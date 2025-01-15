電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴勒斯坦自治區

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件測試軟體可協助企業在將電子郵件傳送給收件者之前預覽和測試電子郵件，從而提高電子郵件活動的有效性並優化 ROI（投資報酬率）。該軟體提供了一個編輯平台，可以在分發之前識別電子郵件中的潛在問題。常見的錯誤檢查包括拼字、文法、格式、設計和編碼。在整個測試階段，該軟體模擬 SMTP 伺服器上的電子郵件傳送。
提議新的應用程式
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
testRigor
testrigor.com
軟體 QA 測試人員使用 testRigor 無程式碼測試工具來建立強大的端到端功能測試。軟體測試變得簡單：無需使用程式碼即可為 Web、本機和混合行動應用程式、桌面和 API 建立跨平台測試。利用電子郵件測試、視覺測試和音訊測試內建功能。與傳統自動化測試工具相比，創建自動化測試的速度提高了 15 倍，測試維護量減少了 95%。並行執行測試並在幾分鐘（而不是幾小時）內收到結果。輕鬆與您喜愛的問題管理工具、CI/CD 工具等整合。使用 testRigor 可以輕鬆擴展您的軟體測試。最適合：希望快速增加測試自動化覆蓋範圍，同時減少維護時間的軟體團隊。 testRigor 的目標是成為唯一所需的自動化工具 - 提供廣泛的支援、跨平台和跨瀏覽器測試、每一步的報告和螢幕截圖
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具組由 3 個應用程式組成，旨在幫助您將開啟次數、點擊次數和轉換次數提高高達 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 執行 3 項免費垃圾郵件測試，以確保您的電子郵件能夠送達客戶。您的送達率測試結果將向您顯示： ◆ 您的電子郵件在70 個種子信箱中的位置◆ 您的電子郵件驗證記錄（SPF、DKIM、rDNS 和HELO to IP） ◆ 您的IP 位址的寄件者分數◆ 您的IP 被列入黑名單◆ 您的電子郵件的垃圾郵件Google Spam Filter、Barracuda 和SpamAssassin 的得分◆ 您的電子郵件內容分析https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics 使用DMARC Analytics 保護您的品牌免受網路釣魚和欺騙！ GlockApps DMARC Analytics 為您提供： ◆ 每月免費10,000 條DMARC 訊息◆ 能夠以人性化的方式追蹤、儲存和組織所有XLM 報告◆ 全面了解您的電子郵件流量◆ 深入了解哪些電子郵件活動未通過身分驗證◆完全控制如何處理未通過驗證的電子郵件 ◆ 偵測到可疑活動時立即發出警報 ◆ 每兩小時免費進行 SPF、DKIM 和 DMARC 監控。 ◆ 能夠新增無限的網域，甚至對它們進行分組 嘗試 GlockApps DMARC Analytics，每月獲得 10,000 條免費 DMARC 訊息！ https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ 正常運行時間監視器 我們的正常運行時間監視器會向您發送有關 IP 位址、SPF、DKIM 和 DMARC 記錄以及 HTTP、TLS 和 TCP 協定問題的即時警報。開始14 天免費試用： ◆ 取得最多20 個監視器◆ 一旦您的IP 位址被列入黑名單，您將收到警報◆ 監控您的SPF、DKIM 和DMARC 記錄的運作狀況，並在發生任何變更時立即收到通知。 ◆ 如果您的網站發生故障，立即收到警報◆ 設定您自己的檢查間隔（最多每分鐘！） ◆ 透過公用狀態頁面提高透明度◆ 設定您自己的停機時間門檻規則，並在您的狀態達到門檻時收到通知https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
