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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。
提議新的應用程式
SendNow
sendnow.ai
透過電子郵件收件匣輪替、序列自動化和電子郵件驗證來提高冷電子郵件的送達率。為每個客戶、團隊或專案創建無限的專用工作空間，以保持資料隔離和組織
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesforce。無論您使用哪種電子郵件用戶端，您都可以自動將電子郵件和約會同步到Salesforce、追蹤電子郵件開啟、設定後續提醒、建立和更新Salesforce 記錄（例如潛在客戶、聯絡人和機會）、安排銷售電話等。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai是一款自動化電子郵件工具，幫助企業簡化外展溝通，提高效率和客戶互動，並支援個性化與數據清理功能。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項智慧功能，旨在以數位格式複製傳統銷售地板工作空間體驗。 為了優化外撥，該平台配備了來電顯示管理，這是一種用於管理外撥號碼的新穎熱圖功能。它還提供與預先投資的工具的無縫集成，從而增強其可用性。 此外，Koncert 的機器學習功能有助於銷售勘探，提供對銷售線索進行評分和優先排序的能力。它也為管理者提供了獨特的輔導工具－Koncert Remote Coach。 Koncert 致力於透過人工智慧增強的撥號系統和其他以銷售為導向的功能幫助用戶加速銷售成功。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
Autobound
autobound.ai
每天發送 320B 封電子郵件，每個買家的收件匣都被淹沒。極度個人化和相關性不再是一種選擇，而是一種必需。 Autobound 會根據新聞、競爭對手趨勢、播客、社交媒體、財務報告、分享經驗、愛好等立即產生超個人化電子郵件。我們的人工智慧助理會自動完成 30 分鐘以上的研究和寫作過程，使您的回覆率提高 2-3 倍。當您首次註冊時，Autobound 的人工智慧會讀取您公司的公開訊息，為您的帳戶建立起始訊息。然後，新用戶可以建立自己的寫作風格、關閉/打開見解等等。透過與 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我們致力於讓您的生活更輕鬆。免費用戶每天可以為 5 個潛在客戶撰寫內容，專業用戶獲得無限的內容積分。 Autobound 還提供大量內容服務，使賣家和行銷人員能夠透過 CSV 上傳一次性為數千個潛在客戶編寫超個人化內容。任何人都可以在 30 秒內免費開始產生超個人化內容！立即造訪 www.autobound.ai/sign-up-free 進行註冊。
Overloop
overloop.com
Overloop是一個多渠道銷售平台，結合冷郵件、LinkedIn自動化和電話，以管理銷售管道並提高業績。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從 Salesdash 向您的聯絡人發送電子郵件、建立電子郵件範本、追蹤開啟情況並發送自動序列。輕鬆存取公司網站、公司 LinkedIn 頁面和個人 LinkedIn 頁面，供在外展之前進行研究的人員使用。 Salesdash 透過我們的任務管理系統防止錯過後續任務，該系統將今天的任務和過期的任務保留在您的面前。 Salesdash 也為您忘記設定跟進的潛在客戶建議任務，系統根據可能在銷售流程中進一步進行的潛在客戶指標對它們進行排名。 Salesdash 的回饋是，與其他專為貨運經紀人量身打造的供應商相比，CRM 是一種更精簡、更用戶友善的 CRM。
Salesboom
salesboom.com
使用 Salesboom 雲端銷售和 CRM 更努力、更聰明地工作。 20 年來，作為領先且價值領先的雲端 CRM 和銷售自動化軟體即服務供應商。客戶資料庫銷售管道管理潛在客戶、聯絡人、客戶、機會、活動、報價即時警報銷售腳本Outlook 到CRM 和GMail 到CRM 潛在客戶、客戶和機會評分滴灌行銷活動工作流程可自訂的報告、分析和儀表板可自訂的Web 表單調查行動銷售適用於 iOS 和 Android API 的應用程式以及與 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等整合。我們透過易於使用且完全可自訂的點擊式雲端銷售解決方案使銷售變得更好，讓您了解最新的即時客戶資訊。您將得到一個為您建造的系統。我們透過內部專業服務配置 CRM、推出並培訓使用者。我們還為您建立客製化和整合。適用於 iOS 和 Android 的新行動應用程式。使用適用於 Microsoft 365 Outlook 和 Gmail 的新電子郵件插件，從您的電子郵件帳戶建立聯絡人並將電子郵件儲存到您的聯絡人。我們將您所有的銷售、行銷、客戶服務、報價到現金統一到一個簡單的平台中，該平台由業務用戶預先整合並完全可定制，無需代碼，只需點擊即可輕鬆完成。非常適合中小型企業和大型企業。
