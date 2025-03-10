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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件測試軟體可協助企業在將電子郵件傳送給收件者之前預覽和測試電子郵件，從而提高電子郵件活動的有效性並優化 ROI（投資報酬率）。該軟體提供了一個編輯平台，可以在分發之前識別電子郵件中的潛在問題。常見的錯誤檢查包括拼字、文法、格式、設計和編碼。在整個測試階段，該軟體模擬 SMTP 伺服器上的電子郵件傳送。
提議新的應用程式
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
testRigor
testrigor.com
testRigor是一款無代碼自動測試工具，支持多平台應用的功能測試，簡化測試過程並減少維護工作。
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具組由 3 個應用程式組成，旨在幫助您將開啟次數、點擊次數和轉換次數提高高達 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 執行 3 項免費垃圾郵件測試，以確保您的電子郵件能夠送達客戶。您的送達率測試結果將向您顯示： ◆ 您的電子郵件在70 個種子信箱中的位置◆ 您的電子郵件驗證記錄（SPF、DKIM、rDNS 和HELO to IP） ◆ 您的IP 位址的寄件者分數◆ 您的IP 被列入黑名單◆ 您的電子郵件的垃圾郵件Google Spam Filter、Barracuda 和SpamAssassin 的得分◆ 您的電子郵件內容分析https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics 使用DMARC Analytics 保護您的品牌免受網路釣魚和欺騙！ GlockApps DMARC Analytics 為您提供： ◆ 每月免費10,000 條DMARC 訊息◆ 能夠以人性化的方式追蹤、儲存和組織所有XLM 報告◆ 全面了解您的電子郵件流量◆ 深入了解哪些電子郵件活動未通過身分驗證◆完全控制如何處理未通過驗證的電子郵件 ◆ 偵測到可疑活動時立即發出警報 ◆ 每兩小時免費進行 SPF、DKIM 和 DMARC 監控。 ◆ 能夠新增無限的網域，甚至對它們進行分組 嘗試 GlockApps DMARC Analytics，每月獲得 10,000 條免費 DMARC 訊息！ https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ 正常運行時間監視器 我們的正常運行時間監視器會向您發送有關 IP 位址、SPF、DKIM 和 DMARC 記錄以及 HTTP、TLS 和 TCP 協定問題的即時警報。開始14 天免費試用： ◆ 取得最多20 個監視器◆ 一旦您的IP 位址被列入黑名單，您將收到警報◆ 監控您的SPF、DKIM 和DMARC 記錄的運作狀況，並在發生任何變更時立即收到通知。 ◆ 如果您的網站發生故障，立即收到警報◆ 設定您自己的檢查間隔（最多每分鐘！） ◆ 透過公用狀態頁面提高透明度◆ 設定您自己的停機時間門檻規則，並在您的狀態達到門檻時收到通知https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Transpond 是一款行銷平台，能管理訂閱者、設計模板、創建自動郵件及追蹤行銷活動。
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。
Folderly
folderly.com
Folderly是一個電子郵件交付解決方案，幫助企業提升郵件送達率，解決交付問題，優化電子郵件基礎架構。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
Parcel
parcel.io
電子郵件編碼平台。 使用專為電子郵件設計的開發平台進行編碼、預覽和協作。 Parcel 是品牌和代理商編碼高品質電子郵件的方式。
Email on Acid
emailonacid.com
酸上的電子郵件是一個電子郵件測試和優化工具，幫助營銷人員確保電子郵件在不同客戶端上的顯示效果和可交付性。
Delivra
delivra.com
Delivra是一個電子郵件營銷平台，可幫助任何專業知識的營銷人員吸引並增加受眾。憑藉超過20年的無與倫比的客戶成功，Delivra幫助企業進行有意義的對話，從而產生切實的結果。他們對平易近人解決方案的關注有助於授權數千個行業的組織控制複雜的營銷自動化和數據處理。 Delivra與您縮放，並提供成功的工具來成功完成操作。 Delivra為繁忙的營銷人員建造，提供了一套完整的功能，以幫助團隊實現目標。使用可自定義的拖放編輯器輕鬆構建並發送有影響力的電子郵件營銷活動。通過策略性地繪製整個電子郵件系列的策略性來自動化您的客戶通信，並根據各種訂戶操作，intactions或時間來確定哪些郵件是發送的。通過專家細分和SMS營銷，從您的受眾那裡獲得更多參與，並吸引收件箱以外的客戶。 無論您是工作B2B，促進非營利組織還是計劃活動，Delivra都會提供強大的分析和持續支持，以鼓勵用戶磨練並完善其戰略。與各種CRM，電子商務平台和Web Analytics工具集成在一起，因此您需要的所有內容都可以在一個地方提供。該軟件要么直接插入當前技術，要么Delivra構建自定義集成，以確保一切正常運行。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。
MailUp
mailup.com
MailUp是一個電子郵件、SMS及消息應用程式營銷平台，提供自動化和定制功能，幫助企業管理其多渠道營銷活動。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap是一個電子郵件測試和發送平台，幫助開發團隊測試、發送和管理電子郵件基礎設施。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一個用於測試電子郵件和短信的平臺，幫助企業驗證通信內容，支持自動化測試和分析。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Litmus
litmus.com
Litmus 是一款幫助行銷人員創建、測試和分析電子郵件的應用程式，提升發送效率並確保訊息的準確性。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一個電子郵件驗證和可交付性平台，提供簡單的界面及高效的驗證能力，幫助用戶管理電子郵件列表。
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