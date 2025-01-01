Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 電子郵件追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。