Shape Software
setshape.com
Shape是專用的銷售和營銷自動化軟件，該軟件具有可為任何業務配置的預先構建功能。易於使用的接口賦予您的團隊能力，並在一個AI平台中鞏固業務的所有方面。 Shape Software為您的團隊提供了一個協作的空間，以使他們在所做的所有事情中保持一致和高效，無論是簡化您的銷售管道，吸引更多的潛在客戶與營銷序列和數字廣告，培養客戶關係，無縫溝通或跟踪項目。立即開始增長您的收入。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic電子郵件是一個電子郵件平台，提供API和SMTP服務，幫助用戶發送營銷和交易電子郵件，並管理郵件活動。
Autoklose
autoklose.com
產生可預測收入的關鍵策略是建立可預測的管道。一些最大的財富 1000 強公司的銷售副總裁每天使用 Autoklose 來實現這一目標。 Autoklose 是首款具有整合 B2B 資料庫的電子郵件外展軟體，其中包含超過 800 萬條經過驗證的 B2B 潛在客戶。 Autoklose 因其直覺且易於使用的介面而獲獎，它將入職時間降至最低，讓您的銷售代表感到高興和專注。 • 每位銷售代表每天節省 3 小時。 • 與您現有的銷售堆疊無縫同步。 • 使用即時報告和分析。深受市場領導者和成長型企業的信賴。 Autoklose 專為企業家、銷售和行銷人員而設計。 Autoklose 可以幫助您和您的團隊： * 目標 — 透過利用我們龐大的資料庫（包含來自不同行業的乾淨、經過驗證的 B2B 潛在客戶）並應用許多不同的強大過濾器，找到合適的潛在客戶。 * 吸引您的潛在客戶，透過大規模發送一系列高度客製化的電子郵件、即時微調您的行銷活動以及自動化您的銷售流程，將他們轉化為忠實客戶。 * 透過管理您的團隊、監控您的行銷活動和每個團隊成員的績效、直接從您的儀表板分析報告以及遵循一個簡單的公式 - 測試、改進、重複和蓬勃發展，來發展您的業務。大膽一點。以 k 開始 klosing。自動關閉。
Salesmate
salesmate.io
推銷員是一款靈活且具成本效益的CRM應用，幫助企業管理聯繫人、交易及銷售任務，自動化流程並促進團隊協作。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
GlassHive
glasshive.com
讓銷售和行銷變得簡單有趣。 GlassHive 是在團隊的精心開發下開發的，該團隊曾與各種規模的 MSP 合作，幫助他們實現銷售和行銷夢想。 一路走來，我們不斷看到同樣的掙扎。可見性、問責制、手動資料管理——無論是哪家公司，他們都必須付出努力來消除相同的瓶頸。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的銷售支援工具，當客戶打開您的提案時，它會通知您，並提供您從未訪問過的關鍵統計數據。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一款冷電子郵件自動化工具，專為潛在客戶開發而設計。透過客製化的點滴式電子郵件序列與冷淡聯絡人互動，追蹤回覆、開啟、點擊等，所有這些都在一個儀表板中進行。自動郵件程式會與您的實際電子郵件地址整合並發送，以確保高送達率和收件匣放置。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox是一款先進的冷郵件外展工具，幫助企業提升電子郵件活動的交付率和轉換率，具備自動化和個性化功能。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly AI是一款利用AI技術簡化出站銷售流程的應用，能夠自動化郵件發送並提供個性化的潛在客戶互動。
FastReach
fastreach.io
Fastreach 毫不費力地將您變成冷酷的電子郵件專家。 潛入並觀察您的客戶群的成長！無經驗可！