管理訂閱者、設計精美的範本、建立自動電子郵件以及發送和追蹤活動。歡迎來到 Transpond－尖端的行銷平台。 試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一種電子郵件送達解決方案，提供了一種全面的方法來確保完美的電子郵件送達。尋找、解決並防止電子郵件送達陷阱，並確保您的電子郵件到達收件匣資料夾。永遠不要再讓您的電子郵件成為 51% 從未到達收件匣的商業電子郵件的一部分。讓每封電子郵件發揮作用，帶來收入和商機。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
Parcel
parcel.io
電子郵件編碼平台。 使用專為電子郵件設計的開發平台進行編碼、預覽和協作。 Parcel 是品牌和代理商編碼高品質電子郵件的方式。
Email on Acid
emailonacid.com
作為電子郵件準備的產業領導者，Email on Acid 提供世界上最全面、最靈活的自動化電子郵件預先部署平台。開發人員、行銷人員和企業組織提供完美的電子郵件、提高效率、提高行銷投資報酬率並保護品牌聲譽。 Email on Acid 於 2009 年由業界思想領袖 John Thies 共同創立，其誕生是為了讓電子郵件行銷更好地惠及每個人。要了解更多信息，請訪問 emailonacid.com。
Delivra
delivra.com
Delivra是一個電子郵件營銷平台，可幫助任何專業知識的營銷人員吸引並增加受眾。憑藉超過20年的無與倫比的客戶成功，Delivra幫助企業進行有意義的對話，從而產生切實的結果。他們對平易近人解決方案的關注有助於授權數千個行業的組織控制複雜的營銷自動化和數據處理。 Delivra與您縮放，並提供成功的工具來成功完成操作。 Delivra為繁忙的營銷人員建造，提供了一套完整的功能，以幫助團隊實現目標。使用可自定義的拖放編輯器輕鬆構建並發送有影響力的電子郵件營銷活動。通過策略性地繪製整個電子郵件系列的策略性來自動化您的客戶通信，並根據各種訂戶操作，intactions或時間來確定哪些郵件是發送的。通過專家細分和SMS營銷，從您的受眾那裡獲得更多參與，並吸引收件箱以外的客戶。 無論您是工作B2B，促進非營利組織還是計劃活動，Delivra都會提供強大的分析和持續支持，以鼓勵用戶磨練並完善其戰略。與各種CRM，電子商務平台和Web Analytics工具集成在一起，因此您需要的所有內容都可以在一個地方提供。該軟件要么直接插入當前技術，要么Delivra構建自定義集成，以確保一切正常運行。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一個簡單且可擴展的解決方案，用於建立、自動化和自訂電子郵件、簡訊和訊息應用程式行銷活動。它受到全球 10,000 多家客戶的信賴，為您的行銷策略提供先進的自動化功能和最佳技術。 滿足多通路行銷需求的完整解決方案：電子報、交易電子郵件、訂閱表單、登陸頁面、促銷、簡訊、訊息應用程式（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！嘗試其拖放電子郵件產生器，整合您的行銷堆棧，在幾秒鐘內創建自動化的多管道工作流程，並透過深入的報告監控您的行銷活動績效。 出生於義大利，職業為國際。 MailUp 成立於 2003 年，多年來已發展成為義大利的市場領導者，業務遍及 50 多個國家，在全球設有 5 個分支機構。全球超過 10,000 家公司信任 MailUp 作為其數位行銷活動的策略合作夥伴。 MailUp 提供最佳的基礎架構和國際認證，以確保最大程度地傳遞您的郵件。其強大的訊息傳遞平台輔以一系列工具，可協助您的日常行銷活動順利進行。其位於克雷莫納（義大利）和矽谷技術中心的團隊處於靈活、可擴展、整合軟體開發的前沿。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一個電子郵件交付平台，供開發團隊在一個地方測試、發送和控制電子郵件基礎設施，並由 15 萬以上的每月活躍用戶提供支援。 Mailtrap 提供了處理電子郵件所需的所有工具。