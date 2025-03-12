找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Bigin
bigin.com
Bigin是一款專為小型企業設計的輕型客戶關係管理（CRM）應用，簡化客戶管理、銷售流程及自動化任務。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Polymail
polymail.io
Polymail是一款電子郵件平台，專為銷售溝通設計，提供追蹤、日曆排程及自動化工具，幫助銷售團隊提高效率。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
Outreach
outreach.io
Outreach是一個雲端銷售平台，幫助銷售團隊提高生產力，簡化銷售流程，並提供交易管理與智能分析功能。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款提升業務通話效率的工具，提供自動撥號、CRM整合和通話錄音等功能，幫助銷售團隊提高客戶互動和生產力。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick 是一款免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace 郵件追蹤工具，提供實時桌面通知和類似 WhatsApp 的雙勾選標記功能。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款簡化中小型企業銷售流程的CRM，透過自動化數據輸入，無縫整合Google和Outlook，幫助團隊管理客戶關係。
Salesmate
salesmate.io
推銷員是一款靈活且具成本效益的CRM應用，幫助企業管理聯繫人、交易及銷售任務，自動化流程並促進團隊協作。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，自動將不重要的電子郵件分類，幫助用戶整理收件箱，提高效率。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox是一款先進的冷郵件外展工具，幫助企業提升電子郵件活動的交付率和轉換率，具備自動化和個性化功能。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一個銷售參與平台，幫助團隊自動化任務、追蹤電子郵件及管理客戶互動，提升銷售效率和客戶參與度。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Outplay
outplayhq.com
Outplay是一個全面的銷售參與平台，幫助銷售團隊進行跨渠道銷售，自動化流程並追蹤績效資料。
Nimble
nimble.com
Nimble是一個以關係為核心的CRM，提供可自訂的聯繫人記錄和簡易的看板工作流程，幫助管理客戶資訊並提高團隊效率。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。
Woodpecker
woodpecker.co
伍德佩克是一個冷郵件工具，幫助B2B公司與潛在客戶聯繫，提供個性化郵件序列及自動化管理跟進任務。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一個銷售參與平台，幫助B2B銷售團隊簡化流程、有序外展並提高客戶參與度，與主流CRM系統整合。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款現代化的銷售 CRM，幫助企業簡化銷售流程、管理潛在客戶並提高客戶互動。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一個銷售支援工具，能在客戶打開提案時通知您，並提供以前無法獲得的重要統計數據。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic電子郵件是一個電子郵件平台，提供API和SMTP服務，幫助用戶發送營銷和交易電子郵件，並管理郵件活動。
Shape Software
setshape.com
Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly AI是一款利用AI技術簡化出站銷售流程的應用，能夠自動化郵件發送並提供個性化的潛在客戶互動。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM是一個全面的客戶關係管理平台，提供聯繫人管理、潛在客戶跟踪和項目管理功能，支持工作流程自動化和數據整合。
Klenty
klenty.com
Klenty是一個銷售參與平台，幫助團隊自動化個性化外展，提供電子郵件序列、跟進和數據集成等功能。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost是一個電子郵件基礎設施提供商，幫助企業管理和交付電子郵件，並提供分析和整合的功能。
Automailer
automailer.io
Automailer是一款自動化冷郵件工具，專為潛在客戶開發設計。可定製電子郵件序列，跟踪回覆、開啟和點擊等數據。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一款全面的CRM和電子郵件行銷平台，幫助B2B組織簡化銷售和行銷流程，提高團隊生產力。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一個銷售參與平台，自動化潛在客戶開發、電子郵件推廣、撥打電話及任務管理，支持多渠道通訊與CRM整合。
Yesware
yesware.com
Yesware是一個電子郵件跟踪和外展平台，幫助銷售團隊管理郵件通訊並提高生產率，支持與Gmail和Outlook集成。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM 是一款視覺化的客戶關係管理工具，專注於銷售流程、管道管理與數據分析，幫助企業簡化銷售並提升客戶互動。
Opensense
opensense.com
Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai是一款自動化電子郵件工具，幫助企業簡化外展溝通，提高效率和客戶互動，並支援個性化與數據清理功能。
Uptics
uptics.io
Uptics是一款銷售自動化軟體，幫助遠程及內部銷售團隊自動化銷售流程，提升會議預約和成交效率。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一款用於自動化和優化電子郵件外展的工具，幫助用戶高效發送個性化冷郵件以生成潛在客戶。
Groove
groove.co
Groove是一款先進的銷售參與平台，幫助銷售領導者有效執行策略並提高業務效率，服務超過75,000名用戶。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，幫助用戶自動發送個性化郵件和跟進，提高回覆率並簡化銷售流程。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一個SMTP服務和營銷自動化平台，幫助企業有效管理和發送批量及交易電子郵件。
Overloop
overloop.com
Overloop是一個多渠道銷售平台，結合冷郵件、LinkedIn自動化和電話，以管理銷售管道並提高業績。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一個銷售自動化平台，幫助團隊查找聯絡資訊、吸引潛在客戶並追蹤銷售活動。提供CRM和多渠道通信功能。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy是一個銷售增長系統，通過自動化非銷售活動來提高銷售團隊的效率，支持銷售互動和生產力，並與Salesforce無縫集成。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 是針對貨運經紀人和第三方物流設計的客戶關係管理工具，旨在簡化銷售流程和管理客戶互動。
Salesboom
salesboom.com
Salesboom是一款雲端CRM解決方案，幫助企業自動化客戶關係管理，並簡化銷售流程，支持多平台訪問。
Hexospark
hexospark.com
Hexospark 應用程式提供郵件個性化、自動化跟進功能，並通過在一個集中平台上維護關係來促進銷售增長。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一個潛在客戶生成和評分平台，幫助B2B銷售團隊識別和跟踪網絡訪問者，並進行有效的客戶互動。
TrulyInbox
trulyinbox.com
真正的網框是一個電子郵件熱身工具，通過模擬人類行為提升發件人聲譽，增加電子郵件送達收件箱的機會。
Koncert
koncert.com
Koncert是一個AI驅動的銷售平台，提供多種工具以提升銷售效率，包括撥號器和多通道銷售流程管理。
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