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一個銷售自動化平台，幫助團隊查找聯絡資訊、吸引潛在客戶並追蹤銷售活動。提供CRM和多渠道通信功能。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基於訪問的行銷平台，可與店內 WiFi 配對，以推動真實的客人訪問並證明這一點。我們的技術可協助您識別未知客戶、吸引新客戶並衡量他們的造訪行為。我們專有的 Walk-Through Rate™ 與豐富的客戶檔案相結合，簡化了您推動和衡量您所在地點收入影響的方式。您正在投資數位廣告嗎？利用我們超過 5300 萬消費者的資料庫，將您的行銷活動定位到訪問像您這樣的企業的當地人。 Adentro 可以幫助您更了解您的客人，從而實現更有效的行銷並提高投資報酬率。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick 是一款免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace 郵件追蹤工具，提供實時桌面通知和類似 WhatsApp 的雙勾選標記功能。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一個SMTP服務和營銷自動化平台，幫助企業有效管理和發送批量及交易電子郵件。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一個銷售參與平台，自動化潛在客戶開發、電子郵件推廣、撥打電話及任務管理，支持多渠道通訊與CRM整合。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，幫助用戶自動發送個性化郵件和跟進，提高回覆率並簡化銷售流程。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一個銷售參與平台，幫助團隊自動化任務、追蹤電子郵件及管理客戶互動，提升銷售效率和客戶參與度。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一款用於自動化和優化電子郵件外展的工具，幫助用戶高效發送個性化冷郵件以生成潛在客戶。
Polymail
polymail.io
Polymail是一款電子郵件平台，專為銷售溝通設計，提供追蹤、日曆排程及自動化工具，幫助銷售團隊提高效率。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM 是一款視覺化的客戶關係管理工具，專注於銷售流程、管道管理與數據分析，幫助企業簡化銷售並提升客戶互動。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。
Outreach
outreach.io
Outreach是一個雲端銷售平台，幫助銷售團隊提高生產力，簡化銷售流程，並提供交易管理與智能分析功能。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一款全面的CRM和電子郵件行銷平台，幫助B2B組織簡化銷售和行銷流程，提高團隊生產力。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款簡化中小型企業銷售流程的CRM，透過自動化數據輸入，無縫整合Google和Outlook，幫助團隊管理客戶關係。
Klenty
klenty.com
Klenty是一個銷售參與平台，幫助團隊自動化個性化外展，提供電子郵件序列、跟進和數據集成等功能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM是一個全面的客戶關係管理平台，提供聯繫人管理、潛在客戶跟踪和項目管理功能，支持工作流程自動化和數據整合。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Bigin
bigin.com
Bigin是一款專為小型企業設計的輕型客戶關係管理（CRM）應用，簡化客戶管理、銷售流程及自動化任務。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款提升業務通話效率的工具，提供自動撥號、CRM整合和通話錄音等功能，幫助銷售團隊提高客戶互動和生產力。
Outplay
outplayhq.com
Outplay是一個全面的銷售參與平台，幫助銷售團隊進行跨渠道銷售，自動化流程並追蹤績效資料。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Firstsales.io
firstsales.io
試試 Firstsales.io，這樣您就可以產生更多潛在客戶、獲得新客戶並更快地增加收入。 Firstsales.io 是一款現代電子郵件外展工具，主要專注於粒度級 A/B/C 對比測試，這是目前其他工具無法提供的。除了其獨特性之外，它還擁有非常強大的基礎設施和獨特的解決方案，其中包括自動輪換電子郵件和自訂網域，以避免留下足跡，幫助您更好地獲得收件匣機會。
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