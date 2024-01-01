電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件測試軟體可協助企業在將電子郵件傳送給收件者之前預覽和測試電子郵件，從而提高電子郵件活動的有效性並優化 ROI（投資報酬率）。該軟體提供了一個編輯平台，可以在分發之前識別電子郵件中的潛在問題。常見的錯誤檢查包括拼字、文法、格式、設計和編碼。在整個測試階段，該軟體模擬 SMTP 伺服器上的電子郵件傳送。
提議新的應用程式
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一個電子郵件交付平台，供開發團隊在一個地方測試、發送和控制電子郵件基礎設施，並由 15 萬以上的每月活躍用戶提供支援。 Mailtrap 提供了處理電子郵件所需的所有工具。電子郵件測試 - 在臨時、開發和 QA 環境中測試您的電子郵件。電子郵件發送 - 發送有關生產的電子郵件。深入分析 - 控制您的電子郵件基礎設施效能。電子郵件測試可確保安全電子郵件測試在零風險環境中測試您的電子郵件。 Mailtrap電子郵件測試提供了一個假的SMTP伺服器來捕獲您的測試電子郵件。使用提供的工具，您可以捕獲 SMTP 流量、驗證 CSS/HTML、檢查垃圾郵件分數，並在發送電子郵件之前自動...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一種電子郵件送達解決方案，提供了一種全面的方法來確保完美的電子郵件送達。尋找、解決並防止電子郵件送達陷阱，並確保您的電子郵件到達收件匣資料夾。永遠不要再讓您的電子郵件成為 51% 從未到達收件匣的商業電子郵件的一部分。讓每封電子郵件發揮作用，帶來收入和商機。
Parcel
parcel.io
電子郵件編碼平台。 使用專為電子郵件設計的開發平台進行編碼、預覽和協作。 Parcel 是品牌和代理商編碼高品質電子郵件的方式。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一個簡單且可擴展的解決方案，用於建立、自動化和自訂電子郵件、簡訊和訊息應用程式行銷活動。它受到全球 10,000 多家客戶的信賴，為您的行銷策略提供先進的自動化功能和最佳技術。 滿足多通路行銷需求的完整解決方案：電子報、交易電子郵件、訂閱表單、登陸頁面、促銷、簡訊、訊息應用程式（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！嘗試其拖放電子郵件產生器，整合您的行銷堆棧，在幾秒鐘內創建自動化的多管道工作流程，並透過深入的報告監控您的行銷活動績效。 出生於義大利，職業為國際。 MailUp 成立於 2003 年，多年來已發展成為義大利的市場領導者，業務遍及 5...
Transpond
transpond.io
管理訂閱者、設計精美的範本、建立自動電子郵件以及發送和追蹤活動。歡迎來到 Transpond－尖端的行銷平台。 試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
Email on Acid
emailonacid.com
作為電子郵件準備的產業領導者，Email on Acid 提供世界上最全面、最靈活的自動化電子郵件預先部署平台。開發人員、行銷人員和企業組織提供完美的電子郵件、提高效率、提高行銷投資報酬率並保護品牌聲譽。 Email on Acid 於 2009 年由業界思想領袖 John Thies 共同創立，其誕生是為了讓電子郵件行銷更好地惠及每個人。要了解更多信息，請訪問 emailonacid.com。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最強大的電子郵件驗證和送達服務。 Bouncer 是類似 SaaS 堡壘的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）電子郵件驗證和交付平台，受到來自六大洲數千家公司的信任。該平台成立於 2017 年，其使命很簡單，即改善 Human 2 Human 電子郵件通訊並幫助人們透過電子郵件管道建立並保持聯繫。 Bouncer 是電子郵件驗證市場的技術領導者。清單和 API 驗證都是一流的機制，具有零停機時間政策。該產品具有最佳的覆蓋範圍和高效能（每位客戶每小時最多可處理 200 000 封經過驗證的電子郵件）。為了成為針對企業和中小型企業細分市場的更複雜的解決方案，...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企業用來捕捉、測試、設計和分析電子郵件和簡訊的通訊測試平台。確保您的企業發送的每個訊息的外觀、感覺和功能都完全符合您的計劃。快速建立涵蓋最關鍵通訊的自動化測試，從帳戶通知和警報到促銷優惠和公告。透過在一系列桌面和行動裝置上使用真實的電子郵件用戶端截取螢幕截圖，準確預覽客戶將看到的內容。 QA 和開發團隊使用 Mailosaur 來測試雙重認證 (2FA/MFA)、密碼重設和個人化。確保您的服務可用性和使用者存取不會因程式碼變更或錯誤而中斷。將暫存和開發環境與生產環境隔離，使用 Mailosaur 電子郵件伺服器捕獲所有內容，而不會將其餘測試訊息錯誤地發送給真實客戶。持續監...
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
testRigor
testrigor.com
軟體 QA 測試人員使用 testRigor 無程式碼測試工具來建立強大的端到端功能測試。軟體測試變得簡單：無需使用程式碼即可為 Web、本機和混合行動應用程式、桌面和 API 建立跨平台測試。利用電子郵件測試、視覺測試和音訊測試內建功能。與傳統自動化測試工具相比，創建自動化測試的速度提高了 15 倍，測試維護量減少了 95%。並行執行測試並在幾分鐘（而不是幾小時）內收到結果。輕鬆與您喜愛的問題管理工具、CI/CD 工具等整合。使用 testRigor 可以輕鬆擴展您的軟體測試。最適合：希望快速增加測試自動化覆蓋範圍，同時減少維護時間的軟體團隊。 testRigor 的目標是成為唯一所需的自動...
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Delivra
delivra.com
Delivra 是一個電子郵件行銷平台，可幫助任何專業知識的行銷人員吸引並擴大受眾。 Delivra 擁有 20 多年無與倫比的客戶成功經驗，幫助企業進行有意義的對話，從而產生實際的成果。他們專注於平易近人的解決方案，幫助各行業的數千個組織控制複雜的行銷自動化和資料處理。 Delivra 與您一起擴展，並提供您成功每一步所需的工具。 Delivra 專為忙碌的行銷人員打造，提供全套功能來幫助團隊實現目標。使用可自訂的拖放編輯器輕鬆建立和發送有影響力的電子郵件行銷活動。透過策略性地繪製整個電子郵件系列，根據各種訂閱者操作、不操作或時間來確定發送哪些郵件，從而實現客戶通訊自動化。透過專家細分和簡訊...
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具組由 3 個應用程式組成，旨在幫助您將開啟次數、點擊次數和轉換次數提高高達 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 執行 3 項免費垃圾郵件測試，以確保您的電子郵件能夠送達客戶。您的送達率測試結果將向您顯示： ◆ 您的電子郵件在70 個種子信箱中的位置◆ 您的電子郵件驗證記錄（SPF、DKIM、rDNS 和HELO to IP） ◆ 您的IP 位址的寄件者分數◆ 您的IP 被列入黑名單◆ 您的電子郵件的垃圾郵件Google Spam Filter、Barracuda 和SpamAssassin 的得分◆ 您的電子郵件內容分析https...
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。