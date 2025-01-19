電子郵件追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

Salesmate

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大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自動執行交易分配、任務分配或基於日期的溝通等任務。而序列可以根據您的條款和條件自動進行後續操作。借助業界首款人工智慧副駕駛，銷售團隊中的每個人都可以獲得個人協助。 「Sandy AI」可以為您預訂會議、起草電子郵件或添加註釋。您所需要做的就是 – 只需詢問即可！我們知道，只有當行銷團隊產生高品質的銷售線索時，銷售團隊才能發揮作用。這就是 Salesmate 幫助行銷團隊建立和執行高度個人化的行銷活動並覆蓋更廣泛的受眾的地方。不僅如此，行銷團隊還可以追蹤網站訪客，使用表單或潛在客戶生成機器人收集潛在客戶，對每個潛在客戶進行評分，建立行銷旅程，並將最好的MQL 發送給銷售團隊以獲得更大的成功。最後，優秀的客戶服務團隊可以真正控制企業的留任率、參與度和收入。因此，Salesmate 提供即時聊天、聊天機器人和共享收件匣等工具，為您的客戶提供最佳體驗。當然，您需要洞察力來預測趨勢、保持敏捷並在成長之旅中做出決策。在這裡，儀表板、範本、自訂報告和見解將提供您所需的一切，幫助您了解團隊和業務的進展。從潛在客戶開發到一流的客戶體驗，Salesmate 可以滿足您團隊中每個人的需求。 Salesmate 有 15 天免費試用期，您可以探索平台的每個角落，而無需透露信用卡詳細資訊。它安全可靠，可供團隊中的每個人嘗試。