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最受歡迎 最近新增 電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件測試軟體可協助企業在將電子郵件傳送給收件者之前預覽和測試電子郵件，從而提高電子郵件活動的有效性並優化 ROI（投資報酬率）。該軟體提供了一個編輯平台，可以在分發之前識別電子郵件中的潛在問題。常見的錯誤檢查包括拼字、文法、格式、設計和編碼。在整個測試階段，該軟體模擬 SMTP 伺服器上的電子郵件傳送。