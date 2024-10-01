電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

Emma

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Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...