電子郵件測試 - 在臨時、開發和 QA 環境中測試您的電子郵件。電子郵件發送 - 發送有關生產的電子郵件。深入分析 - 控制您的電子郵件基礎設施效能。電子郵件測試可確保安全電子郵件測試在零風險環境中測試您的電子郵件。 Mailtrap電子郵件測試提供了一個假的SMTP伺服器來捕獲您的測試電子郵件。使用提供的工具，您可以捕獲 SMTP 流量、驗證 CSS/HTML、檢查垃圾郵件分數，並在發送電子郵件之前自動執行調試和改進電子郵件的流程。利用 Mailtrap 電子郵件測試 API 來測試任何與電子郵件相關的功能並與您的團隊共用。發送電子郵件以到達收件者的收件匣 在暫存中檢查和偵錯電子郵件後，使用可靠的 Mailtrap 電子郵件發送在生產中發送電子郵件。輕鬆快速地將其與您的應用程式整合。取得旨在為您預設提供高送達率的電子郵件基礎架構。透過可行的分析控制電子郵件使用直升機視圖儀表板、深入報告和 60 天電子郵件日誌監控您的電子郵件統計資料。使用定期的每週報告和每週比較來監控您的交付率趨勢，並在您的指標突然下降時發出關鍵警報。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企業用來捕捉、測試、設計和分析電子郵件和簡訊的通訊測試平台。確保您的企業發送的每個訊息的外觀、感覺和功能都完全符合您的計劃。快速建立涵蓋最關鍵通訊的自動化測試，從帳戶通知和警報到促銷優惠和公告。透過在一系列桌面和行動裝置上使用真實的電子郵件用戶端截取螢幕截圖，準確預覽客戶將看到的內容。 QA 和開發團隊使用 Mailosaur 來測試雙重認證 (2FA/MFA)、密碼重設和個人化。確保您的服務可用性和使用者存取不會因程式碼變更或錯誤而中斷。將暫存和開發環境與生產環境隔離，使用 Mailosaur 電子郵件伺服器捕獲所有內容，而不會將其餘測試訊息錯誤地發送給真實客戶。持續監控系統發送給客戶的訊息的品質和一致性。確保優惠、促銷代碼和個人化內容每次都能發揮作用。借助 Mailosaur，您的團隊可以安全、即時地存取無限數量的集中管理的電子郵件地址和電子郵件伺服器進行測試。此外，世界各地的電話號碼可以模仿真實的使用者設備，而您的團隊無需使用他們的個人電話。 Mailosaur 深受新創公司和企業的信賴，各個行業（包括醫療保健、金融科技、軟體和零售）的世界知名品牌都使用該平台來提高品質和增強信心。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最強大的電子郵件驗證和送達服務。 Bouncer 是類似 SaaS 堡壘的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）電子郵件驗證和交付平台，受到來自六大洲數千家公司的信任。該平台成立於 2017 年，其使命很簡單，即改善 Human 2 Human 電子郵件通訊並幫助人們透過電子郵件管道建立並保持聯繫。 Bouncer 是電子郵件驗證市場的技術領導者。清單和 API 驗證都是一流的機制，具有零停機時間政策。該產品具有最佳的覆蓋範圍和高效能（每位客戶每小時最多可處理 200 000 封經過驗證的電子郵件）。為了成為針對企業和中小型企業細分市場的更複雜的解決方案，該產品具有電子郵件毒性檢查和交付能力套件等附加功能，因此用戶可以照顧並提高他們的交付能力。 Bouncer 還擁有龐大的整合庫（頂級行銷自動化、電子郵件行銷或銷售工具）。為什麼您應該考慮將 Bouncer 作為您的電子郵件驗證和送達解決方案？ 1. 高精度，防止誤報 - 因此客戶不會因為錯誤的分類而失去連接能力 2. 最佳覆蓋範圍 - 能夠驗證不同電子郵件服務提供者託管的電子郵件地址（甚至深度全面的Google Workspace 和Office365驗證），未知結果數量較少(0.3-3%) 3. 高性能- 驗證速度和慷慨的速率限制。他們每位客戶每小時可以快速檢查 200,000 封電子郵件 4. 可靠（零停機政策）和安全 - SOC2 就緒 5. 簡化複雜性 - 一流的技術解決方案，具有簡單直觀的 UI。功能： 超級簡單易用的電子郵件檢查器和電子郵件驗證器 只需拖放包含多達 25 萬個地址的電子郵件列表，然後讓 Bouncer 的電子郵件檢查器完成這項工作！您將知道哪些電子郵件可以安全地發送，但該應用程式也會偵測