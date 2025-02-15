電子郵件追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。
提議新的應用程式
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
SendNow
sendnow.ai
透過電子郵件收件匣輪替、序列自動化和電子郵件驗證來提高冷電子郵件的送達率。為每個客戶、團隊或專案創建無限的專用工作空間，以保持資料隔離和組織
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesforce。無論您使用哪種電子郵件用戶端，您都可以自動將電子郵件和約會同步到Salesforce、追蹤電子郵件開啟、設定後續提醒、建立和更新Salesforce 記錄（例如潛在客戶、聯絡人和機會）、安排銷售電話等。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項智慧功能，旨在以數位格式複製傳統銷售地板工作空間體驗。 為了優化外撥，該平台配備了來電顯示管理，這是一種用於管理外撥號碼的新穎熱圖功能。它還提供與預先投資的工具的無縫集成，從而增強其可用性。 此外，Koncert 的機器學習功能有助於銷售勘探，提供對銷售線索進行評分和優先排序的能力。它也為管理者提供了獨特的輔導工具－Koncert Remote Coach。 Koncert 致力於透過人工智慧增強的撥號系統和其他以銷售為導向的功能幫助用戶加速銷售成功。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
Autobound
autobound.ai
每天發送 320B 封電子郵件，每個買家的收件匣都被淹沒。極度個人化和相關性不再是一種選擇，而是一種必需。 Autobound 會根據新聞、競爭對手趨勢、播客、社交媒體、財務報告、分享經驗、愛好等立即產生超個人化電子郵件。我們的人工智慧助理會自動完成 30 分鐘以上的研究和寫作過程，使您的回覆率提高 2-3 倍。當您首次註冊時，Autobound 的人工智慧會讀取您公司的公開訊息，為您的帳戶建立起始訊息。然後，新用戶可以建立自己的寫作風格、關閉/打開見解等等。透過與 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我們致力於讓您的生活更輕鬆。免費用戶每天可以為 5 個潛在客戶撰寫內容，專業用戶獲得無限的內容積分。 Autobound 還提供大量內容服務，使賣家和行銷人員能夠透過 CSV 上傳一次性為數千個潛在客戶編寫超個人化內容。任何人都可以在 30 秒內免費開始產生超個人化內容！立即造訪 www.autobound.ai/sign-up-free 進行註冊。
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件執行緒- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從 Salesdash 向您的聯絡人發送電子郵件、建立電子郵件範本、追蹤開啟情況並發送自動序列。輕鬆存取公司網站、公司 LinkedIn 頁面和個人 LinkedIn 頁面，供在外展之前進行研究的人員使用。 Salesdash 透過我們的任務管理系統防止錯過後續任務，該系統將今天的任務和過期的任務保留在您的面前。 Salesdash 也為您忘記設定跟進的潛在客戶建議任務，系統根據可能在銷售流程中進一步進行的潛在客戶指標對它們進行排名。 Salesdash 的回饋是，與其他專為貨運經紀人量身打造的供應商相比，CRM 是一種更精簡、更用戶友善的 CRM。
Salesboom
salesboom.com
