資訊，但工作資訊經常是錯誤的，並且電子郵件會被退回。存取即時驗證的聯絡人數據，送達率高達 99%。今天就開始使用 Wiza！
Clearout
clearout.io
Clearout 是一種一站式解決方案，可簡化透過電子郵件識別和聯繫潛在客戶的流程，從而增強您的銷售和行銷工作。我們的工具透過即時和大量電子郵件驗證和電子郵件驗證來擴大您的覆蓋範圍、減少硬退回並提高送達率，從而確保您的電子郵件到達預期收件人。透過 Clearout，您可以有效地接觸每位潛在客戶並最大限度地發揮您的銷售潛力。 Clearout 的電子郵件驗證和電子郵件驗證服務提供了多種方法來幫助您維護乾淨且更新的電子郵件列表，同時保持熱門線索在您身邊。以下是利用我們服務的一些方法： 1) 建立精確的電子郵件清單：使用Clearout 的電子郵件查找工具，您只需輸入潛在客戶的姓名和公司/域名，即可輕鬆檢索其預先驗證的電子郵件地址。 2) 驗證現有客戶資料：我們的大量電子郵件驗證器可以驗證大量電子郵件地址，準確率高達 98% 以上。這可以幫助您更新現有的電子郵件清單並消除無效和有風險的電子郵件地址。 3) 即時驗證新項目：透過 Clearout 的即時電子郵件驗證，您可以在條目點立即驗證每個新客戶或訂閱者。這可確保您的電子郵件清單保持最新且準確，並且您可以避免將電子郵件發送到無效或欺詐性地址。電子郵件驗證：Clearout 電子郵件驗證工具旨在透過執行 20 多項精細驗證檢查來確定資料中每個電子郵件地址的狀態，從而提供超過 98% 的準確度。 Clearout 每天驗證超過 1500 萬個電子郵件地址，透過識別合法潛在客戶並刪除無效電子郵件地址（例如濫用、垃圾郵件陷阱、拼字錯誤、臨時電子郵件等）來幫助企業
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
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使用我們免費且易於使用的電子郵件檢查軟體驗證任何電子郵件地址。我們提供 99% 的準確率。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家總部位於紐約的招聘技術領域 SaaS 公司，最近於 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收購。我們的平台有助於減少與潛在客戶和候選人互動所需的時間。 Interseller 可以透過自動化和個人化的電子郵件序列來尋找並聯絡任何個人或工作電子郵件地址，同時保持 30 多個 CRM 和 ATS 處於最新狀態。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系統智慧地輪換寄件人，以維持高送達率和低垃圾郵件風險。 Mails.ai 不僅僅是一個電子郵件行銷工具，它旨在提高您的回覆率並幫助您達成更多交易。這一切都是為了讓您獲得更好的投資回報，無論您的業務規模有多大，都可以享受固定費用定價。這還不是全部 - 享受我們的免費電子郵件預熱服務，這是最慷慨的服務之一。透過 Mails.ai，您可以在電子郵件推廣工作中選擇兼顧有效性、規模和價值的組合。
INBOX
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建立您自己的行銷策略 在幾秒鐘內發送 發送並分析電子郵件行銷活動。開始您的免費計劃，享受無限信用。終身免費！免費註冊 查看定價 INBOX 是一款電子郵件行銷工具，比任何其他易於使用的電子郵件行銷工具具有更強大的功能和靈活性創建您的訂閱者會欣賞 INBOX 的電子郵件行銷
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Hushly
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Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Nymblr
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Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用