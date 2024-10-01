電子郵件追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。
提議新的應用程式
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一個用於銷售溝通的電子郵件平台。我們的平台包括電子郵件追蹤、Salesforce 同步和日曆安排，使銷售團隊能夠提高轉換率並縮短銷售週期，同時為高階主管提供銷售活動的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，總部位於洛杉磯的 Polymail 已協助數千名客戶轉變其銷售溝通流程。欲了解更多信息，請訪問 http://polymail.io
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 ...
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在...
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整個團隊的以關係為中心的 CRM。借助可自訂的聯絡人記錄和易於使用的看板式工作流程，管理客戶資訊從未如此簡單。 Nimble 可以輕鬆地與 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，從您的所有平台收集聯絡人和潛在客戶，而我們的自動化工具則可以處理繁忙的工作。專注於最重要的事情 - 發展您的業務和培養關係，因為 Nimble 可以簡化您的工作流程以實現最大生產力。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序...
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先進的冷電子郵件外展工具，旨在幫助企業透過人工智慧驅動的個人化和智慧自動化功能擴大電子郵件活動規模、提高送達率並提高轉換率。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一個銷售參與平台，可協助團隊在整個客戶旅程中提高收入。透過自動化重複任務和簡化工作流程，我們讓與客戶互動的每個人（而不僅僅是 SDR）的生活變得更加輕鬆。這提高了生產力並使銷售代表能夠專注於銷售。 Mixmax 客戶在 6 個月內即可看到積極的投資回報率，並且可以在不到一天的時間內開始使用平台。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一體化 CRM 和電子郵件行銷平台，可協助 B2B 組織合作贏得更多交易。 Nutshell 對於任何使用者來說足夠簡單，對於任何企業來說都足夠複雜，Nutshell 是為那些厭倦了使用單獨的銷售和行銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟體的團隊而構建的。每個 Nutshell 訂閱都包含無限的 CRM 聯絡人和資料儲存、完全可自訂的報告工具、免費的資料遷移幫助和世界一流的即時支持，所有這些都以極其實惠的價格提供。 Nutshell 與小型企業已經使用的軟體集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Q...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直覺的冷電子郵件工具，可協助 B2B 公司與潛在客戶和業務合作夥伴建立聯繫，並保持對話持續進行。 Woodpecker 可讓您製作個人化、相關的電子郵件序列，並確保它們被發送到收件者的主收件匣。您的後續郵件將在與開頭電子郵件相同的線程中發送。當有人透過 Calendly 回覆或安排通話時，序列會自動停止。 Woodpecker 可協助您輕鬆試驗您的訊息，找到效果最佳的版本，並在潛在客戶回覆時自動標記他們的興趣程度。該工具透過 LinkedIn 手動任務和 Woodpecker Calls（一款適用於 Android 的呼叫安排和追蹤行動應用程序，可讓您直接透過手機聯...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的電子郵件基礎設施供應商和現有的效能最高的電子郵件傳送服務。我們的客戶每年發送超過 5 兆條訊息，佔全球商業電子郵件的 37% 以上。 SparkPost 的多個客戶（包括最大的社交網路）每天發送超過 10 億封電子郵件，使我們成為市場上成長最快的電子郵件傳送服務提供者。十多年來，我們開發了電子郵件行業的領先技術和第一個真正為雲端構建的電子郵件傳送服務。從經過微調的 Momentum MTA 到當今完全有彈性的雲端電子郵件傳送服務，我們為客戶提供經過驗證的最高收件匣傳送率、輕鬆的設定和啟動以及最全面的分析和洞察。我們基於 AWS 平台構建，為客戶提供他們所需的...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的銷售支援工具，當客戶打開您的提案時，它會通知您，並提供您從未訪問過的關鍵統計數據。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai 可以為您的冷電子郵件行銷活動注入熱度，幫助您大規模發送訊息，同時又不失個人風格。想像一下，能夠接觸到大量受眾，確保您的電子郵件不僅能送達，還能建立聯繫，這一切都不費吹灰之力。 Outboundly.ai 確保您的電子郵件友好、引人注目，並且在規模上非常有效。借助人工智慧魔法，我們正在提升您的覆蓋範圍，提供無限的電子郵件功能，並透過點擊生成電子郵件序列，確保您的訊息不僅被發送，而且真正落地並引起共鳴。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Uptics
uptics.io
認識Uptics。您的新秘密武器可主導對外銷售、預訂 3 倍以上的會議並輕鬆達成更多交易。 Uptics 是一款易於使用的銷售軟體，可協助您自動化所有手動、無聊的銷售工作，以便您可以專注於重要的事情 - 照顧客戶並完成銷售。該軟體是一款一體化銷售自動化平台，可讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波蘭公司，成立於2010 年。 。憑藉 SMTP 中繼、強大的 HTTP API、直覺的使用者介面、24/7 全球支援以及專為小型企業設計的定價，Elastic Email 鼓勵並支援您建立和傳送電子郵件活動。利用一整套現代工具和智慧解決方案的強大功能來擴展您的業務並與客戶建立更深的關係。還想吃更多嗎？造訪 Elastic Email 整合頁面，了解如何將您的業務與 Elastic Email 服務整合。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡...
Automailer
automailer.io
Automailer 是一款冷電子郵件自動化工具，專為潛在客戶開發而設計。透過客製化的點滴式電子郵件序列與冷淡聯絡人互動，追蹤回覆、開啟、點擊等，所有這些都在一個儀表板中進行。自動郵件程式會與您的實際電子郵件地址整合並發送，以確保高送達率和收件匣放置。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一種自動化個人電子郵件推廣以進行銷售和行銷的工具。如果您或您的團隊希望建立可預測的銷售管道，透過電子郵件聯絡冷淡的潛在客戶以產生新的潛在客戶，那麼您一定會喜歡 QuickMail。無論您是在開會、打電話，甚至在睡覺，QuickMail 都會隨時掌握您的聯絡情況，每天聯繫適當數量的潛在客戶，並跟進那些尚未回复的潛在客戶。這樣，您和您的團隊就可以專注於更重要的事情，例如在客戶旅程中進一步推動參與的潛在客戶。透過 QuickMail，您可以直接從收件匣發送高度個人化的電子郵件，同時享受最新技術以最大限度地提高電子郵件的送達率。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過L...
Hexospark
hexospark.com
透過在一個集中平台中培養關係，個人化電子郵件、自動進行入站跟進並增加銷售。
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件執行緒- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一個收入成長系統，可倍增並加速您的銷售活動，同時消除花費您時間和金錢的非銷售活動。它是一個整合的銷售平台，為您提供基本的銷售功能（銷售參與、銷售支援、銷售生產力和 Salesforce 採用），跨所有裝置的單一接觸點可協助您完成更多交易並產生更多潛在客戶。 1,000 名現場銷售代表、內部銷售代表和銷售經理正在利用 Veloxy 將銷售部門轉變為真正的收入中心。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。