使用 Salesboom 雲端銷售和 CRM 更努力、更聰明地工作。 20 年來，作為領先且價值領先的雲端 CRM 和銷售自動化軟體即服務供應商。客戶資料庫銷售管道管理潛在客戶、聯絡人、客戶、機會、活動、報價即時警報銷售腳本Outlook 到CRM 和GMail 到CRM 潛在客戶、客戶和機會評分滴灌行銷活動工作流程可自訂的報告、分析和儀表板可自訂的Web 表單調查行動銷售適用於 iOS 和 Android API 的應用程式以及與 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等整合。我們透過易於使用且完全可自訂的點擊式雲端銷售解決方案使銷售變得更好，讓您了解最新的即時客戶資訊。您將得到一個為您建造的系統。我們透過內部專業服務配置 CRM、推出並培訓使用者。我們還為您建立客製化和整合。適用於 iOS 和 Android 的新行動應用程式。使用適用於 Microsoft 365 Outlook 和 Gmail 的新電子郵件插件，從您的電子郵件帳戶建立聯絡人並將電子郵件儲存到您的聯絡人。我們將您所有的銷售、行銷、客戶服務、報價到現金統一到一個簡單的平台中，該平台由業務用戶預先整合並完全可定制，無需代碼，只需點擊即可輕鬆完成。非常適合中小型企業和大型企業。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波蘭公司，成立於2010 年。 。憑藉 SMTP 中繼、強大的 HTTP API、直覺的使用者介面、24/7 全球支援以及專為小型企業設計的定價，Elastic Email 鼓勵並支援您建立和傳送電子郵件活動。利用一整套現代工具和智慧解決方案的強大功能來擴展您的業務並與客戶建立更深的關係。還想吃更多嗎？造訪 Elastic Email 整合頁面，了解如何將您的業務與 Elastic Email 服務整合。
Autoklose
autoklose.com
產生可預測收入的關鍵策略是建立可預測的管道。一些最大的財富 1000 強公司的銷售副總裁每天使用 Autoklose 來實現這一目標。 Autoklose 是首款具有整合 B2B 資料庫的電子郵件外展軟體，其中包含超過 800 萬條經過驗證的 B2B 潛在客戶。 Autoklose 因其直覺且易於使用的介面而獲獎，它將入職時間降至最低，讓您的銷售代表感到高興和專注。 • 每位銷售代表每天節省 3 小時。 • 與您現有的銷售堆疊無縫同步。 • 使用即時報告和分析。深受市場領導者和成長型企業的信賴。 Autoklose 專為企業家、銷售和行銷人員而設計。 Autoklose 可以幫助您和您的團隊： * 目標 — 透過利用我們龐大的資料庫（包含來自不同行業的乾淨、經過驗證的 B2B 潛在客戶）並應用許多不同的強大過濾器，找到合適的潛在客戶。 * 吸引您的潛在客戶，透過大規模發送一系列高度客製化的電子郵件、即時微調您的行銷活動以及自動化您的銷售流程，將他們轉化為忠實客戶。 * 透過管理您的團隊、監控您的行銷活動和每個團隊成員的績效、直接從您的儀表板分析報告以及遵循一個簡單的公式 - 測試、改進、重複和蓬勃發展，來發展您的業務。大膽一點。以 k 開始 klosing。自動關閉。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自動執行交易分配、任務分配或基於日期的溝通等任務。而序列可以根據您的條款和條件自動進行後續操作。借助業界首款人工智慧副駕駛，銷售團隊中的每個人都可以獲得個人協助。 「Sandy AI」可以為您預訂會議、起草電子郵件或添加註釋。您所需要做的就是 – 只需詢問即可！我們知道，只有當行銷團隊產生高品質的銷售線索時，銷售團隊才能發揮作用。這就是 Salesmate 幫助行銷團隊建立和執行高度個人化的行銷活動並覆蓋更廣泛的受眾的地方。不僅如此，行銷團隊還可以追蹤網站訪客，使用表單或潛在客戶生成機器人收集潛在客戶，對每個潛在客戶進行評分，建立行銷旅程，並將最好的MQL 發送給銷售團隊以獲得更大的成功。最後，優秀的客戶服務團隊可以真正控制企業的留任率、參與度和收入。因此，Salesmate 提供即時聊天、聊天機器人和共享收件匣等工具，為您的客戶提供最佳體驗。當然，您需要洞察力來預測趨勢、保持敏捷並在成長之旅中做出決策。在這裡，儀表板、範本、自訂報告和見解將提供您所需的一切，幫助您了解團隊和業務的進展。從潛在客戶開發到一流的客戶體驗，Salesmate 可以滿足您團隊中每個人的需求。 Salesmate 有 15 天免費試用期，您可以探索平台的每個角落，而無需透露信用卡詳細資訊。它安全可靠，可供團隊中的每個人嘗試。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •
GlassHive
glasshive.com
