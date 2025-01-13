電子郵件驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

Loqate

loqate.com

Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。