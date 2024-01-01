電子郵件追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

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電子郵件追蹤軟體使用戶能夠監控電子郵件並收集分析數據，包括電子郵件開啟率、連結點擊和電子郵件附件的下載計數。利用網路信標或已讀回執等功能，電子郵件追蹤解決方案使用戶能夠追蹤電子郵件發送給目標收件者的情況。組織使用電子郵件追蹤軟體在銷售和行銷部門廣泛採用，以找出最佳參與點並加強與潛在客戶的溝通。這些工具及其分析在評估和完善銷售和行銷訊息以優化潛在客戶參與的可能性方面發揮著至關重要的作用。電子郵件追蹤軟體與電子郵件平台無縫集成，通常作為擴展來補充其他銷售和行銷工具，例如 CRM 和電子郵件行銷軟體，形成全面的銷售人員自動化系統。
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Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
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Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
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ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
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Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
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Polymail 是最好的電子郵件平台，旨在讓任何專業人士的工作生活更加輕鬆。提供對您有利的工具和功能。現在就來拜訪我們吧！
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Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
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ReachInbox 是一款先進的冷電子郵件外展工具，旨在幫助企業透過人工智慧驅動的個人化和智慧自動化功能擴大電子郵件活動規模、提高送達率並提高轉換率。
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將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。
DoubleTick
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Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
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全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
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冷冰冰的電子郵件會引發溫暖的商務對話。 使用根據您的需求量身定制的工具自動發送電子郵件和跟進。
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Sellizer 是一款全面的銷售支援工具，當客戶打開您的提案時，它會通知您，並提供您從未訪問過的關鍵統計數據。
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Outboundly.ai 可以為您的冷電子郵件行銷活動注入熱度，幫助您大規模發送訊息，同時又不失個人風格。想像一下，能夠接觸到大量受眾，確保您的電子郵件不僅能送達，還能建立聯繫，這一切都不費吹灰之力。 Outboundly.ai 確保您的電子郵件友好、引人注目，並且在規模上非常有效。借助人工智慧魔法，我們正在提升您的覆蓋範圍，提供無限的電子郵件功能，並透過點擊生成電子郵件序列，確保您的訊息不僅被發送，而且真正落地並引起共鳴。
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我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
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Automailer 是一款冷電子郵件自動化工具，專為潛在客戶開發而設計。透過客製化的點滴式電子郵件序列與冷淡聯絡人互動，追蹤回覆、開啟、點擊等，所有這些都在一個儀表板中進行。自動郵件程式會與您的實際電子郵件地址整合並發送，以確保高送達率和收件匣放置。
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LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們抓到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
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PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
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SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過L...
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Elastic Email 是一個行銷平台，建立在最具成本效益的交付引擎之上。加入數以萬計的公司，它們已經發送了電子郵件！
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人工智慧驅動的大規模冷外展 您是否正在發送冷外展？如果是 - 繼續閱讀。如果您像我們一樣 - 您可能對當前冰冷的外展自動化工具不滿意。太貴了。大量的手動操作。送達能力差。我們的使命是改變這一現狀。我們提供以下服務： - 從無限的電子郵件收件匣發送行銷活動（是的。我們不會向您收取連接額外電子郵件帳戶的費用） - 為您的所有帳戶提供無限的預熱- 內建潛在客戶電子郵件驗證- 內建潛在客戶資料豐富& 實現 - AI戰役和序列助理&全序列作家還不夠好？這裡還有更多： - 使用圖像、GIF 和影片進行自動個人化 - 將您的行銷活動人工智慧翻譯為 140 多種語言 - 每日送達率報告和網域健康檢查器。這是一...
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電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電...
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Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件線程- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
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Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR...
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當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。
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Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
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LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
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使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。