讓銷售和行銷變得簡單有趣。 GlassHive 是在團隊的精心開發下開發的，該團隊曾與各種規模的 MSP 合作，幫助他們實現銷售和行銷夢想。 一路走來，我們不斷看到同樣的掙扎。可見性、問責制、手動資料管理——無論是哪家公司，他們都必須付出努力來消除相同的瓶頸。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的銷售支援工具，當客戶打開您的提案時，它會通知您，並提供您從未訪問過的關鍵統計數據。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一款冷電子郵件自動化工具，專為潛在客戶開發而設計。透過客製化的點滴式電子郵件序列與冷淡聯絡人互動，追蹤回覆、開啟、點擊等，所有這些都在一個儀表板中進行。自動郵件程式會與您的實際電子郵件地址整合並發送，以確保高送達率和收件匣放置。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先進的冷電子郵件外展工具，旨在幫助企業透過人工智慧驅動的個人化和智慧自動化功能擴大電子郵件活動規模、提高送達率並提高轉換率。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai 可以為您的冷電子郵件行銷活動注入熱度，幫助您大規模發送訊息，同時又不失個人風格。想像一下，能夠接觸到大量受眾，確保您的電子郵件不僅能送達，還能建立聯繫，這一切都不費吹灰之力。 Outboundly.ai 確保您的電子郵件友好、引人注目，並且在規模上非常有效。借助人工智慧魔法，我們正在提升您的覆蓋範圍，提供無限的電子郵件功能，並透過點擊生成電子郵件序列，確保您的訊息不僅被發送，而且真正落地並引起共鳴。
FastReach
fastreach.io
Fastreach 毫不費力地將您變成冷酷的電子郵件專家。 潛入並觀察您的客戶群的成長！無經驗可！
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基於訪問的行銷平台，可與店內 WiFi 配對，以推動真實的客人訪問並證明這一點。我們的技術可協助您識別未知客戶、吸引新客戶並衡量他們的造訪行為。我們專有的 Walk-Through Rate™ 與豐富的客戶檔案相結合，簡化了您推動和衡量您所在地點收入影響的方式。您正在投資數位廣告嗎？利用我們超過 5300 萬消費者的資料庫，將您的行銷活動定位到訪問像您這樣的企業的當地人。 Adentro 可以幫助您更了解您的客人，從而實現更有效的行銷並提高投資報酬率。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電子郵件在所有KPI 中的表現的高度詳細的可視化見解- 如果確實出現問題，請聯繫我們的電子郵件傳送專家- 節省時間和精力利用高效可靠的SocketLabs 電子郵件基礎設施賺錢- 在我們高度安全且合規的電子郵件系統中舒適地捕獲和存儲電子郵件在SocketLabs，我們知道電子郵件對您的業務有多麼重要，這就是為什麼要完善「擊中收件匣的科學」是我們的熱情。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* 分析：A /B 測試、回覆情緒分析和報告* 團隊協作：共享範本、團隊報告和使用者管理* 整合：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和Zapier 使用案例： * 外向銷售：尋找潛在客戶的電子郵件並大規模自動化個人化外向行銷活動* 內向銷售：透過以下方式自動跟進入境導致完成更多交易 * 招募：接觸潛在的求職者
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過Linkedin、電子郵件、WhatsApp、短信和電話等渠道進行多渠道外展-直接與ProspectDaddy chrome 擴充功能整合以取得潛在客戶來自 Linkedin 的電子郵件資訊 - 與 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本機整合以及工作流程自動化，可將潛在客戶直接新增至 smartreach.io 行銷活動。 - 透過 Zapier 與其他 CRM 整合。 - 自動跟進直至回覆和先進的類人發送演算法 - 透過內建的免費電子郵件驗證、電子郵件軟啟動、電子郵件送達率設定報告，優化電子郵件到收件匣的送達率。 - 透過電子郵件上的可程式條件對您的電子郵件進行高度個人化 - 進階團隊功能可協助您與團隊合作。 - 代理功能有助於不同客戶之間的無縫切換。 - 追蹤所有電子郵件活動，以取得詳細分析和可下載報告。 - 透過工作流程自動化將電子郵件活動同步回您的 CRM。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax是最容易使用的銷售參與平台，旨在幫助收入團隊超越“噴霧和祈禱”勘探。借助AI驅動的見解，它可以指導您聯繫誰，何時伸出手，如何連接以及發送什麼消息。 MixMax幫助代表與個性化的，多通道序列，電子郵件跟踪和模板，日曆以及引人入勝的電子郵件增強功能（如民意調查和調查）吸引難以觸及的買家。他們通過從收件箱中工作而不是切換選項卡來節省時間，並自動化重複任務（例如Salesforce更新）。 Mixmax具有一個直觀的界面，可以供我喜歡，幫助他們快速起床運行。如果沒有重複或“影子” CRM，實施需要幾天而不是幾個月。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一種自動化個人電子郵件推廣以進行銷售和行銷的工具。如果您或您的團隊希望建立可預測的銷售管道，透過電子郵件聯絡冷淡的潛在客戶以產生新的潛在客戶，那麼您一定會喜歡 QuickMail。無論您是在開會、打電話，甚至在睡覺，QuickMail 都會隨時掌握您的聯絡情況，每天聯繫適當數量的潛在客戶，並跟進那些尚未回复的潛在客戶。這樣，您和您的團隊就可以專注於更重要的事情，例如在客戶旅程中進一步推動參與的潛在客戶。透過 QuickMail，您可以直接從收件匣發送高度個人化的電子郵件，同時享受最新技術以最大限度地提高電子郵件的送達率。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一個用於銷售溝通的電子郵件平台。我們的平台包括電子郵件追蹤、Salesforce 同步和日曆安排，使銷售團隊能夠提高轉換率並縮短銷售週期，同時為高階主管提供銷售活動的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，總部位於洛杉磯的 Polymail 已協助數千名客戶轉變其銷售溝通流程。欲了解更多信息，請訪問 http://polymail.io
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一個多合一的CRM和電子郵件營銷平台，可幫助B2B組織共同努力贏得更多交易。 Nutshell是足夠簡單的，對於任何用戶而言都足夠精緻，它是為厭倦了雜耍單獨的銷售和營銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟件的團隊而建立的。每項簡介訂閱都包括無限的CRM聯繫人和數據存儲，完全可自定義的報告工具，免費數據遷移援助以及世界一流的現場支持，所有這些都以非常實惠的價格。 Nutshell與已經使用的軟件集成在一起，包括Google Workspace/Gmail，Microsoft Office/Outlook，在線QuickBooks，Intercom和Slack。 Nutshell還提供本機iPhone和Android應用程序，允許銷售代表在現場時創建，搜索和編輯聯繫信息。 Nutshell於2010年推出，為全球成千上萬的企業提供服務，並因用戶友好和負擔能力而被評為頂級CRM。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 多個整合。節奏。鉛分佈。本地身份證。品牌來電顯示。號碼監控。報告和分析。打電話輔導。一切都在這裡。認識最高效的一對一撥號平台，更快地將潛在客戶轉化為收入。免費試用，無需信用卡： - 每小時最多可撥打 80 個聯絡人 - 降低垃圾郵件標記的風險 - 提高呼叫應答率 - 獲得即時無延遲連接 - 混合呼叫、電子郵件和短信 - 一鍵點擊語音郵件- 自動記錄通話記錄+ 通話後流程- 即時輔導或記錄通話- 獲取號碼監控和標記修復- 創建多點觸控銷售節奏- 智能分配潛在客戶- 訪問自定義報告和分析- 與1 領域的領導者合作-to -1 Responsible Communications (TM) 使用我們附帶的CRM 或與Salesforce、Zoho、Hubspot、SugarCRM、monday.com、Zapier 等集成，或透過我們的API 建立自訂集成。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。